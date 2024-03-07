新娘造型｜混血輕泰妝成2024新娘妝大熱！增深邃高級感拯救扁塌面

【新娘妝/新娘化妝師】如果要選一個最能代表今年新娘妝潮流的話，絕對非「輕泰妝」莫屬！輕泰妝為何深受香港女生歡迎? 甚麼類型的女生才適合輕泰妝? 《01女生》找來人氣新娘化妝師 Yoyo Yip為大家拆解。Yoyo去年曾特地拜訪曼谷著名化妝師，學習泰妝精粹，並將學到的演化成適合香港新娘子的「輕泰妝」。一直心思思想嘗試輕泰妝的你，一定要睇下去！



輕泰妝由來

顧名思義當然是來自泰國的化妝風格。泰國在二次世界大戰時開始便有不少外國人居住，因此在泰國有很多混血兒，一半泰國一半高加索人血統。他們的輪廓非常標緻立體，所以她們的化妝風格會更接近歐美外國人風。

再加上近年韓國偶像文化在泰國非常流行，泰國女生很受韓妝的審美和色彩影響，於是一種糅合歐美和韓莊風格的泰妝便逐漸慢慢成為主流。

輕泰妝 (pahn_korra@IG)

為什麼輕泰妝適合香港女生?

因為泰國天氣和香港很接近，同樣都是長年比較炎熱和潮濕，所以泰妝的底妝方法很適合在香港使用，達到高遮瑕度之餘，亦輕易維持持久妝容。

另外，「輕泰妝」特別着重修容和重塑輪廓，能令香港女生在拍照時更加上鏡立體，非常適合Big Day這些大日子時顯得格外出眾。

甚麼類型女生適合「輕泰妝」?

妝前、妝後(圖片由受訪者提供)

膚色較深或偏黃的女生，其實非常適合「輕泰妝」。因為日妝和韓妝偏向使用粉嫩的胭脂和眼影，對於健康膚色女生極不友好。反而泰妝多用大地色或帶珠光的眼影，可以令小麥色皮膚女生更顯光澤和迷人。

另外，如果輪廓本身不立體，例如鼻樑山根比較扁塌，或者面形、蘋果肌不夠飽滿突出，就非常適合借助「輕泰妝」強大的修容能力，令鼻樑顯得更畢直突出或兩頰更飽滿立體，拍照時就更上鏡。