【家居佈置】一棵綠色植物改變蝸居格調！配搭不同擺設日日有變化

透過擺飾和陳設，能讓相同的空間帶給人完全不同的心情感受，這也是為什麼有越來越多人重視居家佈置這一塊。尤其是綠色植栽的運用，對現代人來說比過往更加地廣泛，不論是窗台前的多肉植物、餐桌上的典雅花草，或是玄關、客廳能夠帶來好運的發財植物，都能替家中的風格增色，注入盎然蓬勃的生氣。

在家中栽種植物盆栽，不僅能使視覺上增添綠意變得更舒爽（Pinterest）

在家中栽種植物盆栽，不僅能使視覺上增添綠意變得更舒爽，也可以增進室內氣體循環，有效地吸收由房屋裝修而產生的有毒的化學物質，讓空氣變得更清新，若是種植香草類的植物，還能達到芳香紓壓的效果。另外，雖然後來「多肉植物能防輻射」的說法頗有爭議，但就算是沒有功用，單單擺放幾盆多肉家族在電腦桌前，在書房辦公起來也很療癒阿！

盆栽+幾何圖騰

盆栽本身給人一種溫暖的向陽感，若選擇擺放在客廳的話，最好的擺放位置會是在陽光充足的落地窗旁，旁邊可以搭配鮮豔明亮的家具和風格較強烈的民族風圖騰元素，雖然三者看似毫不相干，但搭配起來卻有種莫名的協調，營造出較熱情活潑的氛圍。

盆栽+木質傢具

如果是喜歡比較日式典雅風格的話，可以試試看黃金葛這種攀藤型的藤蔓植物，不規則的生長方式能夠調和較拘謹的擺設風格，增添動態的生長感。加上植物的佈置本來就跟白牆還有木質很相稱，簡單擺放在客廳一隅，或是房間的床頭櫃、茶几上都能有畫龍點睛的效果。

盆栽＋風格單品

但是倘若你跟編輯一樣是植物殺手，家中條件又不太適合種植花草的話，也許可以改以乾燥花或仿植物圖樣的系列單品，比如壁紙、窗簾和印花抱枕，巧妙地結合繪畫和相片，同樣能夠營造出生意盎然的氣息，為了無生機的封閉空間加分。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】