【圓美大盜】就算我叫Fat Amy又如何？Rebel Wilson的幽默與自信

有一種人，比起讓你記住他的名字，他更希望你記住他曾做過的事，以及他想傳遞的生活價值。澳洲演員Rebel Wilson，比起本名，你更常稱呼她為「Fat Amy」，她在《完美巨聲幫》系列電影中被大家認識，她每一次出現，僅僅是一句話、一抬腳，都能讓人開懷大笑，她是自帶笑點，走到哪，快樂到哪的那種女人。與你分享在「Fat Amy」角色爆紅前後，Rebel Wilson的快樂生活哲學。 作為喜劇演員，Rebel Wilson的真實人生也充滿了驚喜與歡笑，她開始踏入演藝圈，是因「一場夢」而起。

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從內向害羞到踏上喜劇表演

1980 年，Rebel出生在澳洲訓犬師家庭，小時的她非常內向害羞，甚至被以為患有社交障礙症，因此母親特地送她前往社區表演課，試圖讓她能夠打開心房，開始與人交流。「我當時緊抓著車門哭，但媽媽硬是把我帶下車，然後跟我說『我兩個小時之後來接你』。」害羞的小Rebel，從那時起開始接觸表演，在人群中慢慢感到自在。

高中畢業後一年，她以澳大利亞國際扶輪社青年大使的身份，前往非洲服務，並染上了嚴重的瘧疾。當時她躺在南非醫院裡，藥物讓 Rebel 起了幻覺，她看見自己贏得了奧斯卡獎，並且在頒獎台上直接演出一段得獎rap。「我當下就決定，我必須回到澳洲，我必須報名參加表演學校。」

為了同時符合父母期待與個人興趣，Rebel決定雙主修法律與表演，一邊學習法律專業，一邊參與演出。看似沒有交集的兩門學問在Rebel身上巧妙的結合。儘管後來Rebel朝向表演藝術領域發展，但他也在一次的媒體毀謗案件中，發揮自己的法律專業，順利化解危機。緊抓車門，不敢走入人群的小女孩因為一場夢，看見自己發光的可能，進而擁抱人群，踏上表演之路。Rebel 的表演啟蒙過程就像喜劇那樣的驚喜與突然，像是說著「人生很多時候，和喜劇一樣充滿變化」。

你覺得我胖，我覺得我特別

學習表演的過程，Rebel 並沒有設立「成為喜劇演員」的方向，她甚至覺得自己應該要是個嚴肅的演員（可能是因為念法律的關係），不過就在觀眾的反應裡，她看到了自己勢必要走向喜劇演員的原因。

Rebel在接受紐約時報採訪時表示：

我當時以為自己是個嚴肅的角色，但當我開始表演，觀眾卻開始大笑，我很生氣他們笑我，結果他們卻笑得更大聲。

比起繼續生氣，Rebel想知道自己引人發笑的原因，於是她發現「胖」可能是最大的主因。「對大家來說，不管是從科學角度或主觀角度來看，胖都是討喜、好笑的，而胖女孩又尤其如此。所以我想，這就是我和別人的差異，這是我前進演藝圈的武器。」

凡事一定都是「特別」才會被貼上標籤，既然胖女孩的標籤是好笑，Rebel認為不如就用這個標籤作為自己與其他女星的區別，讓標籤成為演員路的助力。Rebel 由此展開喜劇演員生活，慢慢從小戲劇、小電影，一路演到《完美巨聲幫》系列電影，世人開始注意到這個來自澳洲的胖女孩，八卦媒體也想從她身上挖到「不可告人」的秘密。

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澳洲八卦雜誌《Women's Day》在2015年指控Rebel為了博取同情，謊稱自己的身世是來自於貧民窟，甚至還謊報年齡。面對這些不實謠言，Rebel發揮自己的法律專業，直接向雜誌提告，並獲得勝訴。法院判決《Women's Day》需賠償360萬美元給Rebel。但她轉將勝訴賠償金捐給澳洲慈善事業，幫助更需要的人，並在自己的推特上表示「對我來說這件事情跟錢無關」。

2019年，Rebel與Anne Hathaway共同出演電影《圓美大盜》雙女主角，並在《Vogue》專訪中表示很樂於用自己的正能量形象，帶給更多女生自信與快樂，她說道「我滿喜歡這種感覺的，因為很多年輕女性為身材導致自尊受挫，或是不喜歡自己的外表，我期望自己能當個正面的榜樣，用智慧和個性在職場上發揮魅力。」

Rebel與Anne Hathaway共同出演電影《圓美大盜》雙女主角，並在《Vogue》專訪中表示很樂於用自己的正能量形象，帶給更多女生自信與快樂。（《圓美大盜》劇照）

今天醒來，對自己說「我很美！」

身為演藝圈中少數的大尺碼女星，Rebel除了期盼帶給大家歡樂，也相當鼓勵不同身型、不同類型的女性應該從他人眼光中跳脫，展現真實的自己。她曾在2015年參加MTV電影大獎時，穿上象徵「女神形象」的Victoria's Secret Angels大翅膀上台致詞。

當時正適逢《完美巨聲幫》首集熱映，Rebel表示，電影中的每個角色都代表著不同的女孩類型，各有各的魅力與美麗。Rebel也希望每個女生都要相信自己擁有專屬的翅膀，翅膀不是超模們的專利，而且比起追求單一標準的身材樣貌，我們更應該擁有獨立思考的能力。Rebel除了是《圓美大盜》的女主角之一，也是這部片的製片，從今往後的演藝路，他也會一直以智慧和個人魅力持續帶給大家歡笑與力量。與你分享Rebel曾說過的五句金句，其中有幽默、有自信、有快樂，一起看見歡笑與智慧並存的人生哲理。

她曾在2015年參加MTV電影大獎時，穿上象徵「女神形象」的Victoria's Secret Angels大翅膀上台致詞。（rebelwilson@IG）

就算我的角色叫「Fat Amy」，我也要演得有自信、態度。 Rebel Wilson

與他人不同讓我更輕鬆，因為這表示我很有特色。 Rebel Wilson

我的一天，就是穿著睡衣，往返冰箱8次。 Rebel Wilson

今天醒來對自己說：「我很美！」 Rebel Wilson

我認為女性應該對自己的外表感到滿意，不應該嘗試順應任何刻板印象，只要快樂與健康就好。 Rebel Wilson

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：我夢見自己得奧斯卡獎，就這樣踏進演藝圈——胖艾美 Rebel Wilson 的快樂生活哲學】