【Jennie減肥】盲目瘦身不如突顯曲線　除練空中瑜珈還要戒食…

韓國女團的身形，總是連女生也感羡慕，特別是紅遍全球的Blackpink，幾乎完美的身體曲線，配合強而有力的舞步，展示出讓人眼前一亮的girl crush風格，而成員Jennie早前亦曾出碟，充滿魅力的舞姿，為其帶來不少人氣。

Jennie的身形不算瘦削，臉上亦帶點嬰兒肥，但卻擁有很好的身體曲線。(@jennierubyjane)

論健康身形的條件，其實不一定要瘦，略為現出肉肉，反而更受男生歡迎。Jennie的身形不算瘦削，臉上亦帶點嬰兒肥，但卻擁有很好的身體曲線，早前單獨出碟時，更散發著獨有的吸引力。由此可見，比起一心想要減掉肉肉，不如像Jennie般，努力鍛鍊出肌肉，使身體看來更有線條，這樣才是真正的「美」。

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Jennie不是骨感身形，整體卻很好看：

+ 8 + 7 + 6

食多少 做多少運動

最快的減肥方法，也許是限制食量或完全不吃，但這做法很不健康，缺乏能量消耗的話，整天容易提不起勁，對運動量大的人來說，更是個惡夢。因此，Jennie的飲食都不會設限，不過則要有所付出，根據吃多少，便運動多少，她每天練習3至4小時，以減少體內剩餘的能量，轉成脂肪。

過鹹或辛辣食物易致胖？

Jennie選擇食物時，喜歡多菜少肉的配搭，當中肉類多為魚肉和牛肉，而她亦會準備水果補充營養，若晚上感到肚餓，她也會與成員們分享食物，以免進食過量。對於飲食習慣，她亦曾在電台訪問中，透露絕對不避免吃過鹹，以及辛辣的加工食品，這是由於身體攝取太多鈉的話，容易減慢代謝，讓水分積聚體內，形成水腫，而太鹹的食物也會刺激食慾，使自己不經不覺吃下大量食物，實是減肥的最大對手。

Jennie也是空中瑜珈的愛好者。(@blackpinkofficial) 空中瑜珈是鍛鍊曲線的關鍵 由於練舞運動量大，故Jennie平日不會做太多帶氧運動，亦會選擇做較靜態的空中瑜珈，鍛鍊身體線條。雖然空中瑜珈看似辛苦，但相比其他運動，其實不算劇烈，連倪晨曦和李嘉欣等女星，也愛上這運動，不僅能鍛鍊核心肌肉，降低食慾，也能改善淋巴和血液循環，幫助改善睡眠和放鬆頸椎。

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（參考資料：istyle、台灣《Cosmopolitan》）

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