38歲譚凱琪穿褂皇出嫁 胡杏兒、王君馨「同款」成女星最愛嫁衣 ?

38歲譚凱琪（Zoie）於今日(3月19日)在IG上發佈結婚相，正式宣佈成為人妻。她與男朋友莊日宇（Enrico）拍拖8年，如今無懼新冠肺炎疫情影響底下正式結束愛情長跑，步入人生另一階段。

譚凱琪身上的「褂皇」一直是不少女星出嫁時的首選，例如楊千嬅、胡杏兒也是穿「褂皇」出嫁。(zozotam1o1o@IG)

We are passionately curious about each other so we decided to spend the rest of our lives together This is the first of many celebrations to come💕 多謝大家的祝福❤️ --譚凱琪

穿上女星最愛的「褂皇」貴氣出嫁

譚凱琪在IG上分別上載了3張結婚相，以美麗的維港作為背景，畫面十分溫馨幸福。相中的譚凱琪穿上了傳統的中式裙褂，也有婚紗造型。不過相比起純白的婚紗，穿上中式裙褂的譚凱琪更加美艷奪目，其身上的更是眾多裙褂款式之中最「霸氣」的褂皇，手上更戴上了5對龍鳳鈪，跟足傳統中式新娘子婚嫁造型，搶眼非常。

譚凱琪身上的「褂皇」一直是不少女星出嫁時的首選，例如胡杏兒、王君馨等女星也是穿「褂皇」出嫁。「褂皇」是中式裙褂中最頂級的款式，由於金銀線繡得最密，基乎看不到紅色緞布，所以是最花手工和時間製作的款式，身價自然也是裙褂中最貴的一款，深得喜愛華麗氣派的新娘子的歡心。

更多譚凱琪結婚相:

傳統不代表老土 女星掀起中式裙褂熱潮

每逢有明星結婚，大家的目光必定會聚焦於婚禮的一切事情上。大至婚禮場地，小至衫褲鞋襪都會成為大家關心的話題。在被一大批明星婚禮照片瘋狂洗版之際，相信你都不難留意到愈來愈多女星都愛穿上了裙褂出嫁！在近幾年的「星級」加持下，傳統的中式裙褂形成了一股潮流，成為時下新娘出嫁時不可缺少的嫁衣，地位如同婚紗一樣重要，誰說傳統就等於老土？

傳統的中式裙褂形成了一股潮流，成為時下新娘出嫁時不可缺少的嫁衣。（楊怡微博）

每個刺繡圖案都別具意義

傳統裙褂的設計講求要「好意頭」，不同的刺繡圖案也代表著喜慶和吉祥的意義，主要的圖案都是以龍鳳為主，取「龍鳳呈祥」的意思，因為「呈祥」與「情長」的讀音相似，寄予婚姻美滿，長長久久。

此外，也會繡上鴛鴦、蝴蝶，取成雙成對之意；五隻蝙蝠代表著「五福臨門」；而石榴則寓意子孫滿堂等等，每個刺繡圖案都包含了對新娘滿滿的祝福，具有各種獨特意義。

刺繡密度反映裙褂等級

裙褂等級的高低是由金銀線刺繡的密度區分，從高至低可分為褂皇、褂后、大五福、中五福和小五福。（history studio）

製作一套裙褂就需要耗時幾個月至一年多不等，要視乎設計圖案的複雜程度。從起稿到製成品需要三百多個工序，一針一線縫製而成，可以說是一門需要高超技巧的藝術。所以金銀線繡得越密，手藝難度就愈高，同時也表示了裙褂的身價愈高，貴得絕對有道理。裙褂等級的高低是由金銀線刺繡的密度區分，從高至低可分為褂皇、褂后、大五福、中五福和小五福。除了價值上的分別，不同風格女生，應該如何選擇適合自己的裙褂？

褂皇：最有「氣勢」

胡杏兒結婚時也是穿「褂皇」出嫁。(胡杏兒微博)

叫得做褂皇，當然是眾款式之中最「頂級」。金銀線繡得最密，基乎看不到紅色緞布；胡杏兒及王君馨結婚時身穿的就是褂皇。從前的社會，婚嫁排場愈厲害，代表女家嫁得愈「巴閉」。但來到今天，與其說褂皇代表身份地位，不如說它最適合高調氣派、以及擁有成熟韻味的新娘。但因為褂皇上的金銀線密度，隆重金屬色也未必人人能carry。所以說，除了「排場」，最重要還是選擇適合自己的款式呢。

穿上「褂皇」出嫁的女星:

+ 3 + 2

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褂后：低調地炫耀

楊怡所穿的褂后採用了90%的金銀線製成，可略為看出紅色緞布，滲出一種喜氣洋洋的紅色喜慶感。(楊怡微博)

褂后的金銀線刺繡仍然細密，不過比程度略比褂皇為疏，可看見些微的紅色緞布。如果喜歡褂皇的壓場感，但又不想過於誇張，建議可選擇相對容易駕馭的褂后，在設計上會多了一絲紅色的喜慶感而又不失貴氣。楊怡結婚時就是穿上褂后出嫁，與褂皇的「氣場」不相伯仲。

楊怡選擇褂后作為嫁衣:

大五福、中五福和小五福：甜美女生首選

性格可愛活潑的香香，在紅色的五福裙掛襯托之下顯得更甜美，幸福感全都寫在面上了。(岑麗香Instagram)

大五福、中五福和小五福，也是以刺繡圖案覆蓋紅色緞布區分，小五福就會以紅色為主，金銀線的比例最少，是鍾情低調簡約風格的新娘之選。五福裙掛帶有溫婉優雅的感覺，一直以來都是深受歷代新娘歡迎的款式。相比褂皇和褂后，五福裙掛比較適合年輕活潑，或是走甜美風的新娘子。