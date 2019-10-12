遭性侵後口供不被信任？專欄作家控告特朗普被嘲：文章應放小說區

一個性侵的故事，怎說都不會妥當，特別是有關當權者與制度。 反對修訂《逃犯條例》風波持續，中大校長段崇智昨日（10日）與學生舉行對話會，其間有女學生脫下口罩，指控被拘留期間遭警員性暴力對待。議論眾說紛紜，各有各一套的見解與說法，卻可能沒想到二次傷害這回事。 這樣的故事，可悲在並不新鮮。或小說、或劇集、或新聞，以下三位女性的故事，你或會找到一個比容易下咽的方式？

說到《房思琪的初戀樂園》，最多人引用的就是：「你硬插進來，而我為此道歉。」（林奕含@facebook）

《房思琪的初戀樂園》已故作家林奕含：「很多事情都不能得到新生，死掉的人就是死掉了。」

作家林奕含因受精神病困擾而自殺，逝世兩年，遺作《房思琪的初戀樂園》改編自自身經歷，寫一個女孩被「誘姦」的故事，在訪問中表明，不希望讀者看完後就以「幸好只是一篇小說」的慨嘆而放下它，而是與「房思琪」一同痛苦與悲傷。

說到《房思琪的初戀樂園》，最多人引用的就是：「你硬插進來，而我為此道歉。」然而，筆者翻查資料，覺得最觸動人的卻是她在台灣媒體《女人迷》的訪問中提到討厭悲劇中的美好結局，她說到：「很多事情都不能得到新生，死掉的人就是死掉了。」由書本到現實，這是一個絕對的悲劇，沒有開脫的餘地。而我們可以做的事，卻不是硬要在悲劇中榨出一點光芒，而是先正視與擁抱黑暗，才可避免有更多「房思琪」。

專欄作家指控總統特朗普在1990年代中在一間百貨公司內藉徵求購買內衣的意見為由，於更衣室強姦她。（Getty）

專欄作家指控特朗普性侵 特朗普回應文章應該放在小說區

現年75歳的專欄作家E. Jean Carroll本年六月在《紐約雜誌》發表將於7月發售的新書《What Do We Need Men For? A Modest Proposal》節錄內容，指控總統特朗普在1990年代中在一間百貨公司內藉徵求購買內衣的意見為由，於更衣室強姦她。特朗普否應，回應指從來沒有見過她，而她的文章應該放在書店的小說區。

Carroll在文章中回憶，指特朗普把她推進更衣室，按着她的頭並強吻她，進行性侵犯。她在中途逃跑出來，卻因太害怕而沒有報案。雖然，不少報章都有廣泛報導，並附有二人的合照，可是特朗普卻指自己完全沒有遇見過她。

她在一次《Business Insider》訪問中說到：「我覺得那是我的錯，不斷責怪自己。我跟自己說，我是最愚蠢的女人，好幾年我也是這樣想的。」可是後來終於䆁懷：「只是三分鐘，我是一個成熟的女人，生命還是會繼續。我終究也是一個快樂的女人。」然而，筆者卻認為，即使跨不過去，也無關成熟與否。

《不可置信（ Unbelievable）》改編自Marie的故事，她不幸被性侵，到警局報案，但警察不但沒有緝拿犯人，反倒懷疑是女生說謊，罰款美金500元。（《不可置信（ Unbelievable）》劇照）

+ 3 + 2

延伸閱讀：【不可置信】警方反控告被強姦女生：真相太難堪 便沒人相信你

Netflix新劇《不可置信》：少女被強姦，反被警察控訴

悲劇開展，是由陌生漢闖進她的住所，並在那兒把她性侵；悲劇延續，是沒有人願意相信她。

《不可置信（ Unbelievable）》改編自Marie的故事，她不幸被性侵，到警局報案，但警察不但沒有緝拿犯人，反倒懷疑是女生說謊，罰款美金500元。她出生在一個不完整的家，與生父只有一面之緣，母親卻把她交給男友照顧。她的童年，就是從一個寄養家庭，搬到另一個寄養家庭，當中還混集着性騷擾與暴力。

後來她搬出來獨自居住，卻遭陌生漢強暴，到警署報案，卻因混淆了被性侵的細節，以及反應過於「冷靜」，警員由是逼令她推翻口供。直到後來另外兩位女探員把她的故事連繫到另一系列的罪案，並在連環強姦犯的證物中找到Marie的相片，才令她沉冤得雪，當局賠償15萬美元，可是當時間失職的警員則沒有受到處分。

參考資料：Refinery29, Business Insider , 女人迷