2019年「10大最會穿衣女性」梅根上榜　狂花逾二百萬港元買名牌衫

剛告別了2019年，也是各式各樣年度榜單也來了總結。外國時尚媒體《Vogue》也在早前公佈了「2019年最會穿衣的女性」，這次打入10大的名人女性中，近期宣佈退出英國王室，而引起國際性大新聞的梅根(Meghan Markle)也榜上有名，撃敗外界一直喜歡拿來比較的凱特公爵夫人(Kate Middleton)，在衣品時尚戰中完勝一仗！除了英國王室代表，還有哪些出名時尚會的女性上榜？(排名不分先後)

梅根 (Meghan Markle)

近期因宣佈退出英國王室，而弄得滿城風雨的梅根(Meghan Markle)獲選為2019年「10大最會穿衣的女性」 。(meghanmarkle_official@IG)

近期突然宣佈要退出王室的梅根，自嫁入王室以來一直都是話題人物。曾經在娛樂圈打滾的梅根（前）公爵夫人，時尚觸覺當然無容置疑，每次亮相總有驚喜，如同表演個人fashion show一樣。

雖然2019年大部分時間處於懷孕狀態，但卻不減她的時尚度，多次穿出令外界驚艷的孕婦裝扮。而梅根公爵夫人的帶貨能力驚人，只要有幸被她穿過的時裝，都會掀起搶購潮瞬間賣斷市。源源不絕的靚衫背後當然所費不菲，梅根公爵夫人總是被批評太過「大洗」，

2019年最貴的一件晚裝 價錢貴得驚人

梅根最貴的一件衣服為在2月訪問摩納哥時穿的DIOR高訂禮服，價值估計將為9萬英鎊（約91萬港元）(meghanmarkle_official@IG)

根據《每日郵報》刊發的消息，梅根去年花在穿衣打扮上的開支是 21.2 萬英鎊，時尚icon真是唔易做，背後一定要有相當財力！這次梅根打打敗凱特上榜，也有外媒的聲音說是梅根靠與Vogue英國版主編良好的關係得來。未知退出王室之後，梅根又會可否一改大洗性格，不再大灑金錢買名牌靚衫呢？

梅根的名牌靚衫有幾貴？（按圖看價錢）

+ 7 + 6 + 5

Rihanna

天后Rihanna形象向來性感火辣。(Rihanna@FB)

作為行走的時尚聖經，Rihanna上榜是理所當然的吧！2019年是Rihanna大豐收的一年，不論是個人的內衣或是美妝品牌都做得有聲有色，吸金力驚人。

紅到發紫Rihanna更是福布斯（Forbes）2019年全球最富有的女歌手。(Rihanna@FB)

作為天后級人馬的Rihanna，「唱得又睇得」，古銅色的肌膚，加上充滿曲線的身材，可說是任何造型都駕馭得來，特別是性感火辣的裝扮更是Rihanna的拿手好戲。紅到發紫Rihanna更是福布斯（Forbes）2019年全球最富有的女歌手，氣場跟財力都極為強大！

Rihanna性感火辣的裝扮：

+ 7 + 6 + 5

LADY GAGA

LADY GAGA也被封為2019年「10大最會穿衣女性」。(LADY GAGA@FB)

以大膽惡搞闖出名堂的LADY GAGA居然現在也被封為去年十大的時尚icon。不過近年的她的確是收斂的多了，以往在紅毯上總是挑戰大家心臟的衣著風格，的確是進步了不少，愈來愈順眼好看。

LADY GAGA時髦女神的形象愈見鮮明。(LADY GAGA@FB)

Lady Gaga無疑真是愈來愈有女人味，穿上一襲貼身黑色晚裝的她贏盡全場焦點，在造型上表現愈戰愈勇的她成功洗走「古怪騎尼」印象，如今的她不時以高貴優雅的姿態亮相，時髦女神的形象愈見鮮明。形象百變的Lady Gaga，可以玩味也可高貴大方， 可塑性極高。

按圖進入Lady Gaga的百變衣櫥：

+ 4 + 3 + 2

其餘7位上榜的「10大最會穿衣的女性」：

+ 24 + 23 + 22

資料來源：《每日郵報》、VOGUE