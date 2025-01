新年開運穿搭不用「全身紅」 換上時尚紅色單品：疊穿、慈善紅繩

新年穿搭|「紅色」這個鮮艷的顏色,一直給人一種喜慶、歡樂、熱情如火的感覺,在農曆新年當中更有「開運」的意義,所以在新年穿搭中總讓人融入些紅色,增加節日儀式感。

假如擔心紅色過於高調和搶眼?其實可以從日常穿搭中加入一些紅色單品,不僅可增添節日喜慶感覺,搭配得宜還可以展現個人風格。在新的一年,想要「紅」運當頭,想要提升工作運、桃花運、招財等等,不妨就由穿搭中開始!



新年穿搭|紅色時尚單品推薦1. Gucci GG MARMONT超迷你袋 HK$11,500

提到紅色,不得不提到Gucci創意總監Sabato De Sarno上任後發布的首個系列中,就出現了這個對品牌有著重大意義的「Rosso Ancora(安可拉紅)」,隨即掀起一陣熱潮。而這款GG MARMONT超迷你袋,正正就是以Rosso Ancora演繹GG Marmont的設計,並配襯淺金色配件及象牙色皮革內裡,不僅適合新年時使用,也能為日常穿搭增添亮點。

新年穿搭|紅色時尚單品推薦2. MAJE 全新別注限量系列

柔和的粉紅色亦是很適合新年時穿搭,也更顯甜美!Maje 為慶祝蛇年特別全新別注限量系列,系列靈感源自蛇的敏銳直覺和堅定個性,其中就有不少服飾揉合粉紅色和淺藍色調。品牌帶來了綴滿精美裝飾的牛仔服飾、時尚的Polo衫、優雅的開胸毛衣和套裝,是出席新年聚會的最佳選擇之一,亦適合日常配搭造型。

新年穿搭|紅色時尚單品推薦3. ANTEPRIMA Puro Cashmere 系列服飾

ANTEPRIMA2025 早春系列中,有不少糅合傳統喜慶色調的品牌皇牌針織單品,由布料觸感、剪裁輪廓以至光澤呈色,都令人愛不釋手!其中最新發佈的Puro Cashmere 系列,主打輕盈透明面料同時有著不失溫暖舒適觸感,並推出了多種色調和剪裁,大家可通過疊穿來增加層次感,打造出不同風格的「新年紅」造型!

搭襯極簡風衣外套、襯衫或褲裝,更顯女性柔美知性的一面。

新年穿搭|紅色時尚單品推薦4. Marimekko 限量膠囊系列服飾

Marimekko為慶賀即將到來的農曆蛇年,攜手藝術家王雪曈Xuetong Wang推出限量膠囊系列,以流暢且富有生命力的藝術筆觸與「人人皆可享受藝術」的核心設計理念,推出了一系列的服飾。在多款服飾上印有極富創意和的喜慶印花,最適合於新年時穿著,向身邊的親友送上最真摯的賀年祝福。

新年穿搭|紅色時尚單品推薦5. Pandora Moments系列新年吊飾

首飾,亦是穿搭中很重要的一環!假如不想在新年穿搭中,過於著重紅色﹐不妨試試換上簡約大方的服飾,再配點綴著紅色的首飾!Pandora今個農曆新年,就將品牌經典Moments系列全新演繹,推出五款別具特色的新年臻品,為大家帶來幸運。

其中就有「步步高升紅色熱氣球吊飾」,以紅色熱氣球為造型,紅色Murano琉璃熱氣球以金屬小圓珠繫繩包圍,熱氣球下的小吊籃,靜待帶你向目的地進發。這款吊飾不論是串在項鍊中,還是品牌標誌性的蛇形手鏈中,都能為整體穿搭帶來耀眼的亮點。

新年穿搭|紅色時尚單品推薦6. Tiffany & Co. T Smile by Tiffany 繩索手鏈

紅繩,總有著帶來好意的寓意。Tiffany & Co. 近日隆重宣佈新計劃Love For Our Oceans,支持全球海洋保護和健康發展。品牌特別推出T Smile by Tiffany繩索手鏈,繩索採用以流入海洋的廢棄膠樽製成的 REPREVE® Our Ocean™ 纖維打造,有著鑲鑽和無鑲鑽兩種款式,分別有18K黃金和玫瑰金可供選擇,而繩子則有黑色、紅色和藍色三款選擇。這款Tiffany T系列繩索手鏈,不僅象徵愛的無限可能與堅定承諾,背後更是有著非凡的意義。

新年穿搭|紅色時尚單品推薦7. lululemon Lunar New Year Scuba 寬版剪裁漏斗領半拉鍊式上衣 HK$1,180

想讓新年穿搭增添活潑和生命力﹐運動裝是不錯的選擇,即使是紅色也讓人有一種充滿活力的感覺。lululemon 所推出的「回到春天」新春限定系列,以紅色主調和金色點綴增添喜慶氣氛,重新演繹經典設計。其中寬版剪裁漏斗領半拉鍊式上衣,舒適百搭,寬鬆設計展現出從容的鬆弛感,有著以強大自信迎接新一年的美好寓意。