【圓美大盜】就算我叫Fat Amy又如何？Rebel Wilson的幽默與自信

知性女生
撰文：
最後更新日期：

有一種人，比起讓你記住他的名字，他更希望你記住他曾做過的事，以及他想傳遞的生活價值。澳洲演員Rebel Wilson，比起本名，你更常稱呼她為「Fat Amy」，她在《完美巨聲幫》系列電影中被大家認識，她每一次出現，僅僅是一句話、一抬腳，都能讓人開懷大笑，她是自帶笑點，走到哪，快樂到哪的那種女人。與你分享在「Fat Amy」角色爆紅前後，Rebel Wilson的快樂生活哲學。

作為喜劇演員，Rebel Wilson的真實人生也充滿了驚喜與歡笑，她開始踏入演藝圈，是因「一場夢」而起。

+7
+6
+5

從內向害羞到踏上喜劇表演

1980 年，Rebel出生在澳洲訓犬師家庭，小時的她非常內向害羞，甚至被以為患有社交障礙症，因此母親特地送她前往社區表演課，試圖讓她能夠打開心房，開始與人交流。「我當時緊抓著車門哭，但媽媽硬是把我帶下車，然後跟我說『我兩個小時之後來接你』。」害羞的小Rebel，從那時起開始接觸表演，在人群中慢慢感到自在。

高中畢業後一年，她以澳大利亞國際扶輪社青年大使的身份，前往非洲服務，並染上了嚴重的瘧疾。當時她躺在南非醫院裡，藥物讓 Rebel 起了幻覺，她看見自己贏得了奧斯卡獎，並且在頒獎台上直接演出一段得獎rap。「我當下就決定，我必須回到澳洲，我必須報名參加表演學校。」

為了同時符合父母期待與個人興趣，Rebel決定雙主修法律與表演，一邊學習法律專業，一邊參與演出。看似沒有交集的兩門學問在Rebel身上巧妙的結合。儘管後來Rebel朝向表演藝術領域發展，但他也在一次的媒體毀謗案件中，發揮自己的法律專業，順利化解危機。緊抓車門，不敢走入人群的小女孩因為一場夢，看見自己發光的可能，進而擁抱人群，踏上表演之路。Rebel 的表演啟蒙過程就像喜劇那樣的驚喜與突然，像是說著「人生很多時候，和喜劇一樣充滿變化」。

你覺得我胖，我覺得我特別

學習表演的過程，Rebel 並沒有設立「成為喜劇演員」的方向，她甚至覺得自己應該要是個嚴肅的演員（可能是因為念法律的關係），不過就在觀眾的反應裡，她看到了自己勢必要走向喜劇演員的原因。

Rebel在接受紐約時報採訪時表示：

我當時以為自己是個嚴肅的角色，但當我開始表演，觀眾卻開始大笑，我很生氣他們笑我，結果他們卻笑得更大聲。

比起繼續生氣，Rebel想知道自己引人發笑的原因，於是她發現「胖」可能是最大的主因。「對大家來說，不管是從科學角度或主觀角度來看，胖都是討喜、好笑的，而胖女孩又尤其如此。所以我想，這就是我和別人的差異，這是我前進演藝圈的武器。」

凡事一定都是「特別」才會被貼上標籤，既然胖女孩的標籤是好笑，Rebel認為不如就用這個標籤作為自己與其他女星的區別，讓標籤成為演員路的助力。Rebel 由此展開喜劇演員生活，慢慢從小戲劇、小電影，一路演到《完美巨聲幫》系列電影，世人開始注意到這個來自澳洲的胖女孩，八卦媒體也想從她身上挖到「不可告人」的秘密。

+4
+3
+2

澳洲八卦雜誌《Women's Day》在2015年指控Rebel為了博取同情，謊稱自己的身世是來自於貧民窟，甚至還謊報年齡。面對這些不實謠言，Rebel發揮自己的法律專業，直接向雜誌提告，並獲得勝訴。法院判決《Women's Day》需賠償360萬美元給Rebel。但她轉將勝訴賠償金捐給澳洲慈善事業，幫助更需要的人，並在自己的推特上表示「對我來說這件事情跟錢無關」。

2019年，Rebel與Anne Hathaway共同出演電影《圓美大盜》雙女主角，並在《Vogue》專訪中表示很樂於用自己的正能量形象，帶給更多女生自信與快樂，她說道「我滿喜歡這種感覺的，因為很多年輕女性為身材導致自尊受挫，或是不喜歡自己的外表，我期望自己能當個正面的榜樣，用智慧和個性在職場上發揮魅力。」

Rebel與Anne Hathaway共同出演電影《圓美大盜》雙女主角，並在《Vogue》專訪中表示很樂於用自己的正能量形象，帶給更多女生自信與快樂。（《圓美大盜》劇照）

今天醒來，對自己說「我很美！」

身為演藝圈中少數的大尺碼女星，Rebel除了期盼帶給大家歡樂，也相當鼓勵不同身型、不同類型的女性應該從他人眼光中跳脫，展現真實的自己。她曾在2015年參加MTV電影大獎時，穿上象徵「女神形象」的Victoria's Secret Angels大翅膀上台致詞。

當時正適逢《完美巨聲幫》首集熱映，Rebel表示，電影中的每個角色都代表著不同的女孩類型，各有各的魅力與美麗。Rebel也希望每個女生都要相信自己擁有專屬的翅膀，翅膀不是超模們的專利，而且比起追求單一標準的身材樣貌，我們更應該擁有獨立思考的能力。Rebel除了是《圓美大盜》的女主角之一，也是這部片的製片，從今往後的演藝路，他也會一直以智慧和個人魅力持續帶給大家歡笑與力量。與你分享Rebel曾說過的五句金句，其中有幽默、有自信、有快樂，一起看見歡笑與智慧並存的人生哲理。

她曾在2015年參加MTV電影大獎時，穿上象徵「女神形象」的Victoria's Secret Angels大翅膀上台致詞。（rebelwilson@IG）

就算我的角色叫「Fat Amy」，我也要演得有自信、態度。
Rebel Wilson
與他人不同讓我更輕鬆，因為這表示我很有特色。
Rebel Wilson
我的一天，就是穿著睡衣，往返冰箱8次。
Rebel Wilson
今天醒來對自己說：「我很美！」
Rebel Wilson
我認為女性應該對自己的外表感到滿意，不應該嘗試順應任何刻板印象，只要快樂與健康就好。
Rebel Wilson
【圓美大盜．影評】唔止由頭笑到尾　安妮夏菲維教曉姊妹生存之道
【圓美大盜】Anne Hathaway主演慘獲低評分　全因妒忌女人聰明？
肥Amy擔正Netflix原創電影　同雷神細佬里安咸士禾夫上演「床」戲
【非凡浪漫】諷刺經典愛情橋段　反思平凡女生不配專屬浪漫結局？
加大碼女超級英雄《Faith》落實拍電影　漫畫迷夢想成真飛天救人

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：我夢見自己得奧斯卡獎，就這樣踏進演藝圈——胖艾美 Rebel Wilson 的快樂生活哲學

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。