婚禮March In進場方式推薦!牽著父親最感動 花童撒花瓣添可愛畫面

【婚禮進場/婚禮籌備】婚禮是漫漫人生中，其中一個最重要的章節，而進場環節是代表一對新人首次以先生太太的身份示人。《01女生》找來婚禮司儀統籌Mc Sze Wing思穎和大家分享各種進場方式，你們又適合哪一種呢？



常見婚禮形式主要分為證婚儀式及晚宴，當中的進場環節簡單而隆重，都以營造溫馨動人、幸福美滿的氛圍為主要目標。思穎指，舉辦婚禮最重要是一對新人享受過程：「婚禮除了彼此，沒有事情是必須的！任何進場方式也可以，不需被大眾方式所限制，只要自己喜歡舒服便可。」另外，她亦建議新人可以預先和司儀溝通，在新人進場時旁述當中的原因及背後意義。

婚禮進場方式｜1. 一對新人進場

進場儀式當中，最簡單甜蜜的方式是兩位主角牽着對方的手進場，一起攜手踏上人生最重要的章節。進場前，新人們可安排兄弟姐妹派發花瓣給進場道路兩旁的賓客，在進場時拋花瓣送上祝福。

婚禮進場方式｜1. 一對新人進場 (roxannetong@IG)

而晚宴時，場地會將燈光轉暗，再以聚光燈(Spot Light)照射一對新人由大門一步步踏進婚禮殿堂，一對新人可以考慮邀請全場賓客一起打開手機燈，營造一片浪漫星海。

婚禮進場方式｜2. 新娘父親帶進場

常聽說「女兒是爸爸的前世情人」，所以新娘子一生中有兩位最重要的男士，第一位是前世情人，另一位是今生的終生伴侶。在正式宣誓成為合法丈夫前，由爸爸親手將女兒交咐給新郎，亦代表着今世這位情人得到爸爸的肯定與及祝福。

婚禮進場方式｜2. 新娘父親帶進場(meikiw@IG)

婚禮進場方式｜3. 兄弟姊妹進場

兄弟姊妹團在一對新人的成長過程中有著重要的位置，所以在婚禮當天由兄弟姊妹陪伴進場更添意義。司儀會先邀請兄弟姊妹團，1男1女組成一對組合，逐對進場，在進場道路分開兩邊企好，接着一起歡迎一對新人進場。

婚禮進場方式｜4. 花仔花女進場

在一對新人進場前，由可愛的花仔花女先進場，同時撒花瓣會令現場氣氛更高漲！而下午證婚儀式於日照時間進行，相對於晚宴昏暗的燈光環境，小朋友們會比較放鬆。如果花仔花女年紀較小，可以邀請專業司儀為他們作進場綵排。

婚禮進場方式｜5. March Out & Re-March In

在西方儀式上，簽署結婚證書後，司儀會先邀請一對新人步出觀禮區，再用先生太太的新身份再次進場和賓客見面接受大家祝福。

而第一次進場時，新娘子一直披上頭紗，遮蓋臉部。在完成證婚儀式後，新郎會揭起新娘子的頭紗，所以在再次進場時，新娘子可面露燦爛笑容與新郎一起步入婚禮殿堂。