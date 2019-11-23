【宋熙年】勇敢女生無懼Take Risk？隻身留港、結婚離巢戰YouTube

你每天花多少時間看電視？或者，你對上一次認真地看電視是甚麼時候？現在媒體如此多樣化，要吸引到你打開電視，又可以令你留下深刻印象的節目，再沒有以往那麼容易，但是提及宋熙年 Sarah ，我們都能夠想起她在《港生活．港享受》的流利英語、《東張西望》的親民形象、當然還有她在 TVB 認識的老公陳智燊。現在，Sarah 離開了工作過 12 個年頭的 TVB，竟然跟老公 Jason 當上全職 YouTuber？

Sarah 慢慢發覺當主持可以馬上得到觀眾的反應和滿足感，這是拍劇集做不到的。（VCG）

初入行拒抗做主持

Sarah 在 2007 年參加國際中華小姐比賽，帶著冠軍這個 fastpass 進場，「當然，我一開始都是跟很多選美冠軍一樣，是想拍劇集的。」她表示當時因為參選才隻身搬到香港，親人不在身邊、朋友也不多、廣東話不好，感到非常迷失，卻要不斷做節目主持，「起初我也抗拒當主持，我廣東話不是很好。我會想：為何要我做這種工作？」不過主持工作接踵而來，定必有箇中原因，「後來很多人說我因為在外國長大，有語言優勢，也很記得一位前輩對我講，觀眾是會看到你的感染力，你開心去做，享受去做那件事，其實觀眾一定會感覺得到的。之後我就立下決心，努力學習，逐漸享受當主持帶來的滿足感。」

「有選擇」對觀眾才最重要

不斷的心理調節和訓練，讓我們看到了今天專業又幹練的宋熙年，現在 Sarah 的名字已和「專業司儀」掛鈎，不同的商業活動也會看到她擔當司儀。在香港接司儀工作，其實收入比拍電視劇更加豐厚穩定，為何會去突然會將和 Jason 的相處日常，拍成短片放上 YouTube 呢？「早幾年 YouTube 邀請我主持他們一個頒獎典禮， YouTube 團隊分享了一個例子，說一個兩、三歲的小孩看電視時，竟嘗試伸手撥動畫面。」Sarah 明白電視現在已成為了播放器，是用來輔助資訊的工具，網上世界才是主場：「我明白到現在大家要有選擇，喜歡的就會自己去看，不喜歡就會『撥走』。」

Sarah 在那時萌生了拍片的念頭，第一時間當然是跟身邊的 Jason 商量：「我們當這是一個新挑戰，從零開始摸索，尋找怎拍攝題材，由 iMovie 走到現在 Final Cut，由只懂得出鏡，到成為對方的拍攝師。」

3 年前夫妻開了 YouTube 頻道「Sarah & Jason」，分享倆小口私底下的家庭生活，累積 11 多萬 fans。（YouTube截圖）

Sarah 和 Jason 本來都是電視台藝人，以往在電視上看到他們一向都是斯斯文文地主持節目、或是飾演著某些角色，是俊男美女大方得體的沒錯，但總予人距離感。但在 Youtube ，他們卻展示了他們的日常、一起煮飯、試車、拍攝工作的 behind the scene，最細心的，是他們同一個主題會拍攝中英版本，「反應起初也是兩面倒的，有些人會說：『原來你們都會可以這樣有趣的？』有些人會覺得我們想開『搏出位』。我又覺得當他已經是你另一半，你的生活當然是圍繞着對方的啦，我出席公開場合不會說『我工作時不談老公的。』這樣更不自然吧！」其實 YouTube 不就是拍片分享個人生活的地方嗎？這樣盡顯了 Sarah 和 Jason 一凹一凸的性格，反而增加了親和力，他們頻道的 11 萬 fans 也會認同吧。

跟老公齊上齊落

他們由 TVB 開始已是拍檔主持，都去年 Jason 先滿約離開電視台，今年 Sarah 也離開，要跟工作了 12 年的公司請辭，應該會有很多掙扎吧？「我們覺得有任何困難，也不會難捱得過我們剛回流甚麼也沒有的時候，起碼我現在認識這個地方，認識這裡的文化。如果再等多五年，我跟他再老一點，出來還是否有一樣競爭力。我覺得只要有計劃，就可以 take the risk。」宋熙年覺得 12 年的經驗是剛剛好，不多也不少，好像六年小學、六年中學，她笑道：「現在畢業了，哈哈！」

Sarah 形容在 TVB 像六年小學、六年中學。（VCG）

他們正積極製作一些節目，計劃將來可以放在網上電視或其他平台播放，但很多人都會問，一起工作的夫婦不會有很多磨擦嗎？Sarah 就顯得很樂觀：「對，有很多人會說，千萬不要跟老公一起工作，很容易有很多拗撬，的確我們討論工作時，會比跟其他人少了一份客氣，但我反而喜歡直接一點，有 Step 1 去到 Step 2 很快捷的，不用那麼麻煩。還有當兩個人一起去努力一件事是，會更容易上手的。」

▼▼▼Sarah與Jason不知不覺由拍檔變成夫婦▼▼▼

維繫長久戀愛的心態：不是甚麼也應份的

二人由拍拖 7 年到結婚、組織家庭生了兒子 Damon ，所有都是在計劃之內，在公眾眼中他們是羨煞旁人的一對，向 Sarah 請教如何維繫長久的戀愛，應該最適合不過：「我覺得大家不要 take for granted，我們有談論過，幸好我是當主持，時間比拍劇更加穩定，如果我跟他都是劇接劇的話，可能不會維持得到呢！我很感謝 Jason 在我工作太累的時候， 會搭的士去接我，再幫我駕車回家。」 Jason 曾甜蜜地公開表示 Sarah 是他的人生大獎， Sarah 也認為讚美是很好的爸爸：「Jason 其實是一個很深閨的人，當了爸爸之後比以往更深閨，沒什麼必要都不會離開家。」

熱愛工作也要有分享收成的對象

從過去活在電視大螢幕，一步步走到口袋裡的小螢幕， Sarah 接下來會繼續會跟 Jason keep moving forward ，當人生的拍檔：「我喜歡工作，事業很重要，但當有一天你只有事業，但每晚回到家只是有四面牆，這不是我想要的，因為拼搏回來的成績，我也想跟我愛的人分享。」

▼▼▼點圖看Sarah與Jason一家的幸福照▼▼▼

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】