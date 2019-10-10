【諾貝爾文學獎】贏村上春樹？大熱詩人AnneCarson：愛情苦甜參半

2019年諾貝爾文學獎即將於10月10日瑞典當地時間公布，英國博彩公司的獲獎者預測榜，除了有等待已久的村上春樹，榜首竟是加拿大女詩人安妮．卡森（Anne Carson）。到底她是甚麼人，竟然比起村上春樹更受「歡迎」？

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愛書愛到吃掉數頁 偶像是王爾德：「我會盡一切努力避免無聊。這是一生的任務。」

雖說，要評論文字好看與否，單靠獎項實是太狹隘，但以此作指引，參考參考，增廣見聞，倒也是一個不錯的選擇，就如2017年的石黑一雄，他的《別讓我走》被改編成電影，意念創新，卻又不止光怪陸離，相信不少人也是因為得獎而讀他的書。是次大熱除了有多次失落諾貝爾文學獎的村上春樹，還有鮮有女性當榜首的加拿大女詩人安妮．卡森（Anne Carson）。

安妮．卡森現年68歲，在加拿大出生並長大，爸爸是銀行家，時時要不斷遊走，唯一直陪伴身則的就是書本。當她還是小孩的時候，她最喜歡的書是《聖徒傳（Lives of the Saints）》，還嘗試吃掉數頁。她在訪問中提到：「那是真的。」父母二人都沒有上過大學，平日三人會在晚上坐在一起看書。後來，她沒有再吃書，卻愛上了王爾德（Oscar Wilde），最想成為跟他一樣受過經典教育，衣著優雅，風趣幽默的人，曾寫道：「我會盡一切努力避免無聊。這是一生的任務。」

她的前半生十分「作家」，在多倫多大學攻讀學士、碩士與博士，除了是詩人，還是編輯、教授與翻譯家。但她的書皮沒有作家相片，只寫兩句：「出生於加拿大，以古代希臘語為生。」簡介簡陋，要認識她唯有閱讀她的文字。

（hammer musuem）

創「苦甜參半（Bittersweet）」一字？愛人與恨人 是同一回事

安妮．卡森的第一部著作，其實更似她的畢業論文－《厄洛斯與甜蜜的痛苦（Eros the Bittersweet）》，內地則譯作《愛慾這苦甜》，而厄洛斯（Eros）則是希臘神話中的愛與情慾之神。

翻查資料，不少網站誤認「苦甜參半（Bittersweet）」一字是由她創作的，但其實早在她發佈第一本新書以前，這字已出現，而她也寫道：「當Sappho（女同性戀詩人）第一次把厄洛斯喚作苦甜參半的時候，在戀愛中的人會反對她。」她的第一本書並不易讀，真正「咬文嚼字」，解構「苦甜參半（Bittersweet）」一字的由來，它的真正意思，也探討愛慾這回事，苦中有甜，這是為何？

她在書中的結尾寫了一段大概這樣：「試試幻想，有那麼一個城市，沒有慾望。人人只管吃喝拉。一對男女遇上，結婚後生活愉快，就如旅人在旅館中偶爾遇上。在晚上，他們睡着了，發一樣的夢，夢見有一條着火的線把他們綁在一光，但他們醒來的時候卻甚麼都記不起了。說故事的藝術，是很少人重視的。」就如很多人戀愛，卻很少人認真「談情說愛」。

＊以下看安妮．卡森的愛情句子：

離婚後寫《丈夫的美麗》由墜入愛河寫到別離：習慣荷刻，不想定下規則就是婚姻

她的另一部著作則是《丈夫的美麗（The Beauty of The Husband）》，由相遇寫到結婚，再由結婚寫到別離，甚至記下丈夫在離開時偷了她的筆記本。跨越數十年的故事，用字卻極少，因為她都是把感受與故事寫成詩的模樣。

其中一句是這樣的：「外科醫生說，傷口會散發出自己的光芒。如果把屋子裡的所有燈都關掉了，你可以用它的光輝照亮傷口。」

在2013一次的訪問中，談到現任丈夫，說到他正在旅行，她卻說：「我很想念他，可我也十分享受一人的時光。」

參考資料：NY Times, The Guardian