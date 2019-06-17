【My Choice】中環親民價日本菜推薦　必點超濃郁蟹膏多士！　

說到中環的日本料理，不少人的第一個反應就是一個字－－貴！ 今天要為你介紹的這一間，不僅環境舒服，日式料理和壽司的品質高檔次，而且定價親民，一改你對中環日本餐廳就是「貴夾唔飽」的印象。

餐廳整個氛圍就是很適合情侶約會，或是幾個閏密聊天聚餐的地方，十分有情調。(john_penaloza0

穿過熙來攘往的酒吧街，日本料理餐廳FUMI就在蘭桂坊加州大廈寧靜的一隅。一埗進餐廳，映入眼簾了就是中環餐廳常見的高級格調，充滿情調的微黃燈光、現代時尚感的裝潢，結合日式的裝飾陳設，整個氛圍就是很適合情侶約會，或是幾個閏密聊天聚餐的地方。

餐廳在門口當眼處掛著法國藍帶勳章，食物質素一定有水準。

而早在門口便會發現這家餐廳的不尋常之處，當眼處掛著法國藍帶勳章，加上四周都屬走中高檔路線的環境，心裡早有「呢餐一定唔平」的準備，而讓我吃驚的是，打開餐牌真的沒想像中貴，大部份菜式都是「中價位」，即使是魚類及海鮮的菜式也是「百幾蚊起」就有交易，吃過更是覺得值回票價有突。

現代時尚感的裝潢，結合日式的裝飾陳設，環境舒適。(derek_hysteric)

FUMI主打精緻日本料理，每一道料理由上桌開始就覺賞心悅目！不論是擺盤或是食具的選用，都是看得出的用心。日本菜著種鮮味，喜用海鮮做食材。FUMI也不例外，而且烹調方式更是新穎有驚喜。特別為大家推介以下五款菜式，包括前菜、壽司及割烹料理，全面滿足胃口。

磯煮是日本一種烹調海鮮的方法，意思是用慢火去炆。東風螺磯煮口感十分清爽開胃，帶濃郁的醬油及酒香。

第一道上桌的是東風螺磯煮。只在大排檔吃過白灼東風螺的我，還是頭一次吃到這樣的「入味」的東風螺。東風螺肉質鮮嫩彈牙，帶有醬油及酒香的濃郁湯汁包裹著每一顆螺肉。吃時先啜湯汁再挑出螺肉，完全是雙重的滋味！

一小碗湯卻用上不少海膽及魚子鋪面，可以想像得到那一口湯有多鮮甜吧！(beanca12)

緊接而來的，有松葉蟹肉汲上湯葉海膽配高湯茨汁。這碗上湯既有海膽又有蟹肉，高湯內更有清香的鮮腐竹，可以想像得到那一口湯有多鮮甜吧！作為前菜還覺真不夠喉。

每件壽司的表面都帶有一層天然的油亮光澤，極之新鮮味美！(go_chi_so_sa_ma)

經過一輪開胃菜之後，就是手握壽司登場！有三文魚、吞拿魚、甜蝦、竹筴魚及吞拿魚小卷等。每件壽司是吃得出來的功架與新鮮，醋飯團手握的力度恰到好處，不會過於硬實，夾起也不會鬆散。

醋飯團的大小與手握的力度恰到好處，不會過於硬實，夾起也不會鬆散。(ctatwai)

壽司上面的那一塊刺身是吃得出來的鮮味，肉質結實；特別是厚度恰好的吞拿魚壽司，油脂平均，味道鮮味嫩滑，讓我想起了在日本旅行時吃到的正宗壽司的味道。

來到必點濃郁到不得了的「松葉蟹肉甲羅燒配法包」！

「甲羅燒」是日本料理中常見的一道菜式，這裡的大廚特別將主要由蟹膏和蟹肉混合而成的蟹味噌，伴以烤至香脆的蒜蓉多士，讓多士吸收了濃厚的蟹膏，每一口都充滿香脆與鹹香的多層次口感。當把整件蟹味噌多士放入口時，超濃郁的蟹膏和蟹肉在口腔內大爆發，真是說不出來的滿足感！

第一次吃到連鱗一起炸的魚肉，竟然是十分驚喜！它比起一般炸魚更香更脆，更重要的是一點也不油膩！

同樣值得推介的有「甘鯛松笠揚配銀餡高湯茨」這道菜式。用上味道甘甜的甘鯛魚連魚鱗一同炸，表面的魚鱗及魚皮炸至極之鬆脆，裡面的魚肉軟滑又juicy，做到外脆內軟的效果，配上銀餡高湯茨汁，令部分魚肉沾上湯茨，平衡了乾身的炸物口感。我還是第一次吃到連鱗一起炸的魚肉，竟然是十分驚喜！它比起一般炸魚更香更脆，更重要的是一點也不油膩，鍾意食「香口嘢」的朋友一定會喜歡。

比起主角黑豚肉，那顆流心的半熟蛋更是得我歡心，濃稠的口感和蛋香交織，實在令人難以忘懷。(beanca12)

最後一道上桌的宮崎黑豚腩肉角煮配半熟蛋，給整晚畫上完滿的句號。黑豚腩肉十分腍身，幾近入口即化；醬油味濃的同時，也不會蓋過本身黑豚肉的肉香。不過比起主角，那顆流心的半熟蛋更是得我歡心，半熟蛋沾上了黑豚肉汁的精華，令看似是配角的半熟蛋變得更加誘人，濃稠的口感和蛋香交織，實在令人難以忘懷。

聽說FUMI會不定期推出周未ALL YOU CAN EAT的BRUNCH，更適合大胃王也加抵食。I will be back ！(kiki_lwy)

筆者跟同行的另一半一致地認為，FUMI每碟食物的份量雖然不大，但勝在每一道菜都「好好食」！個人對食從來都是重質不重量，比起要吃到撐到爆肚，這種份量更是剛剛好，而且最重要的是以這個價錢可換到「藍帶」的食物質素，基本上沒有什麼可挑剔的。

如果想在中環尋找一間價錢合理、氣氛好有情調，而且高質好味道的日本菜，真心推薦這間餐廳給大家。

FUMI 地址：中環德己立街30-36號蘭桂坊加州大廈6樓 電話： 2328 3302

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