Emoji使用習慣反映性格　男生常用更懂表達情感、清楚自己需要？

傳短訊，必然佐以數個Emoji，不然總怕辭不達意，又怕文字太過冷冰冰。Emoji像是潤滑劑，也是最佳「頭盔」，特別當我們說話不客氣，尾隨數個笑臉，就似是在說：「你看我笑容可掬，哪有不禮貌。」 我們時時使用，「笑喊」Emoji更登2015《牛津詞典》最常使用「字」，但原來使用背後，影響與原因多多。

（benceboros/unsplash）

Emoji效果與「真人」表情無異

即使是平日交談，也總會堆上笑容以示禮貌，發訊息當然也會以Emoji代勞。心理學家Viv Evans就表示，Emoji能跟「真人表情」一樣可以牽動情緒，如負面的Emoji可引發負面情緒，反過來也是一樣。她指出，在工作上Emoji能軟化負面新聞的訊息，如拒絕、要求與投訴等等。

澳洲亞德萊德大學就發現當人看見Emoji時，會跟看到「真人」表情一樣，觸發腦內同一區域。而Emoji同時也會加深使用者的感受與自覺，使人更留意自己的感受。當我們能好好善用Emoji來表達情感時，也代表我們更清楚自己。

不過，調查同時發現，有四成人其實誤會了大部份Emoji的真正意思，以致辭不達意。



下列圖片為你解構，以下Emoji的官方真正意思==>

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【Emoji反映個性】「：）」vs「：－）」性格大不同

而使用Emoji的習慣也能反映個性，《Computers in Human Behavior》一書中就提到，喜歡使用Emoji的朋友個性較為合群，喜歡合作。而他們的溝通技巧也較為高超，例如他們會時時微笑、喜歡鼓勵別人。

另外，萬萬想不到的是，原來Emoji的使用習慣也能反映職業。羅徹斯特大學的研究人員就指出，文員更喜歡使用Emoji及表情符號、比起其他工種更常抒發負面情緒。而設計師及公關也是更常使用表情符號的工種。

最後，除了我們平日愛用的Emoji外，我們有時也會以符號打出笑臉如「：）」。但原來有沒有「鼻子」也能顯露個性。根據史丹福大學的研究發現，打笑容符號時有鼻子「：－）」的人，更為長篇大論，也較為細心；至於沒有鼻子「：）」的人，則通常較為年輕，也較緊貼潮流。

資料來源：Social Media Psychology, Emojipedia