奧斯卡紅地氈盤點　出爐影帝Rami Malek女友　深紫晚裝贏低胸女星

第91屆奧斯卡金像獎頒獎典禮已結束，一眾演員踏上紅地氈時，與過去一屆比起來，雖然同是色彩斑斕，但今屆的女星們減少了珠片元素的穿搭，不過可謂分成了幾個派別，有浮誇派，有簡單派，更新增一類型格派，不過就比過去多了一份保守，少了一份睇頭可言。 但有睇頭都未必能稱霸紅地氈，像是人氣王Lady Gaga以fit爆身形上陣，卻被出爐影帝Rami Malek女友Lucy Boynton，深紫色晚裝搶盡風頭。

即看一眾女星於奧斯卡2019造型：

簡單派

+ 16 + 15 + 14

型格派

能夠走左紅地氈上，絕對會希望自己受到注目，因而有多誇就選有多誇的戰衣，不過越浮誇的打扮則越顯得俗氣與老土。反而，今屆走簡易派系的女星更能呈現簡單就是美的態度，時尚觸覺高下立見。

大膽選用PVC材質：Rachel Weisz

Rachel Weisz（GettyImages）

平日作風甚為低調的Rachel Weisz，於是次奧斯卡的打扮可謂令人刮目相看，服裝無論是在顏色與材質上都為觀眾帶來驚喜。Rachel Weisz選擇了Givenchy Couture Spring 2019 Collection中的大紅色禮服，禮服悉心設計成上下身不同材質的兩件款式，圓領的短袖短版上衣以硬身PVC製成。

Rachel Weisz所穿的Givenchy款式絕對夠特別，PVC拼接輕身的百褶紗裙，造成對比，令整體變得更和諧，而且在腰身至盤骨位置也繡上閃亮珠片，點綴之餘亦與上身亮身的PVC材質形成一致性。

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華麗與甜美的平衡：Lucy Boynton

Lucy Boynton經常跟男友Rami Malek襯起情侶裝行紅地氈、出席重要場合，一出場已成為焦點。（美聯社）

Lucy Boynton在男朋友Rami Malek的陪伴下踏上紅地氈，經常跟男友襯起情侶裝行紅地氈，一出場已成為焦點。日常的打扮或過去頒獎禮的衣著都傾向簡單剪裁和少女味濃的款式，不時會在她身上看到黑色Lace與印花系的打扮，而且甚少會出現較鮮色亮眼的服裝。

今次的奧斯卡頒獎典禮，Lucy Boynton一改過去風格，以一身美國品牌Rodarte紫色緞面Off Shoulder連身長禮服上陣，先是選擇了對的緞面材質，使其能夠著出不是人人都能駕馭得來鮮艷紫色的華麗感，並顯得她的肌膚更為雪白，實屬聰明之作；繼而是選對了裙款的服裝剪裁，泡泡袖口與輕微A-Line設計，令人聯想到白雪公主的公主裙，為她於高貴之中增添了一份既有的甜美感。

Chanel黑金禮服：Tessa Thompson

左：Tessa Thompson(GettyImages)

負責頒發最佳配樂的Tessa Thompson，以全身Chanel出席奧斯卡頒獎典禮，似乎有意無意的希望向老佛爺Karl Lagerfeld致敬。她選擇了2019春夏高訂系列的黑金色禮服，裙款在盤骨和下擺位置用上一層層的褶皺形成蛋糕裙的感覺，可又未至於一般蛋糕裙，將全條裙的下擺部份弄上褶皺。

雖然如此，但全條裙整合起來的褶皺位共花上了225小時製作，相當考手工，同時在裙身上用上金色珠片，營造奢華感。配合Tessa Thompson選擇的Chanel L'Esprit du Lion系列耳環和18K黃金戒指，勾勒出貴氣的一面。

值得嘉許：Helen Mirren

Helen Mirren（美聯社）

Helen Mirren已年屆73歲，但她當走上今屆紅地氈時，絕對可以用上「驚艷」來形容她的造型。一般來說，只會預計到她會選擇沉隱顏色為主的禮服，卻沒想到她選擇了帶少女味的Schiaparellie桃紅色雪紡Deep V紗裙，遇上風時吹起幾層形成的百褶裙擺，呈現出漸變的雪紗材質，一點老氣感也沒有。

大玩Boyish風格：Elsie Fisher

Elsie Fisher(美聯社)

15歲，又是首次出席奧斯卡頒獎典禮的Elsie Fisher，外界對於她的印象可能只是一個妹妹，出席大型活動應該穿上Barbie色的長裙，可她一直以來已創造出個人風格，每每出席大型活動時，她也習慣穿上西裝，而今次的奧斯卡頒獎典禮亦不例外。

Elsie Fisher穿上Thom Browne一套黑色西裝亮相，西裝外套上採用了黑色縫邊設計與黑銀色鈕扣，令造型更別緻。不過，雖然衣著上走的是Boyish Style，但她也懂得從配飾入手，衣領上的銀色領夾、頭上的閃亮髮夾與帶有大紅色和海軍藍色蝴蝶結的黑色鱷魚紋盒形手拿包，為她增加一份女性感。

【同場加映】一眾女星浮誇派失手衣著，點圖即看＝＝＞