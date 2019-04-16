【插畫】諷刺薪金得一萬元　卻每天工作到沒了沒完的悲苦人生！

邊一個發明了返工？ 不少人說返工是為了滿足感、為興趣、為了權力，筆者聽得最多的原因卻離不開錢。不是每個人老豆都是李姓首富，也不是每個人都可以過名媛生活，只能憑藉少少能力加上人生大部份時間，換取那僅足以生存的薪金。

插畫家John Holcroft就以畫筆，訴說出為了薪金一萬元，令到每天沒了沒完的悲苦人生。

（圖片來源：IG@johnholcroftillustration）

雖然筆者只有數年工作經驗，不過總算明白「收人錢財替人消災」的道理，盡可能完成職責。只是，當公司要求太無理，例如沒有把你當成一個人，又例如工作量大得根本不合理，又或與你的同事和上司相處不來......這個時候，絕對想大聲講幾句粗口，然後你很有需要考慮快點轉工走人。

（圖片來源：IG@johnholcroftillustration）

插畫家John Holcroft就以畫作描繪了這些資本主義所引申出來的悲劇。John Holcroft自1996年開始發表作品，多年來一直致力於創作出不同風格的畫作。而他最為成功且讓人最印象深刻的作品，就是那麼色彩鮮艷，筆觸可愛，卻極具諷刺意味的作品。

+ 45 + 44 + 43

為了生活而工作賺錢亦無可奈可，可是如果到了最後窮得只有錢，又或錢又無生活又無，就是人生最大的悲哀。至於「為了甚麼工作」，值得大家細想。（可以確定的是，絕大部份打工仔上班不是為了公司）。

【第一屆武博】從李小龍到黃飛鴻，香港武術電影世界聞名，武博的「光影武林」隧道，以專業武術角度解構七套精選電影的武打場面，讓觀眾從大銀幕以外，真正了解武術的應用及背後理念。熱愛武術電影的你，必撐！5月3至5日，眼界．決定境界，九展見！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁

女生總在你身邊，請下載《香港01》App

立即下載： https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app

延伸閱讀：

【楊丞琳】大show緊緻腹肌！ 三個在家都可以做的虐腹動作！

【陳茵媺】零贅肉最新泳衣照！誕下三子仍窈窕 方法原來好簡單？

【髮型瘦面】有村架純大臉被指是麵包超人 全新髮型營造小臉效果

【廣末涼子】日本最強凍齡美魔女：6招讓你10年過去仍像少女！