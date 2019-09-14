美國性愛大師做到90歳永不言休　曾歷三段婚姻：愛錯比沒愛過好

由猶太人大屠殺到性愛大師，在電台上以專業知識解答性愛疑難，Dr. Ruth Westheimer失去雙親，當上地下狙擊手，差點被人炸掉雙腳，兩次婚姻失敗，也曾當上單親媽媽，終於遇到真愛。 現在已90歳的她求不言休，拍攝紀錄片《心思思，問下性博士（Ask Dr Ruth）》時說：「我從不妥協，即使那樣做並不流行。」

（《Ask Dr Ruth》劇照）

雙親在戰亂中失散 逃過大逃殺後當狙擊手

Dr. Ruth Westheimer人稱Dr. Ruth，是最早在大氣電波上談情說性的女子。她在美國家傳戶曉，特別在那個時代，甚少有人公開說性愛，更枉論是女子。但她憑她性愛治療博士學位的專業知識，吸引不少聽眾，電台節目亦轉為直播，準時扭開收音機，成了當時居民的新習慣，由床上功夫，到兩性調情，Dr. Ruth都能幽默地解答。後來，她更獲邀在不同的電視節目中談情說愛，

只是，幽默背後，她有一段不一樣的過去。於1928年她在德國出生，10歳那年便為了逃避納粹大屠殺，而被逼離家，被送進瑞士的孤兒院，自此便與父母失散。17歳那年，她便加入了猶太的軍事部隊Haganah，到以色列當狙擊手，為國家獨立戰鬥。在《心思思，問下性博士（Ask Dr Ruth）》中，她憶述：「我是一個地下狙擊手，但我從來沒有殺過任何人。但我曾受傷，非常嚴重，差點炸掉雙腳，但那不是我矮小的原因。」接着便哈哈大笑。

（《Ask Dr Ruth》劇照）

不只說性愛 結婚三次 當單親媽媽：「我從不後悔。」

Dr. Ruth除了以專業知識解答性愛疑難外，也以經驗之談寫書談情。

她曾三次結婚，第一任丈夫的爸爸沒有出席他們的婚禮，因為覺得他們還年輕，而且根本不適合彼此。那時她十分失落，但他們還是結婚了。她在書中寫道：「但最後，他是正確的。因為我們在六年後離婚了。」

第二次結婚，卻是因為懷孕了。她知道那只是霎眼驕，可是那時她還是抱有希望，期待二人的感情不會完結。但是，18個月後，他們還是離婚了。她在書中評論她這段婚姻：「但我從不後悔，特別是在我看見女兒與孫子的時候。」

第三次結婚，那是她的真愛，二人白頭到老，直到丈夫最後因中風去世，兒女們直言從未見她哭泣，那是第一次，可是明早她又如常上班。

她寫道：「我們都知道，愛情不會永遠熱情如火。或許每次都會懷疑：我怎知道這次是不是真愛？」她的建議是，要是你有一段感情，你不敢告訴朋友，或是大部份的朋友也給你負面的評論，那你便要認真思考那是不是要繼續下去。她提醒，愛錯當然比從沒愛過好，但戀戀不捨卻會阻礙你遇到真愛，是在未來的關係中偷時間。