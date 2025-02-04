新娘造型｜婚禮應自備頭紗？頭紗的意義、功能：欠缺就像穿錯婚紗

【婚紗禮服｜新娘頭紗】確定了新娘妝、婚鞋、婚紗及晚裝款式後，新娘造型就是大功告成？其實你還忘記了最重要的一個細節，就是頭紗！到底頭紗有多重要？為何不少化妝師都會再三提醒新娘子要帶備頭紗？《01女生》找來頭紗專家Maywing，和大家分享關於頭紗的小知識，新娘在揀選頭紗時可以多多參考。



頭紗的意義

在西方歷史文化中，頭紗象徵堅貞純潔，亦具有抵擋邪靈，保護新娘容貌的作用。時至今天，結合中西典故說法，頭紗不單止是婚紗的一部分，新郎掀開頭紗的動作，代表新郎對新娘的完全接納，而新娘有「全新開始」、「掀開人生新一頁」之意。

頭紗的意義 (圖片由受訪者提供)

絕不止於一條白紗！頭紗3大功能

綜合多年工作經驗，Maywing表示不少新娘都會誤以為頭紗是裝飾品，用途只限於掀頭紗當刻。因此在揀選時，抱著「可有可無」、「隨意選擇一條白色頭紗」的心態。結果，在翻看婚紗照、婚禮當天片段時才感到可惜。要知道頭紗是新娘婚禮造型的點睛之筆，欠缺頭紗如同穿錯婚紗。

頭紗功能｜1. 修飾身形



頭紗有不同長度、材質、款式設計可選，短款頭紗呈A形設計，長度約在新娘肩膊至腰部，適合身材嬌小、短髮的新娘；最經典通用的肘長式頭紗，可修飾臉型，適合絕大部分女生，建議新娘可根據身形、臉型髮型和婚紗風格配襯。

頭紗功能｜1. 修飾身形

頭紗功能｜2. 突顯婚禮儀式感



假如你是個走華麗公主風的新娘，選擇在教堂、古堡等空間較大的場地舉行婚禮，穿上大拖尾長婚紗，配指長頭紗、華爾茲頭紗或教堂式頭紗，既充滿夢幻感，亦能營造華麗氣派。

頭紗功能｜2. 突顯婚禮儀式感 (圖片由受訪者提供)

頭紗功能｜3. 讓新娘造型更完整



頭紗不只是一幅紗，更可按新娘需要自訂長度、紗材及配飾。其實每件新娘造型配件都有其特色，配搭相應禮服在婚禮大放光彩，成就理想婚禮造型。

婚禮應自備頭紗？

基本上，不少婚紗店及化妝師會提供租借頭紗服務，建議注意租借過程的細節，避免日後有任何爭拗。至於正在思考是否應該選購頭紗的準新娘，可以考慮以下因素：

購買頭紗考量｜1. 配襯度

自問要求高，務求造型統一，著重婚紗材質、頭紗用料、襯托效果、頭紗與婚紗比例等細節的話，在試妝髮、試婚紗時，可以帶備頭紗配搭，以免婚禮當天出現小意外。

購買頭紗考量｜1. 配襯度

購買頭紗考量｜2. 頭紗只能蓋一次

婚禮一生人一次，不少新人都不介意花費多一點，確保事情順利完美，亦無需擔心二手頭紗的破損或痕跡令相片、妝容效果大打折扣。

購買頭紗考量｜3. 風險管理

相信準人們在租借婚紗時，都會額外小心，以免因有污漬、破損而被扣按金。同樣地，頭紗質地透薄，一不小心容易勾爛起絲，甚至因場面混亂而遺失，最終亦需要作出賠償。自備婚紗的話，或多或少都能減少心理負擔。

購買頭紗考量｜4. 婚後珍藏小物

婚禮每個時刻都值得好好留念，揀選婚紗可以說是新娘花最多時間籌備項目之一，頭紗作為婚紗一部分，最理想的話當然是留作紀念。