由參賽者躍身成主持人+演員？ 「男版宋智雅」DEX金珍映的5件事！

【單身即地獄4/Netflix真人騷/DEX金珍映】Netflix韓國戀愛真人騷《單身即地獄4 》終於迎來尾聲！除了一眾男女參加者備受關注，推動整個節目的主持人們亦引起觀眾激烈討論。由洪真慶、李多熙、曹圭賢、韓海、DEX金珍映等人而成的主持班底，「上帝視覺」們的討論亦相當有火花，甚至成為大家心聲「嘴替」。自《單身即地獄2》露面後，DEX金珍映（김진영）人氣急升，更隨即加入之後兩季的《單身即地獄》主持班底中。到底他有什麼能力，能夠跳出遊戲後保持出鏡率，以及收獲如此高人氣？



單身即地獄｜DEX金珍映：獨特個人風格 收獲不少特色稱號

提到DEX金珍映，相信大家仍能聯想起《單身即地獄2》中，各個充滿性張力的名場面。DEX 雖然在遊戲半途出場，但憑著178身高，忠實五官加上一頭微曲中長髮，結實的身材加上右半身覆滿帥氣紋身。甫出場即引起大翻盤的轉變，讓過半數的女生都為其傾心，更收獲「男版宋智雅」、「最強鯰魚攪局者」、「調情高手」等稱號。

DEX金珍映絕對是多季《單身即地獄》中人氣最強的男參加者，跳出遊戲後仍能保持高人氣！（截圖至《單身即地獄2 》）

雖然於《單身即地獄2》中引起不少波瀾，但 DEX 真正面對異性卻有點害羞，亦沒有因受歡迎而自滿或作出自相矛盾的舉動。相信正是其出彩的個人形象，加上正直三觀才圈粉無數、人氣持續。

當DEX 碰上自己喜愛多年的偶像以及理想型Sana後，臉紅緊張，相當內斂！（《DEX的冷酷採訪》）

單身即地獄｜DEX金珍映：超級社會化ISTP

《單身即地獄2》中貼心的個性、熟練的調情行為，以及在其後的《單身即地獄》主持，讓人不禁以為DEX 是個「E」人，但其實原來他是個「觀察力強、行動力高」的ISTP（鑑賞家）！

DEX金珍映收獲「男版宋智雅」稱號，私下其實是個ISTP 鑑賞家！(IG@dex_xeb)

DEX 曾在節目中透露自己只是被超級社會化的「I」人，真實的自己充滿雙子座的多變特質。他笑指自己常被人誤會為「偽裝宅男的圏內人」，但其實真實的自己其實不太善於表達，想法雖然很「T」，擅長運用邏輯、客觀分析，傾向現實主義但其實不喜歡計算，如金融、會計等。另外他亦有「P」人的拖延症特質，讀書時期會臨時抱佛腳，不太會預先預習與準備。

單身即地獄｜DEX金珍映：「調情高手」背後曲折生活

要用一句說話形容DEX金珍映，相信是「充滿反轉魅力」，第一印象看似硬朗，私下卻是保守、害羞又純情。DEX 曾在節目中笑稱自己是個「 manjiman boy」（有所限制的保守男子），表達自己年輕時曾有一個獨特的信念：認為成年之前不應該約會。

DEX金珍映透露自己是個保守男子！ (IG@dex_xeb)

單身即地獄｜DEX金珍映多元發展 「周身刀張張利」

身為務實的ISTP，DEX金珍映亦致力發展事業，他的職業發展經歷亦相當豐富！珍映先在韓國反恐特戰隊水中爆破隊（UDT）服役，因高顏值而被封為「部隊的臉蛋」，更曾為海軍宣傳廣告。首次完成訓練後，原本打算離開軍隊，卻經歷了被背叛、經歷職場詐騙，被騙光積蓄。苦於當時並沒有其他朋友，亦不想家人為自己擔憂，只能自己默默撐過，在雜物間渡過那段「人生最黑暗的時刻」，最後珍映選擇再度回歸海軍部隊。

刻苦的軍隊生活，充滿可能性，亦能夠鍛鍊面對生活和逆境的心智 DEX金珍映

正式退伍後，珍映亦走上多元演藝路，以象徵軍人訓練結束（End of Exercise）縮寫藝名「DEX 」出道。一開始在Youtube 上分享軍事題材、健身日常等，從2020年起積極參與不同真人綜藝節目，例如《假男子漢2》、《血之遊戲》、《單身即地獄2》、《喪屍宇宙》等。

自《單身即地獄2》打響名堂後，運氣與工作機會亦隨之增加！DEX金珍映於2023年，憑《血之遊戲2》獲得第2屆青龍系列大獎中的「綜藝教育部門新男藝人獎」，2024年亦以演員身份出道，並出演驚悚韓劇《塔羅牌》。演藝事業可謂節節上升，令人相當期待他的日後表現！