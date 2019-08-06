Victoria's Secret破天荒用跨性別模特　擴闊美的定義創時尚歷史

知名內衣品牌Victoria's Secret的業績每況愈下，更取消了今年的時裝騷。曾是全球最火熱的內衣品牌如今卻失去了市場上的重要地位，為了挽救低潮，Victoria's Secret一改品牌的刻板印象。繼早前選用了微胖的Barbara Palvin為品牌模特兒後，日前更破天荒選用跨性別模特兒Valentina Sampaio。對於以往只以身形高佻纖瘦為模特兒準則的Victoria's Secret，近日一反傳統的舉動實在令人驚喜。

Victoria's Secret的業績每況愈下，最近終於決心一改品牌的刻板印象。（Getty Images）

Victoria's Secret的時裝騷一向是年度盛事，每位登上舞台的維密天使都會成為大眾的焦點。過往Victoria's Secret只選用8號碼以下的模特兒，而首席營銷主任Ed Razek曾表示品牌的顧客群不屬大碼市場，消費者對大碼內衣沒有興趣，故不考慮選用大碼模特兒，此番言論引起社會反感。

Victoria's Secret的模特兒一向高佻纖瘦，不合乎現實社會的標準，早前選用了微胖的Barbara Palvin為品牌模特兒的舉動令人驚喜。（IG_victoriassecret）

加上Ed Razek明言Victoria's Secret的時裝騷「是一個夢幻，充滿娛樂性的節目」，暗示跨性別模特兒不配合「夢幻」的氣氛，故不需要她們的加入，Ed Razek的失言事件令女生紛紛抵制購買品牌內衣。現在市場上的新品牌都鼓勵女性自愛、積極面對身體上的不完美，相反Victoria's Secret繼續追捧一成不變的Push up款式與傳統的經營方式實在令現代女性失望。

Sampaio曾以跨性別模特兒的身份出現於多本時尚雜誌上（IG_valentts）

眼見Victoria's Secret大勢已去，為了挽救持續下跌的營業額，品牌選用了跨性別模特兒Valentina Sampaio，切合多元發展的社會期望。Sampaio是位22歲的巴西女生，對於成為首位Victoria's Secret的跨性別模特兒，她感到非常雀躍並為此自豪。受到Victoria's Secret的賞識，Sampaio的經歷無疑是對跨性別人士的鼓舞，也是其重要的里程碑。

「當你尋找到自己的價值時，便會懂得接受與愛護自己，我們都需要別人的尊重。」（IG_valentts）

Sampaio曾以跨性別模特兒的身份出現於多本時尚雜誌上，包括《Marie Claire》、《Elle》與《Vouge》等。於2017年，法國《Vouge》更邀請了Sampaio成為三月號的封面人物，並以「震撼世界的跨性別之美」為標題，表示時尚界對「美麗」的詮釋正有所轉變，令Sampaio成為國際焦點。

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「當你尋找到自己的價值時，便會懂得接受與愛護自己，我們都需要別人的尊重。」Sampaio曾任L’Oreal Paris的形象大使，品牌致力以各種方式去爭取女性自由。L’Oreal Paris為Sampaio拍攝轉變成女性後的身份證照片，以迎接她首個正式的婦女節。Victoria's Secret與跨性別模特兒的合作並指是品牌的一大進步，而Sampaio也能憑藉品牌於時尚界的影響力，改寫時尚界的審美觀，宣揚跨性別的美麗。

【按圖看】時尚界中愈來愈多跨性別模特兒忠於自己，勇敢向世界展現自己最美一面：