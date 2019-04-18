【插畫】法國女畫家以畫作訴說：永遠無法向別人傳達自己的內心！

人與人之間是不是真的可以好好溝通呢？ 身為一個傳媒工作者，職責就是一個揭露不公，以及把有關公眾利益的事告訴大家，但事實又是不是呢？莫道是傳媒，要把感受傳達給朝夕相對的人，又可以嗎？

法國畫家Hélène Delmaire就透過畫作，表達了溝通的不能。

（圖片來源：ig@helenedelmaire）

在她大部份畫作中，僅僅只畫上人的一部分，更會把面部和眼睛這些被稱作是靈魂之窗的部位抹掉。她想藉此表達出，就算別人與自己有同樣的想法、思想深度、價值觀，但亦永遠無法向另一個人完全傳達自己的內心世界。

（圖片來源：ig@helenedelmaire）

不過，她亦想告訴大家，當大家把個人的身份、利益、架子放下時，大家就可以觀照到內心最真切的感覺與訴求，亦可以藉此把內心的話釋放出來。而她想告訴大家，這些收藏在內心的話就如鮮花般美好，但同樣脆弱，必須好好保護。

（圖片來源：ig@helenedelmaire）

大概Hélène Delmaire也是明白到溝通的難，所以才會選擇以繪畫代替言辭吧。由古至今，不少學者都說過各地的語言都有一定的限制，因此也會限制人的表達。我們是不是真的可以如她所希望的，可以把心裡的話說出來，繼而達至一個好的溝通呢？

或許有天，人類真的可以達到這麼一個高度，但在這個在社交媒體發佈了東西就代表「溝通」的年代，大概要讓人與人互相了解是不可能的吧。

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