新娘造型｜一字膊/低胸露膊婚紗更顯瘦！化妝師揭4貼士打造白滑肌

【婚禮禮服/禮服貼士】揀選結婚禮服時，很多新娘都會選擇穿著低胸露膊婚紗，若隱若現地做到小性感之餘，亦是仙氣十足。而如果想上鏡皮膚顯得更光滑，鎖骨輪廓更立體的話，其實只需多做幾步，而且做法十分簡單，可以姊妹或者新娘化妝師在適當位置加上修容即可。《01女生》找來人氣新娘化妝師 Yoyo Yip分享穿著低胸露膊婚紗技巧，準新娘子們必須好好收藏！



閃爍閃粉吸引全場目光

一字膊、低胸露膊婚紗近年深受新娘們歡迎。(IG@roxannetong)

一字露鎖骨、低胸露膊婚紗都是不少新娘最愛樣式之一，既可修飾手臂、「副乳」和拜拜肉問題，亦可突出鎖骨肩膊線條，展示女人味。在露出的肌膚之上，適量地搽上反光度高的閃粉，就可令新娘更閃耀奪目。

特別是一對新人進場前，宴會場地通常會把燈光調暗，然後加上射燈緊追著新人步伐，這個時候新娘就更能吸引全場目光，如仙女下凡。

4大貼士打造白滑肌膚

打造白滑肌膚貼士｜1.加強保濕及防曬

很多人身上的皮膚都比面部深色，所以在大日子前三個月就可以開始加強身體護膚，每日洗澡之後勤用身體潤膚露，日常出外穿薄長袖防曬。

打造白滑肌膚貼士｜2.使用婚紗專用粉嫩煥白霜

不過，大家要注意，某些面部專用的護膚祖化妝品並不適合於身體。因為粉底和遮瑕膏容易轉印到白色婚紗上，有機會產生額外的清潔費用。新娘子可預先選購婚紗專用的粉嫩煥白霜，滋潤皮膚同時令皮膚立即變白1-2度。

打造白滑肌膚貼士｜3.加入輕盈細膩的閃粉

選擇修容產品時，要以質地滋潤為主，達致理想中效果後可以加上透明碎粉定妝，以免顏色轉印。市面上很多歐美品牌都有比較誇張的高光產品，建議選購質地幼細光滑但閃粉量充足的產品，讓化妝師適當地搽在肩膊受光位。

打造白滑肌膚貼士｜4.修容打亮

穿好婚紗後，可以讓化妝師在鎖骨上，用霜狀修容膏加強陰影，讓本來平坦的肩膊，上鏡更立體更顯瘦。不過就不建議身型較瘦削的新娘子使用，避免上鏡顯得過瘦憔悴。

(資料由化妝師 Yoyo Yip提供。)