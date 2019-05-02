【82 年生的金智英】孔劉確認參與電影版！原著小說訴盡女生命運

在南韓社會，無人不曉這本名為《82 年生的金智英》的小說。《82 年生的金智英》甫推出後即創下50萬本的銷售量，成為去年最暢銷的書籍之一。媒體爆出勝利事件後，這本小說再一次成為大家的討論焦點。早前男神孔劉更確認將會出演電影版《82 年生的金智英》，大家不容錯過這本小說。 當世上讀書的人愈來愈少，為何這本薄薄的小說可以大賣，並且成為大眾討論話題的焦點？

單從小說的封套來看，不少人都會以為《82 年生的金智英》是一本溫馨的小說。然而，這本小說卻是藉著女主角金智英的故事，訴說出南韓種種性別不平等的普遍現象。

作者趙南柱之所以選擇以「金智英」作為女主角的名字，皆因「金智英」是8、90年代南韓最普遍的女生名字，就如香港的「嘉欣」一樣。作者藉著如此普通的名字，想要說出這個時代幾乎所有南韓女生都經歷過女主角的命運。

活在重男輕女的家

《sense8》劇照

南韓是出了名的父權國家，重男輕女、公開的性別歧視、甚或性侵都是公開的秘密。金智英與不少女生一樣，生在一個重男輕女的家庭，母親一連生下兩個女嬰，讓長輩以及丈夫極度失望。其後她的母親再度懷孕，經照聲波一照，發現又是懷上女嬰。就是因為不是一位男孩，這個嬰兒就被他們放棄了。

她的母親在墮胎後非常自責（不是因為墜胎，而是因為懷不上男孩子而自責），亦常常發惡夢，但為了生活，她仍咬緊牙關生活下去。幾年之後，她終於懷上了男嬰。這個遲來的男丁想當然就成為了家中的寶貝。金智英與姊姊不單自小就要對他百般遷就，而且更要肩負起不少家務責任。相反，弟弟與父親回到家後只需安心休息，奶奶更是下令不讓弟弟做家事。

被性騷擾都是因為自己不夠檢點

《燒失樂園》劇照

國中時期，金智英補完習坐車回家，結果遭到一位自稱跟她報讀同一班補習班的男同學騷擾及跟蹤。她非常害怕，在公車上緊急借了一位小姐的手機，傳訊給爸爸叫他來公車站接她，到站之後智英沒看見爸爸，那位男同學卻跟著一起下了車。幸好，同車那位小姐突然出現，卻拯救了智英。當時那位男生罵了一聲：「兩個臭婊子！」之後跑走。經歷了如此可怕的事，不單得不到父親的慰問，甚至被父親訓斥：「為什麼要去那麼遠的地方補習、為什麼要跟陌生人說話、為什麼裙子那麼短！」

「女生不用太優秀，賢淑即可。」

《你的孩子不是你的孩子》劇照

金智英不單在家裡承受重男輕女的不公，學校裡的校規亦明顯對女生比較嚴謹，對男生則為寬鬆。校方本應對所有學生一視同仁，視每個學生都是來學習的個體，而不是以「性別」作為單位，藉以衡量他們的行為。可是事實卻是無論學校抑或是企業，都認為女生不應太優秀，行為舉止恰當得體，像個賢淑的女生即可。

女孩子太聰明，公司也會覺得有壓力，像現在也是，妳看，妳知道自己給人多大壓力嗎？

《你的孩子不是你的孩子》劇照

按圖閱讀小說原文金句：

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而這種既有觀念同時亦反映在就業市場上。金智英大學畢業那年，也就是二○○五年，在一個求職資訊網站上針對韓國百大企業進行了問卷調查，結果顯示女性錄取率只有百分之二十九點六；然而，光是這樣的數值在當時就已經表示女性的社會地位提升。同年，該網站又針對韓國五十大企業的人資部門主管進行了問卷調查，題目是「如果面試者的資質相同，請問會選擇男性面試者還是女性面試者？」結果選擇男性的回答占百分之四十四，選擇女性的回答則是零。

她本人亦因為是位女生，就算工作積極投入，工作表現比同一時候進入職場的男生優秀，但當上司挑選核心成員時，亦直接將她排除在外。他們認為女生到差不多30歲時，就會因為結婚生子而離開公司，當初投放的培訓成本亦會因此而毀於一旦。

《你的孩子不是你的孩子》劇照

不少人都會認為這是個不爭的事實，然而現代女生不一定結婚生子吧。再者，夫妻雙方理應共同照顧家庭及小孩，不應理所當然就把女性放置在照顧者的角色上。另外，不少女性都可以好好地兼顧家庭與事業（當然亦衍生出現代女性要肩負上雙重身份的社會問題）。因此，在女性投身職場便認為「她們定必會離開，功績就最後一定不如男性」的想法，其實就是對女性的歧視。

妻子與母親的責任

《你的孩子不是你的孩子》劇照

即使在結了婚之後，她的人生亦不好過：婆家對於「好媳婦」的期待，把她壓得喘不過氣來，不單要幫忙張羅大小事，還要應付親戚對於生子規劃的提問。生了小孩後，好不容易終於抽出時間來，帶著小孩外出喝一杯45元的咖啡，亦被旁邊的男性上班族嘲笑是位「媽蟲」（意指拿著老公賺的錢悠閒度日，連蟲都不如的女性）。

不少南韓女子對《82 年生的金智英》都有深刻的共鳴感，然而這本書同時引來極多反對者。

韓國K-POP女子組合「Red Velvet」人氣成員Irene在節目透露自己在讀《82 年生的金智英》之後，即引來不少男性粉絲不滿。有些男生在她的個人社交網絡平台上，留下中傷她的惡意評語，另外更有男生在網上上載焚燒疑似 Irene 的照片。

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其實如果事實不如書中所描述的糟糕，又何必如此反感與恐懼？以恫嚇來使人噤聲，其實就是獨裁者在做的事，即使最後真的成功，亦不會得到別人的尊重與敬佩。因此，與其繼續用這種手法維持表面的和平，不如做好自己，然後以理服人吧。

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