七仙羽2025蛇年運程｜12生肖幸運色及數字：肖猴、鼠這樣增強運勢

【2025生肖運程｜七仙羽師傅】即將踏入蛇年，對於新一年期待著各種幸事出現的你，不妨試著為自己換上幸運小物以增強運勢。香港著名堪輿學家七仙羽師傅，在新著作《七仙羽教你蛇年招財納福》當中，就分享了12生肖於蛇年的幸運顏色及幸運數字﹐讓大家在日常生活中可增強運勢。



劉嘉玲的生肖是蛇（IG@carinalau1208）

2025生肖運程｜乙已蛇年 肖蛇：值太歲

出生年份：1953、1965、1977、1989、2001、2013、2025

肖蛇｜幸運顏色

綠色：有助尋求內心平和與健康

紅色：增強熱情和能量

黄色：助提升穩定性和財運

肖蛇｜幸運數字

2：增加活力和創造力

7：提升財運和靈活度

8：提升穩定性和財運

2025生肖運程｜乙已蛇年 肖馬

出生年份：1954、1966、1978、1990、2002、2014

肖馬｜幸運顏色

紅色：增強活力和自信

綠色：提升創造力、健康和生命力

肖馬｜幸運數字

2：增強活力和創造力

7：提升財運和靈活性

高圓圓生肖是羊（IG@gaoyuanyuan_gyy）

2025生肖運程｜乙已蛇年 肖羊

出生年份：1955、1967、1979、1991、2003、2015

肖羊｜幸運顏色

白色：帶來新的可能性

黄色：增強穩定和安全感

粉紅色：提升熱情和幸福感

肖羊｜幸運數字

3：增強生機和活力

9：增加能量和熱情

2025生肖運程｜乙已蛇年 肖猴：合、刑太歲、破太歲

出生年份：1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016

肖猴｜幸運顏色

白色：增強機會和幸運

金色：提升財運和成功機會

藍色：提升思考能力和決策品質

肖猴｜幸運數宇

3：提升吉祥能量

4：增強智慧和適應力

9：提升能量和成功機會

宋慧喬的生肖是雞（IG@kyo1122）

2025生肖運程｜乙已蛇年 肖雞：三合

出生年份：1957、1969、1981、1993、2005、2017

肖雞｜幸運顏色

白色：增強幸運和增加機會

銀色：提升財運和成功機會

橙色：激發創意和樂觀情緒，增強社交和人際關係

肖雞｜幸運數宇

1：提升靈活性和智慧

7：增強財運和機會

秀智的生肖是狗（IG@skuukzky）

2025生肖運程｜乙已蛇年 肖狗

出生年份：1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018

肖狗｜幸運顏色

白色：有助清除負面情緒，激發新創意和想法

黄色：增強正能量、快樂，穩定和安全感

棕色：提升堅定和實在感

肖狗｜幸運數字

5：增強穩定和安全感

9：提升堅定和實在感

2025生肖運程｜乙已蛇年 肖豬：沖太歲

出生年份：1959、1971、1983、1995、2007、2019

肖豬｜幸運顏色

藍色：增強智慧、冷靜和溝通能力

金色：提升個人財運，增添穩定感與自信心

綠色：有助保持平衡和諧，促進身心健康

肖豬｜幸運數宇

0：增強智慧和冷靜

6：提升財運和靈活性

9：帶來幸運

鄭秀文的生肖是鼠（IG@sammi_chengsauman）

2025生肖運程｜乙已蛇年 肖鼠

出生年份：1960、1972、1984、1996、2008、2020

肖鼠｜幸運顏色

藍色：增強智慧和冷靜

白色：有助提升運勢和財運

金色：吸引財運和提升自信心

肖鼠｜幸運數字

1：更多的智慧和靈活性

6：有助提升運勢和財運

2025生肖運程｜乙已蛇年 肖牛：三合

出生年份：1961、1973、1985、1997、2009、2010

肖牛｜幸運顏色

白色：有助清除負面能量，提升精神狀態和自信

黄色：提升穩定性和安全感

肖牛｜幸運數宇

2：能鞏固穩定性和安全感

8：增加堅定和實在感

2025生肖運程｜乙已蛇年 肖虎：刑太歲、害太歲

出生年份：1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022

肖虎｜幸運顏色

綠色：增強生機和活力

藍色：提升智慧和靈活性

金色：助你提升財運

肖虎｜幸運數字

3：增強生機和活力

4：提升創造力和健康

2025生肖運程｜乙已蛇年 肖兔

出生年份：1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023

肖兔｜幸運顏色

綠色：增強健康和平衡心理狀態

紫色：提升能量和熱情

白色：提升人際關係與職場形象

肖兔｜幸運數宇

3：增強創造力和智慧

9：提升能量和熱情

舒淇的生肖是龍（IG@sqwhat）

2025生肖運程｜乙已蛇年 肖龍

出生年份：1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024

肖龍｜幸運顏色

黄色：穩定和安全感

銀色：提升財運和機會

金色：增強財運和吸引好機會

肖龍｜幸運數宇

0：增強自信和創造力

6：提升愛情和家庭幸福

8：增強權力、財富和運氣

香港著名堪輿學家七仙羽師傅（黃寶瑩 攝）

七仙羽師傅的著作《七仙羽教你蛇年招財納福》（黃寶瑩 攝）

** 資料由七仙羽師傅授權轉載