楊丞琳突然清空IG嚇怕粉絲　這些明星都曾全刪貼文　發生什麼事？

社交網站一直都是明星與大衆交流的「橋樑」，可以看見鏡頭後的「另一面」，同時明星在社交網站上的一舉一動也成爲粉絲留意的焦點。社交網站能增加與大衆互動的同時，也讓藝人更直接地面對網民的各種評論。不少明星都出現過突然清空社交網站所有貼文的行爲，到底是宣傳還是因輿論壓力，背後原因惹人猜疑......

楊丞琳突然清空IG過去貼文。（0604rainie@FB）

楊丞琳突然刪除IG所有貼文

11月3日晚，台灣女藝人楊丞琳突然刪除IG上579則貼文，連頭像也換成全白，唯一一個貼文是在4日中午時份上傳的照片，圖為白底灰字寫「DELETE」英文字。貼文的評論功能也被關閉，令粉絲議論紛紛，揣測楊丞琳這一連串無預警行爲到底發生了什麼事？

楊丞琳突然刪除IG上579則貼文，連頭像也換成全白。（rainie77@IG）

有網民評論表示此舉可能是因爲楊丞琳為即將推出的新專輯作鋪墊，之前天后Taylor Swift也曾刪光IG及Twitter上的所有内容，預告新專輯藉此營造神秘感。另外，台灣女歌手張惠妹也曾用過類似方法。

Taylor曾經為新專輯而刪除社交網站上的貼文。（taylorswift@IG）

在上傳了第一張照片後，楊丞琳又在IG Story上用限時動態提問功能，PO出多條問題「你／妳最近哭是為了什麼？」、「獨自一人的時候會覺得寂寞嗎？」、「你／妳最討厭自己的地方是什麽？」、「覺得自己欠誰一個道歉呢？」、「你／妳有假裝過嗎？」、「你／妳曾被親近的人背叛嗎？」、「你／妳在愛中曾嫉妒、變得不堪嗎？」、「你／妳想努力忘掉某段記憶嗎？」、「你／妳曾無法自拔放任自己把愛給出去嗎？」、「你／妳覺得時間被某個人浪費很可惜嗎？」令粉絲紛紛猜測是否與新專輯有關。

楊丞琳在IG Story限時動態PO出多條問題：

+ 6 + 5 + 4

楊丞琳正進行「青春住了誰」世界巡迴演唱會。（0604rainie@FB） 楊丞琳一直在進行「青春住了誰」世界巡迴演唱會，2日剛結束馬來西亞場演唱會。她與李榮浩也在今年求婚成功，公開領證結婚照。事業愛情兩得意的楊丞琳到底爲何突然刪光社交網站貼文，粉絲衆説紛紜。 楊丞琳突然刪光所有貼文原因是...

安宰賢因離婚爭議清空IG

安宰賢因離婚引起爭議。（esteement） 自與具惠善鬧出離婚風波以來，安宰賢已經甚少發佈照片，在雪莉離世後曾打破沉默，貼上一張藍天圖片，寫道:「不是的..不是的對嗎？...網路上的新聞好奇怪對不對？因為我沒有現實感，我現在吃的藥太多了才變得奇怪對不對，是我太奇怪了......」疑似與抑鬱症有關的貼文，令衆人十分擔心他的情緒狀況。

雪莉離世後安宰賢曾打破沉默，疑與抑鬱症有關令粉絲擔心。（aagbanjh @IG）

離婚風波不但令安宰賢一路以來的「愛妻」形象一落千丈，韓國網民也分成兩派，一邊支持具惠善，另一邊則認爲具惠善行爲過激，甚至自導自演「扮無辜」，表示安宰賢才是受害者。

安宰賢與具惠善曾參與拍攝《新婚日記》。（tvN）

安宰賢刪除IG上所有貼文。（aagbanjh @IG）

10月23日安宰賢刪除IG上所有照片，只留下個人頭像，不知是想清空過去一切，重新開始，還是承受不了外界輿論壓力。相信雙方的粉絲都希望兩人能夠儘快走出離婚陰霾。

安宰賢曾因離婚爭議清空IG:

周柏豪陷反修例風波

周柏豪陷反修例風波刪除IG貼文。（pakhochau@FB）

周柏豪在連串事件後刪除IG上的貼文。（punkhippie@IG）

香港男星周柏豪在反修例黃衣男子於金鐘太古廣場平臺墮樓後，貼文悼念死者留言「Thank you and RIP.」，之後再呼籲民衆登記做選民，觸動内地網民神經，紛紛湧入周柏豪社交網站留下怪責評論。一連串事件後，為平息爭議，周柏豪將IG上八千多貼文慢慢刪除。

周柏豪因反修例風波受到爭議：