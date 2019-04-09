Janice Man結婚｜長期保持23吋腰　每3小時食一餐　練成不胖體質

文詠珊（Janice Man）於上周四宣布結婚。現年30歲的她，與男友吳啟楠（Carl）拍拖五年，終於修成正果，兩人早前到古堡拍攝婚照，並將於10月12日赴法國米蘭舉行婚禮。 出道17年的Janice Man，無論外貌或身形，都保持得宜，她亦曾在訪問中，表示最滿意自己的22至23吋腰，而對於如何保養，她便有以下的心得。

文詠珊（Janice Man）將與吳啟楠（Carl）赴米蘭結婚。(@janice_man)

不少女生都會追求美，Janice Man亦不例外，曾於不同媒體訪問中，她都分享過自己的keep fit心得。她認為女生在任何年紀，都要好好管理身形，而且隨步入22歲後，新陳代謝便會開始減慢，因此更要多下苦功。不過，她稱不會刻意減肥，反而會將健康的習慣，轉成自己的日常，並養成一個不易變胖的體質，令自己能輕易維持最好的狀態。

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Janice Man長久以來，都維持著最佳身形，而現時的她，亦變得更健美：

+ 14 + 13 + 12

少食多餐，並懂得分享食物

不少人煮飯時，都愛倒入不同調味，以做出豐富的味道。不過，Janice Man曾在不同訪問中提及，其飲食習慣較像母親，不吃濃味食物，反而清淡和少油的菜色，更對她們的胃口，而且她亦會傾向多吃素、多吃蔬菜。比起一次過填飽肚子，她則會選擇少食多餐，指自己幾乎每三小時便會吃一餐，並會點所有自己想吃的食物，然後分享給所有人，這樣便不會吃過量，亦能滿足自己的胃口。

Janice Man起床後會先吃蘋果填滿肚子，再吃清淡的食物。(@janice_man) 晚上六點後不吃澱粉 米飯是每天所需，不過坊間有不少方法，都會戒食澱粉減肥，Janice Man亦曾為拍劇，在一個月內減掉5磅，當中的方法，便是晚上六點後，不吃任何澱粉質食物，並只食蔬菜。不過，有不少營養師認為，缺乏澱粉容易導致頭痛、便秘和流失肌肉，因此Janice Man的早餐，會加入澱粉食物，如不濃味的湯米粉，並隨時間減少食量。曾有一段時機，她會在起床後，先吃一個蘋果，便去跑步，而該段時期，她認為是瘦得最快的。

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勤力運動：修線條兼瘦面

減肥絕對少不了運動，Janice Man剛鍾情打羽毛球和做瑜珈，亦會到健身室跑步和做體能訓練。不少人怕跑太多，腳部容易變粗，因此她選擇慢跑，不僅不會增加肌肉，保持腳部線條，甚至認為是瘦面的好方法。對於難減的贅肉，則常做平板支撐（Plank），以修減整個身體線條，讓身形變得更有曲線。

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