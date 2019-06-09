【Demi Bagby】從意外癱瘓到健身選手　18歲KOL是「最強少女」

Demi Bagby 樣子甜美，身材姣好與成熟的外表，想不到她只有 18 歲。13 歲前她是啦啦隊隊長、現在她是比男生還要強的健美 KOL；但看似強壯健康的她，曾因一次意外，令她癱瘓在床，她更面臨著再也無法行走的未來。

不過，她現在不但可以走路，而且成為了當紅的健身 KOL，Instagram 吸引了超過 160 萬粉絲追隨，更被人譽為「地表上最強的少女」。於 2001 年出生於聖地亞哥的 Demi Bagby，外向的她，一直熱愛運動，青少年時更迷上了啦啦隊活動，在 13 歲已經成為啦啦隊的隊長。在 2014 年，在一次意外，令她的拉拉隊生涯從此畫上句號，當時她癱瘓在床三個月多，醫生們都叫她用好心理準備，有機會餘生都要在輪椅上，縱使透過治療有機會康復，但也不能從事高危與太劇烈的運動。

在 2014 年，在一次意外，令她的拉拉隊生涯從此畫上句號，當時她癱瘓在床三個月多，醫生們都叫她用好心理準備，有機會餘生都要在輪椅上，縱使透過治療有機會康復，但也不能從事高危與太劇烈的運動。（Instagram@demibagby）

Demi 面對這一次感到十分迷惘與不安，但機緣之下，她看到有關 CrossFit 的相關健身運動後，激發了她，燃點了她心中這團火，她發誓如果自己能完全康復，將會積極投入到這種類型的訓練中，並且每天堅持學習一些新東西，所以再辛苦的康復過程她也不怕。

「生命總會出錯，但只要你的腦海深信一種可能性，並知道你一定能做， 而你給用 110％的努力去做。一旦你擁有了這樣的信念，你將無所不能。」 Demi Bagby

這是年紀輕輕的 Demi 在經歷這次意外後，領悟到的道理，而且她用行動證明了信念能戰勝一切。的確，你可以消極，一生坐在輪椅自怨自憐，但你也可以努力克服難關，在絕望中走出來，成為不一樣的人。

康復後，Demi 積極進行 CrossFit 的相關運動，不斷挑戰各種高難度的技巧，誓到突破自己的界限。倒立、雙腿劈叉、後空翻、赤手爬牆、甚至拉四驅車，這些連男生都可以不能征服的事，她一一做到。

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Demi 的事蹟成為全世界很多人的靈感，她自己也希望透過自己的故事與行動，影響其他人實現自己的目標，如她自己一樣。 生命給你一個難題，不是用來打擊你，是一個給你重生的機會。

「我一直希望自己可以對世界產生一點積極的影響力。 也許聽起來很簡單，但這並不意味著它很容易做到，但讓你的熱情成為你的目標，你會愛上與感激你的生命。」 Demi Bagby

除了是健身 KOL 之外，Demi 更 2016 在CrossFit的領域及她的年齡組別中獲得第23 位的排名，令她開展了她的 CrossFit 職業生涯。另外，她也從事其他的運動，如健美操、特技，瑜伽，跑酷（ parkour）、舉重與衝浪等等，用運動給生活排得滿滿的。

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看來 Demi 的獨特之處，大概是她這份強大的信念與無懼的精神，難怪她有一份與年齡不相符的堅定與成熟，她是現實中的 Wonder Women。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】