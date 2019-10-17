41歲楊思琦宣布結婚再懷孕　重提舊情不帶半點恨：只想找心靈伴侶

在那個「電視撈飯」的年代，港姐冠軍的名銜在娛樂圈中仿佛自帶光環。楊思琦在18年前戴上后冠，更是香港小姐競選史上獲獎最多的佳麗，甫一出道，便成為女主角。在鎂光燈下發光發亮是每個幕前的夢想，只是旁人的注目從來都是雙刃劍，得意時，人人叫好，失意時，一沉百踩。

楊思琦在演藝圈內的上半場，在旁人眼中，不論事業還是情路都走得比人順遂，不乏演出機會和觀眾好評，當時身邊又有感情穩定的男友李泳豪。被大眾稱為「思琦妹」的她，形象清純入屋，也是圈中出名的慳妹。兩人2011年分手，思琦突然被貼上「貪慕虛榮」的標籤，又被指暗交內地富商，更已經身懷六甲，形象一下子跌到谷底。當年到美國靜靜生下女兒Krystal，正當眾人都以為她會抵不住負評離開幕前，她卻依然豁然地走着自己事業、家庭和愛情上的下半場......

踏入40+的楊思琦，仍是Baby face，樣貌與選美時沒有太大差別。（龔嘉盛攝）

無數女人都有罪名 名字叫動情 《愛的森林》

重提舊情：大家曾努力維繫



說起過往的感情事，思琦不欲多提。感情上的離離合合，本屬平常事，只因她與前度李泳豪同是藝人，本來只是兩個人的問題卻頓時要向全世界交待。憶起當初鋪天蓋地的報導，思琦仍顯得有點無奈，「這是屬於我們兩個人的事，其他人不會比我們更清楚，當中很多揣測都未必是正確。」提起過往這段愛情長跑，思琦只以一句簡單句子總結「大家好努力維繫關係，最後沒有好結果，也不是我們所希望的。」

樂天性格拯救了身陷低潮的她。（龔嘉盛攝）

當單親媽媽是非不斷：還要考慮其他人？人生真的太痛苦



一段關係中，不論提出分手還是被分手一方，只要曾經愛過都會受傷。問及當時飽受情傷和負評的思琦如何渡過，她坦言幸運是自己有「阿Q精神」，樂天性格拯救了她，「我會大哭，但很快就會recover」，嬌小的她說着此話卻份外堅強。12年獨自誕下女兒，成為單親媽媽，有人停不住地指罵她，有人卻暗暗替她不值，由戴着「港姐光環」到形象一下子插水，誰都以為她會看得很重，思琦對這樣的轉捩點卻給出了讓人意外的答案，「我當時已經無暇顧及其他人的看法，如果再要考慮其他人想法，人生真的太痛苦。」

女兒出生後，照樣挨更抵夜地工作，沒有花過半點時間怨天尤人，如此強的抗壓能力，也着實讓人佩服。何況，如今回想，如果硬是替當日的思琦冠上莫須有罪名，大概就如她《愛的森林》所唱的「動情」。

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「願我無悔地愛人 繼續信人 有什麼抱憾」 《愛的森林》

楊思琦宣布自己再次懷孕，並且已與男友註冊結婚。（IG@szekikk）

近日，思琦承認有喜，不少粉絲卻坦言早已看出端倪......

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40+愛情不再衝動：我會花更多時間觀察對方



日前，思琦宣布再次懷孕，並且已經與圈外男友註冊。情路上跌跌碰碰，尋尋覓覓卻屢次落空，她仍願意再次「放手一搏」投入新戀情。她也不是生來就堅強，思琦形容過去的自己「有點懦弱」，成為人母讓她變得更堅強。「原來自己很多事也可以做得到。」訪問當天，她堅定地說仍相信愛情，「如果有適合我的感情，我都不會卻步，也會勇敢嘗試。」

笑言身邊不缺追求者，只是踏入4字頭，她領悟到愛情從沒有捷徑，需要「耐性」:「我會花更多時間觀察對方，是否適合自己。」學懂放慢腳步的她，如今終於收穫美滿愛情。

思琦雖然年中已成人妻，但因丈夫是圈外人，一直保護沒公開其身份。對於伴侶的期盼，當年被指「貪慕虛榮」的她直言從來沒有想過「找個有錢人」，這不只是空話。「最長試過5、6年沒有放過假，如果我真的想釣金龜，何必要如此努力？」思琦反問。

感情上的步伐放慢了，可以肯定的是對方能滿足她的兩大擇偶條件。「最緊要我的另一半全心全意愛我和家人，希望我的對象是個好好的心靈伴侶，如此簡單就可以了。」說話之際帶住甜蜜笑意，當別人還在說着那些陳年往事，她卻早已找到一段沒有「抱憾」的感情了。