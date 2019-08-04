【男共女的事】心理學家分析：因為甚麼原因走在一起最易分手？

是甚麼讓二人走在一起，最終它也最有可能令二人分開。乍聽荒謬，但原來世界就是荒謬。

近日，有友人訴說，與拍拖多年的男友相處不來，似是沒有未來。本來對這老掉牙的問題，就是沒有甚麼可談的，但既是好友，便隨便胡扯一下，最後還是忍不住指出矛盾：「你不就是愛他無憂無慮，給你無限快樂嗎？怎可現在又怪他沒有憂柴憂米？」從來，分開的原因都只有一個，沒那麼多奢侈的矛盾。但要是你想找找籍口，以下一大堆。

東康乃狄克州立大學的社會心理學教授Madeleine A Fugère就指出，是甚麼讓二人走在一起，最終它也最有可能令二人分開。她指出下列數點：

（《回到初遇之夜（When We First Met）》劇照）

因為外表而走在一起的

對對方的第一印象，當然是由外表而來。有時候，你覺對方看得「順眼」，他／她便做甚麼都可愛。但是，要是要發展長遠的關係的話，外表當然是最不牢固的原因。只因，天下漂亮可人兒多的是，各有各吸引，單單因為外表只跟人走在一起，同樣會因為覺得他人可愛而分開。

（《禁忌世代：邂逅（After）》劇照）

因為性格相似而走在一起的

另一類最當見，就是你覺對方跟你極相似，興趣品味，都一拍即合，就似自己缺了的那一塊。這樣的情侶相處當然愉快滿足，對很多事情的看法也十分相似；但隨之而來的是，缺點都相似。原來臭味相投，或許也會令人受不住。

例如，要是大家都神經質，相處定不容易；二人都脾氣暴躁，每每吵架定勢成水火；二人都神經大條，「撞板」太多定覺生活不來。

（《愛的過去進行式（To All the Boys I've Loved Before）》劇照）

因為對大家要求都高

筆者遇過一些人，自身十分優秀，於是選伴侶也有如面試，要滿足他各方面的條件，他才會展開追求。當然，如他這樣精明，不知是否還是愛情，但原來即使如此謹慎，要求這樣高，也會因此而令彼此疏遠。

按這樣的準則找愛人，找到當然會覺對方如天作之合，不能錯過。對對方要求高，自己也會傾向做相同的事，因此剛開始的時候，彼此關係一定非常健康；但日子久了，要是要求不設久而久之當然是損害彼此的關係。

其實，心理學教授Madeleine A Fugère所說的不過是老生常談，可用五字概括：「凡事有兩面。」只是，有時我們不肯承認自己變了心，換個說法便道：「長大了，要求便不一樣了。」

＊不過，要是你不想情人又互相吸引變成互相嫌棄，心理學家 Kate Balestrieri也提出了數個「愛情保鮮法」：

資料來源：Psychology Today, Bustle