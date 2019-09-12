【斷捨離】《衣櫥減法》只需1條問題：每件衫10秒　整理不超3小時

前一陣子，與友人說起「斷捨離」，大罵：「斷甚麼斷，身外物給我快樂，能買得到得快樂，抵到爛！」

慵懶的筆者當然喜歡這說法，由人到物，筆者巴不得喜愛的不斷增加，舊有的卻依然留守，不捨也得。可是，這有違來來去去的自然定律，人的時間精力有限，空間則會匱乏。曾聽戲言：「女生要學會捨得，就先要征服自己的衣櫥。」而《衣櫥減法》一書則在序言中寫道：「請告訴我你的衣櫥。」其實就是在邀請她：「請告訴我你的故事。」

《衣櫥減法》的作者陳麗卿是形象顧問，曾任設計師，亦曾自創品牌，對於「征服」衣櫃，十分有心得。（readmoo@instagram）

「斷捨離」只用十秒考慮 整理衣櫥不要超過3小時

說到收拾家居，總是讓人卻步。但《衣櫥減法》則指出要整理衣櫃，不應該花太多時間，一件衣物不應花超過10秒，而整理衣櫃，則不應花超過3小時。她建議，要整理衣櫃，就要先準備下列物品：

她指出，只問自己要不要丟掉，只會令自己陷入苦苦思索之中，最後甚至都整理不了。因為，要是你真的能爽快決定的話，大概也不會塞滿衣櫃了。因此，在分類時候，可先把作者稱之為「毒藥」的衣物區分出來，把它們放到「丟棄」的箱子中：

【點圖即看】何謂「毒藥」衣服，必須放棄？＝＝＞

然後，再把剩下的衣服一件一件拿出來，問：「這衣服適不適合現在的我？」以直覺做出最直接的回答。作者在書中承諾，這樣的方法出奇地有效。

（Artem Beliaikin/unsplash）

說一個有關衣櫃的故事：衣服去留，讓你重新審視自己

筆者一直覺得，所謂「斷捨離」，不是要捨棄所有，讓自己成佛似地兩袖清風。生而為人，既入塵世，便自然有所執着，戀戀過去，或以身外物堆砌自我，不過人之常情，要是快樂，又何以不為？

因此，筆者喜歡「任性」、「不instagrammable」的「斷捨離」方式；不似一般「KOL」，木色衣櫃只剩黑白灰，還有一半懸空衣架。而《衣櫥減法》的作者陳麗卿是則提出一個很有趣的說法，筆者很是認同，也認為這是收拾的意義。她在書中寫道，重新審視自己的衣櫃，也似重新審視自己，那些「捨不得」的想法從何而來？是值得記念的校服？是大學校的宿舍T-shirt？是名牌衣服，所以丟掉實在太可惜？是萬一有一天需要那樣的衣服，丟掉便會後悔？

對衣物如是，對人生中的人與物又如何？重新檢這些想法與價值觀，「征服」自己的衣櫃，不必是要令衣櫃空空蕩蕩，而是，起碼我們得有意識，在我們「不捨得」甚麼的時候，便是「選擇」了什麼，跟自己過一生。