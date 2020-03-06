陳偉霆與愛犬玩樂 超級豪宅意外曝光!圈中「愛狗暖男」還有誰?

在新冠肺炎抗疫的關鍵時刻，大家都會留在家中避免感染病毒，自然可以騰出更多時間與寵物互動。許多明星家中都會飼養寵物，還會上傳各種和寵物的可愛合照，與粉絲分享。喜愛寵物的男星更是大大加分，被粉絲們大讚「很有愛心」、「是好男人無誤」，建立起暖男形象，到底圈中還有哪些男明星「家有愛寵」呢？

陳偉霆

陳偉霆是愛狗人士。（陳偉霆@微博）

近日陳偉霆一段「追狗跑」影片突然爆紅，因此曝光超大豪宅的內部設計。影片中，陳偉霆在家中超寬敞的客廳和愛犬玩起「你追我趕」，影片中陳偉霆想要捉住狗狗一起合影，怎料牠玩了一招「欲擒故縱」（你想捉我？我就係唔俾你捉呀！）。讓陳偉霆圍著梳化跑了數十圈，都無法捉到狗狗，整個人束手無策，顯得十分無奈，不過狗狗就樂在其中，畫面十分有趣可愛。

陳偉霆豪宅曝光。（陳偉霆@微博）

陳偉霆超大豪宅意外曝光，房內設計簡約舒適，追逐期間拍到兩條樓梯，看來豪宅起碼有3層。客廳外還有一個超級大露台，可以看見碧湖群山，簡直是隱世仙境，許多粉絲都表示好想做那隻狗住豪宅。

陳偉霆也是娛樂圈中出名「愛狗人士」，影片中也有另外兩隻可愛白色狗狗入鏡，豪宅中養了三隻狗狗。William也經常上傳和愛犬的合照，展現與寵物親密互動，愛狗暖男形象深入粉絲心中，應該有不少陳偉霆粉絲排隊等著投胎轉世，想要變成那隻在超大豪宅中肆意奔跑，又給陳偉霆又抱又親的寵物狗吧！

陳偉霆不時分享與愛犬合照。（陳偉霆@微博）

陳偉霆的豪宅擁有超大露台，對正自然美景：

陳偉霆和他的狗狗們：

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蕭敬騰

蕭敬騰家中收養了多隻寵物，一共飼養了6隻狗和4隻貓，愛心爆棚。（jam_hsiao0330@IG）

「雨神」蕭敬騰不但唱功了得，私底下還是一個充滿愛心的善心人士，據悉他價值2億台幣的八層豪宅，一共飼養了6隻狗和4隻貓，10隻愛寵都是領養回來，而且每一隻背後都有賺人熱淚的悲慘過去。

蕭敬騰曾訴說其中一隻狗「毛毛」慘痛經歷，他透露「毛毛」剛被收養時全身皮膚潰爛，沒有一根毛，而且聲帶也被狗場剪掉，然後裝在垃圾袋中，已經奄奄一息。「毛毛」的牙齒被打歪，很多都斷裂。蕭敬騰回憶道「毛毛」知道只要有一個人愛牠，就會堅持活下去。

蕭敬騰視家中貓狗如自己的子女。（《今晚九點見》節目截圖）

對於是否會繼續再收養動物，蕭敬騰表示目前不會，想讓這十隻「毛小孩」在這個空間不再擔驚受怕，如果未來有更大的居住環境，會考慮收養更多動物。雖然行程忙碌，蕭敬騰透露回到家還是會陪伴愛寵們玩耍，晚上還會一起睡覺。辛酸又溫暖的背後故事讓粉絲大受感動，留言表示：「他家的每一隻狗狗都有悲慘的過去，幸運的是，他們遇到了老蕭」、「這樣的藝人才配當公眾人物！」、「我見過最善良溫柔最簡單純粹的男人。。。」等，暖男形象深入民心。

蕭敬騰曬與愛犬們日常可愛點滴：

蕭敬騰的寵物們：

朴敘俊

朴敘俊與愛犬互動十分可愛。（bn_sj2013@IG）

韓國人氣男演員朴敘俊養了一隻可愛的比熊犬「辛巴」，出鏡率十分高，人氣甚至直逼主人朴敘俊。在拍攝《金秘書為何那樣》時，愛犬「辛巴」也來到拍攝現場，與朴敘俊的可愛互動十分療癒，幾乎成為片場的焦點。朴敘俊也經常在IG上傳與愛犬的合照，雪白的「辛巴」活脫脫像一個圓滾滾的雪球，朴敘俊看著牠的眼神充滿了寵溺和愛，在片場也一直黏在一起，十分可愛。

朴敘俊和他的愛犬「辛巴」：

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