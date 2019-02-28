【減肥】炸雞炸薯條不再是天敵 「先聞後食」邪惡食物助控制食慾

永遠在減肥的過程中，內心吶喊要吃少點，但往往也抵擋不住美食的誘惑，用上「下次再算」、「食完先再減」等藉口安撫自己，繼而不爭氣地將食物一口又一口的放進嘴裡。在無法控制食慾的情況下，使情況重複又再重複，體重不斷上升。 然而，以下3種方法能有效控制食慾，你又試過嗎？

（《媽媽，晚餐吃什麼？》劇照）

一）越邪惡的食物越要聞

（《媽媽，晚餐吃什麼？》劇照）

有時候，在你要減肥節食之際，經過一些餐廳總會嗅到一陣陣的食物香氣，甚或是每當你正在忍口時，朋友在你旁邊不停吃，尤其是濃味的食物，傳遞過來的那份食物香氣，都會主觀地認為會令食慾增加。但事實又是否如是？

美國南佛羅里達大學的一項研究，研究人員Dipayan Biswas分別在大學Canteen安裝了一部噴霧機，噴出炸雞香味，於其後的付款過程發現900名學生中，停留超過兩分鐘嗅到食物香氣的人，比起沒有嗅兩分鐘食物香氣的那一組人，選擇「垃圾食物」的機率少了21.43%。變相解釋了先接觸濃郁的食物氣味，實際上會讓人減低食慾，或是一個有效令自己節制飲食的方法。

（《來自星星的你》劇照）

研究人員續解釋：「那是基於當大腦嗅到食物香氣時，會被嗅到的香氣感到滿足，產生一種已把食物吃進嘴裡的錯覺，從而降低了對食物的渴望。換言之，下次只要想控制食慾時，就將食物放到面前，嗅夠兩分鐘的時間吧！不過，這正正是我們經常說的「有得睇無得食」，這種控制食慾的方法是殘忍還是一個仁道的方法，就視乎你的想法了。

二）粉紅色控制食慾

Kendall Jenner身形苗條，曾公開表示自己為了控制食慾，特意將家中的牆油上粉紅色。（kendalljenner@Instagram）

早於1980年，美國海軍辦公室邀請了約1700名人士進行一項為期4年有關粉紅色對食慾影響的研究，當中有三分一受測者認為在用餐時一邊觀看粉紅色的物件一邊進食能有效降低了他們的食慾，雖然其餘有三分二的人卻認為沒有特別明顯的效果，但有2018年度最吸金模特兒之稱的Kendall Jenner卻認同此說法，並指出自己也是依靠這個粉紅色方法控制食慾才能保持苗條的身形。

（《舉重妖精金福珠》劇照）

在未開始這個粉紅色方法前，Kendall Jenner正尋找能夠節制自己食慾的方法，當時被朋友到洛杉磯出席人類學展覽的所見所聞吸引，聽到朋友形容展覽會上有一個粉紅色的房間，而粉紅色是一種令情緒平靜下來並抑制食慾的顏色，其後她便深信不疑，將家中的牆壁塗上粉紅色的油漆，並認為自從將牆壁改成粉紅色後，真的有效控制食慾，令其保持好身形。

雖然那或許是Kendall Jenner的心理作用，但前者的研究卻的確指出有部份人因接觸到粉紅色物件後對於食物的慾望大減，也許一試無妨，當換取多一個機會吧！

三）在充滿噪音的情況下進食

（《驚心破》劇照）

甜品是女生減肥時的一大敵人，即使正餐吃得多飽，也每每抵抗不到甜品的誘惑。如果一眾喜歡吃甜品的女生，或需要找到一個能夠有效讓你減低食慾的地方。

美國一份心理學期刊雜誌中《Journal of Experimental Psycholog》的其中一個講述「人類知覺與行為」的篇章中提及，曾找來48名男女士參與一項有關噪音與食物味道的研究。

（《歡樂頌2》劇照）

當中，每名受測者均要被先後安排在3個不同環境（包括室內、帶輕微噪音的環境以及模擬機艙聲響的環境），品嚐酸、甜、苦、鹹、鮮5種味道的水溶液，測試當人們在充滿噪音與平日室內的環境下進食時，味覺會否出現改變。

而研究結果則證實在不同環境下，受測者對於鹹、酸、苦這3種味道的濃度感知是相同的，對於鮮味則感到較明顯。然而，最大的關鍵是在較大的噪音環境下，受測者對甜味的強度認知較差，並認為該道甜品的美味程度大不如前，故證明在巨大的噪音下進食甜品會影響其味覺。

當你認為所享用的甜品味道不再吸引時，自然會影響當刻的食慾。想對甜吃的需求降至最低？可能要走到噪音環境下進食，或把音樂調較至最大聲量了（當然切勿在深夜擾人吧！）。

除了以上另類方法，想要瘦得健康，或可參考提倡「80/20法則」的營養師Rebekah Blakey建議，八成均衡健康飲食配上兩成運動，並將以下的低卡食物列入日常餐單中，立即點圖看食材做好準備＝＝＞

（資料來源：Time, ScienceAlert）