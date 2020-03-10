台灣「偶像劇神仙組合」罕有合照　網友觸動:是我整個青春回憶

近日，台灣藝人楊丞琳上傳一張合照引起許多人的「回憶殺」，許多難得一見的經典搭檔驚喜同框，堪稱「台灣偶像劇神仙組合」！網民紛紛驚呼：「江直樹、袁湘琴、童嘉蒂和江小南聚在一起了！」照片中的四人都出演過多套爆紅的人氣台灣偶像劇，也承載了一代人滿滿的童年回憶……

台灣偶像劇女王們和男神相聚一首

日前，楊丞琳在個人IG帳號上上傳了一張聚會合照，相中人包括台灣藝人林依晨、陳妍希和鄭元暢，四人合照引起網上一陣騷動，他們可都是經典台灣偶像劇的男女主角們！光是這四個人就有不少人氣超高的代表作，而網絡呼聲最高的要屬林依晨和鄭元暢，兩人曾經合作過的《惡作劇之吻》堪稱「經典中的經典」，江直樹和袁湘琴的甜蜜虐戀當年可是賺走不少人的熱淚！就連歌手阿GEM鄧紫棋也忍不住留言，十分驚喜直樹和湘琴這對熒幕情侶合體！

楊丞琳、鄭元暢、陳妍希、林依晨相約敘舊。（raine77@IG）

歌手GEM鄧紫棋也忍不住留言：

看來鄧紫棋也是《惡作劇之吻》粉絲。（raine77@IG）

四人合照勾起不少網友的青春回憶，想當年大家曾一起瘋狂追看這些經典台劇，如《惡作劇之吻》、《不良笑花》、《換換愛》等，有網友表示：「這張照片裏有我整個青春」，同時也象徵了當年台劇盛行的輝煌時代。不少網友驚嘆這個「神仙組合」完全凍齡，和當初偶像劇裏的容貌根本沒有太大改變，質問四人「是喝了神仙水嗎？」也有人發現，照片中楊丞琳、林依晨和陳妍希都已成爲人妻，還差鄭元暢一人未成家立室。

超過十幾年的友情

#楊丞琳&陳妍希

青春，有你真好。 陳妍希

陳妍希在楊丞琳演唱會上親吻對方。（raine77@IG） 楊丞琳在四人合照下配文「都是認識十幾年以上的朋友」，令人感歎四人超過十年以上的好交情。而楊丞琳和陳妍希這對好閨蜜一直十分高調，兩人不時相約外出聚會，分享友情合照。2007年她們合作拍攝偶像劇《換換愛》就是飾演一對好朋友，沒想到現實生活中也成爲了好姐妹。 楊丞琳開演唱會時，陳妍希為她第一次做站台嘉賓，今年還擔任楊丞琳新歌《不可惜》的MV女主角。在錯綜複雜的娛樂圈本來找到交心的朋友就很困難，而能夠維持十年以上友誼更是少之又少，更讓人感到兩人的真摯情誼真的很美好！

更多楊丞琳和陳妍希的可愛友情照：

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#林依晨&鄭元暢

有一種友情叫「鄭元暢和林依晨」

鄭元暢分享《惡作劇之吻》劇照。（joseph820619@IG） 當初風靡一時的《惡作劇之吻》讓許多少女都希望自己能夠變成「袁湘琴」，並且在校園裏遇見那個「江直樹」，而林依晨和鄭元暢這對熒幕情侶也成爲台劇經典組合，是不少人心目中的「最佳CP」。除了《惡作劇之吻》系列外，兩人還主演過《我的億萬麵包》，多次合作培養出超强默契，發展感情超好的友誼。 林依晨曾表示每次見面都有像是上輩子就認識的「熟悉感」，雙方還彼此承認對方是在熒幕前接吻次數最多的對象。之前他們還一起參加了内地綜藝節目《非凡搭檔》，一路上兩人互相扶持和打氣，展現超强默契和超高信任度，更一同奪得總冠軍，讓粉絲們都十分感動。

林依晨出嫁時，鄭元暢雖然無法到場，卻大方送上13萬1千4百元($131400)的人情來祝福林依晨與丈夫擁有「一生一世」的婚姻，十分有心思。小綜在微博上送上暖暖的祝福，願林依晨「成為最美的人妻，要很用力的幸福下去！」還表示「妳的婚宴也是我人生中的大事」，短短幾句透露出深厚情誼，「袁湘琴」和「江直樹」的友情羡煞旁人！

鄭元暢在微博為林依晨送上新婚祝福：

更多鄭元暢和林依晨的甜蜜友情照：

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滿滿的回憶殺 經典台劇大考驗

台灣偶像劇全盛時期，記載了我們滿滿的童年回憶以及青春，究竟這些經典台灣偶像劇你看過多少部？（看過超過5部以上代表我們真的老了......）

回顧經典台灣偶像劇：(按圖開始挑戰)