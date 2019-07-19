【植物佈置】為這七個空間添藝術感　花藝師：玻璃器皿視覺更清涼

花藝師雅培研習花藝近10年，曾師從台灣花藝大師淩宗湧。她精研東方花藝，喜歡將植物野趣帶入日常生活中。她說：沒有哪一種植物，是能夠直接改變風水、帶來好運的。但是只要搭配合適的花器、花材，使空間更和諧，就真的能為家裡帶來正能量。

雅培與她的「羽白工作室」，參與了很多不同類型空間的花藝佈置。今天她就用夏季最常見的幾種花材，金雞菊、梔子花、蒲草等，來教我們家裡的7個位置如何擺放植物。

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1. 玄關

玄關是迎客的地方，平時人來人往，需要一盆造型有藝術感的花來陰陽調和，讓客人一進家門就能被吸引。

花材：金雞菊、鳶尾、井欄邊草

2. 客廳

茶几上擺花不能影響人的視線，結構線條扁平為佳，可以用盤、缽、碗等扁平花器。花的擺放方向也可以橫向發展，甚至可以把花瓣摘下扔在花器裡，配合水的浮動，更有美感。

花材：繡球、鳶尾、矢車菊、滿天星

3. 餐桌

餐桌的花需要較大體量，才能烘托一桌子樂也融融的氛圍。如果家裡沒有合適的大型花器，可以將幾個小瓶子擺在一起搭配組合。

花材：虞美人、蒲草

按圖看洗手間、書房、睡房、茶室的夏日花藝佈置Tips▼

+ 5 + 4 + 3

夏季插花Tips： 1. 花器應該多選擇玻璃器皿，視覺上更清涼 2. 草本植物在夏季容易潰爛，花瓶裡水量要減少 3. 木本植物會放得比較久且落葉少，更易於打理

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