Lulufelice NANA聯乘婚紗：龐克甜辣 可拆卸細節打造個性新娘造型

【婚紗推薦/婚紗攝影/婚禮攝影】想成就一個夢幻婚禮，一套合意的婚紗造型更是不可或缺的重要夥伴之一，想為重要日子增添個人回憶與元素的話，婚紗、禮服更可以大膽一些，選擇一些非傳統的造型，例如顏色獨特、復古婚紗、民族婚紗或新式的聯乘婚紗，讓整個婚禮更顯獨特！



還在煩惱自己的新娘造型？想要甜美、夢幻感的話，可以考慮日本婚紗品牌 KURAUDIA 與迪士尼合作的公主聯名婚紗，每款都經典又有新意。想打造甜辣、龐克風的話，品牌旗下主打透明感夢幻裙紗裙擺，柔美、夢幻風格的Lulu felice（ルル・フェリーチェ），宣佈與傳奇少女漫畫家矢澤愛聯手，以《NANA》的世界觀打造出 9件限定聯乘。

Lulufelice X NANA 推出聯乘婚紗！（IG＠lulu_felice）

Lulu felice X NANA聯乘婚紗：重點1. 大崎娜娜x小松奈奈

《NANA》作為少女漫畫的經典，雖然作者矢澤愛 由2009年6月休載至今，但漫畫中的兩名同名『NANA』的女主角『大崎娜娜』、『小松奈奈』，相信仍能牽動不少女生的心，勾起青春的成長與回憶。

今次聯乘的重點，主要以黑、白兩色作分水嶺，打造出同時保有柔美的婚嫁：黑色的限定聯名婚紗，從皮革、黑紗、澎袖與龐克皮革配件展現出『大崎娜娜』的型格個性；白色的限定聯名婚紗利用平口、蝴蝶結、蕾絲等細節，完美還原甜美的『小松奈奈』角色形象。

Lulu felice X NANA聯乘婚紗：重點1. 大崎娜娜x小松奈奈（IG＠lulu_felice）

Lulu felice X NANA聯乘婚紗：重點2. 重塑經典場口 注入角色形象魅力

聯乘當中，利用了《NANA》中的經典場口，打造出具還原度同時更華麗的兩套婚紗，分別是『大崎娜娜』與男主角相遇時的穿搭，將當時低調的紅色連衣裙打造成超有存在感的澎澎透紗裙，加上束頸的設計，甜辣感覺十分搶眼。另外，將『小松奈奈』日常穿著的宮廷感藍色禮裙，打造成鍛面及蕾絲合成的長裙。

Lulu felice X NANA聯乘婚紗：重點3. 龐克甜辣元素

系列盡露龐克甜辣元素，除了應用了皮革、黑白撞色、澎感透紗及大膽用色等元素，為加強個性感及展示『大崎娜娜』的感覺，更有結合龐克格紋、不規則透紗等元素，每個女生都可以找到最合心意的造型。

Lulu felice X NANA聯乘婚紗：重點4. 可拆卸細節

愛好《NANA》，但擔心無法駕馭過於型格、層次感的婚紗？婚紗的設計細節滿滿，婚紗採用可拆卸式斗篷、裙擺等婚紗配件，能夠隨時變換風格，輕鬆應付婚照需求，打造日夜不同造型。