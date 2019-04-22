美國藝術家手繪甜蜜插畫　有最忠誠的戀人與閨密　她彷彿擁有世界

如果跟另外一半所有最甜密的時刻都能夠被記錄下來的感覺會是如何？Amanda Oleander 她做到了！身為一位插畫家，Amanda 最常將她跟她的男朋友（應該算是未婚夫，最近 Amanda被男友求婚成功）日常生活畫下來，正是因為她的風格吸引了大批粉絲追蹤。

幸福的Amanda Oleander在今年 1 月的時候被男友求婚成功，而她也將這張幸福既甜蜜的畫面真實的以她的風格畫出來。Amanda曾經提到網友最常問她的問題是「妳的插圖是根據個人經驗畫出來的嗎？」等等類似問題多到她決定發一篇文章回答網友，Amanda説她的插圖每一張絕對都是她的日常生活，從跟未婚夫的相處、日常夢境、閨蜜的聚會等都是她的創作靈感，Amanda也說她的任何一張作品絕對沒有出自於虛構。

▼▼按圖看Amanda閃盲單身狗的甜蜜作品吧！▼▼

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▼▼除了甜蜜的情侶相處，閨密也是Amanda筆下的題材，沒有重色輕友呢！▼▼

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來自洛杉磯的當代藝術家Amanda Oleander的實力也被許多人關注，她更是在最近被美國一家線上雜誌PureWow列為百大新文化女性創作者之一，而她的努力也不是像表面上的成功，常常一幅插畫都得經過好幾次的修改，雖然說Amanda在插畫這方面相當有天賦不過大多數都是靠她自己磨練出來的！

Dappei 結語： 對於繪畫相當沒有天賦的搭編，真的最羨慕那種想到甚麼就能夠畫出來的人，尤其Amanda還會時時刻刻記錄着她的未婚夫的日常，根本是想要閃瞎我們這些單身狗！

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原文：最真實情侶塗鴉！所有的最甜蜜時光都在 Amanda Oleander 的手繪中被記錄著

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