男友忘掉你生日「罪大惡極」　瀕臨分手臨界點　關係應否走下去

生日，一年一度，慶祝方式千百樣。最普遍是蛋糕與鮮花，禮物與歌聲。《慶祝無意義》，是米蘭昆德拉的一本書。可筆者一開始卻把它誤讀成「慶祝，無意義」，誤會自己與大作家情投意合。不過，當慶祝淪為旁人重擔，那才是最無意義。身邊人忘掉跟你慶祝，又如何？

（Anna Vander Stel/unsplash）

記得不記得這項測驗沒有意義 唯一可取是測出你的「玻璃心」

有種朋友，自以為心思細密，最愛以各種無小舉動測試身邊人，然後自傷自憐一番。

友人最嬲惱，男友忘掉紀念日與生日。有時甚至視之為測試，試驗男友是否把自己放在心頭、會否自動自覺與自己慶生。這種「測試」結果有二，但兩者大概也不會令你「生日快樂」。一：他記得，大概只會得你一句似有還無的嘉許：「算你啦」；二：他不記得，你便會以「事後孔明」般羅列他平日生活大大小小令你不滿的事情，總結出他不夠喜歡你的罪名。甚至會看成是瀕臨分手邊緣，二人再沒法走下去。

不過，依筆者來看，這測驗沒有意義，與「慶祝」更是背道而馳，唯一可取就是測出你「玻璃心」。慶祝或無意義，可慶祝也無罪，要是真希望伺機快樂，有話不妨直說，為何那麼處心積慮，測試到底他真心與否？想他／她記得，便天天提醒，你又不是黛玉，哪有閒情逸致葬花？

（《原諒他77次》劇照）

你寧可他記得你生日日子 還是你的喜好與經歷麼？

近來在讀林夕的散文，其中一篇筆者很是喜歡。在《這負能量好正》一文中，寫到有人為了聽到一句生日快樂，而到不同的店舖買酒，就是希望店員在查身份證時，有人會發現他當天生日。結果是他喝了很多很多啤酒，悲涼地在家中地板睡着了。

林夕卻反倒認為這樣的經歷十分刺激，似是小冒險，試試陌生人會否冒昧跟你說句生日快樂，同時也道故事主人翁自以為荒涼，只因身邊無人記得他生日。筆者最喜歡的一句，是：「你寧可知己記得你的喜好、記得你如何一路走到今日、記得你平素的心事樂事，抑或記得你那天出生比較重要？」放諸在伴侶上，亦是一樣。

人生已有太多事，健忘比較划算，不記得你生日，有何大不了。

（《The_Intern》劇照）

愈大愈不想慶祝生日 無所事事已是最好節目

愈大愈不想慶祝生日，不是忌諱歲數，只是覺得一年又一年，攤放開來，天天都一樣，天天都要慶祝，且看你以甚麼單位來計算。

撇除宗教原因與歷史事件，慶祝節日或紀念日不過伺機娛樂、尋開心。生日要快樂，不過人之常情，不用標奇立異道鄙視所有慶祝節目，只是也別把這快樂「拱手讓人」。生日快樂，可以與伴侶慶祝，也可以獨自一人，無所事事，不工作不討好，也算是一個奢侈的慶祝節目了。

＊誰說生日就一定要熱鬧？一人慶祝也可以很多方法：