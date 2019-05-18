南韓新世代夢想做Youtuber　畢業後唔做Samsung　願放棄四萬月薪

在有「地獄朝鮮」之稱的南韓，年輕人為了擠進財閥集團工作費盡心機，但就算畢業自一流大學也不能保證一定進得去。就算成功進去，超長的工時和競爭激烈的環境也令不少人吃不消。其中，離開三星電子研究員一職轉當YouTuber的尹昌鉉就是其中一人。

在和首爾比鄰的城南市(Seongnam)，離開三星電子當了YouTuber的尹昌鉉。（「무리수TV」Youtube截圖）

人人擠破頭想進三星

2015年，尹昌鉉(音譯，Yoon Chang-hyun)辭掉了他在三星電子研究員的工作，在YouTube上開始經營自己的頻道時，他的家長要他去檢查腦袋是不是有問題，畢竟，三星電子是人人擠破頭都想進去的大公司，光是初階人員的年薪就是一般人的三倍──6,500萬韓圜(約港幣4萬元)，再加上一流的健康照護和其他福利，在這裡工作是許多大學畢業生的夢想。

休不了息、升不了職、買不起房

但是，過勞和沒日沒夜的加班、晉升機會小，再加上大環境房價飛漲，年輕人根本買不了房，上述讓今年 32歲的尹昌鉉決定辭職，轉做被視為職涯不穩定的YouTuber。

「就算重來，我依然會辭職」

其實，近年來可以看到不少像尹昌鉉這樣的千禧一代，拋棄他人欣羨的集團白領工作，跑去從事外界認為不穩定的職業。尹昌鉉說：「別人常常問我是不是瘋了，但就算再重來我依然會辭職。我的老闆看起來並不快樂，他們過勞又孤獨......。」

現在，尹昌鉉經營一個教人如何追求夢幻工作的YouTube頻道，另一方面則靠著存款養活自己。

從白領到YouTuber

過去，進財閥大公司一直是南韓大學畢業生的首選，然而隨著YouTuber這個新興職業的出現，人們也開始關注職涯是否有不一樣的選擇。

小學生的夢幻職業

根據一份去年南韓教育部與南韓職業能力開發院的調查，在南韓的小學生裡，YouTuber已經是排名第五的夢幻職業，居於體育明星、學校老師、醫生和廚師之後。

離開都市，下鄉務農

除了當YouTuber，有些年輕人也從都市搬到鄉下務農。根據統計，在 2013-2017年間，從都市搬到鄉下務農的家戶數量成長了 24%，總共超過 1萬2,000戶。

▼▼尹昌鉉告訴記者指他YouTube頻道上這條名為「為什麼我從三星電子辭職」的影片受到了許多人的關注▼▼

跑到國外當藍領

有的年輕人則利用政府的補助計畫跑到國外從事藍領工作，去年就有將近 5,800人這麼做，比 2013年的人數多了超過三倍。去年十二月，南韓工程師曹承德(音譯，Cho Seung-duk)就帶著妻小買了通往澳洲的單程機票。

今年 37歲的曹承德說：「我不認為我的兒子可以在南韓得到像我一樣的工作。」曹承德在 2015年從現代建設跳槽到了另一家頂尖的建設公司，然而最後他決定移民到澳洲。「我可能最後在布里斯本清掃辦公室，但這沒關係。」

南韓千禧世代對成功的定義已經和上一輩很不一樣，薪水好、買得起房、養得了家已經不再是必須條件。（Getty Image）

偏離傳統成功定義

無論是擔任YouTuber、跑到鄉下務農或是到海外做藍領工作，南韓的千禧一代都偏離了南韓傳統社會對成功的定義──在薪水豐厚的大公司工作、買得起房子、養得了家。

戰後財閥推動新生

諸如三星和現代集團這樣的大財閥，在 1953年韓戰結束後推動南韓重生，在不到一個世代的時間內，讓南韓一躍成為亞洲第四大經濟體。對許多戰後嬰兒潮的民眾來說，財閥提供了穩定且薪水優渥的工作，讓他們可以晉升中產階級。

不再滿足傳統成功

然而，南韓目前經濟成長停滯，又碰到對手成本低的削價競爭，現在就算從南韓一流的大學畢業、並且在財閥集團裡工作的千禧世代都說，他們已經不太傾向滿足社會對成功的期望了。

2017年4月，在首爾就業博覽會上，一名求職者看著佈告欄上企業開出的職缺。（路透社）

階級分明的企業+人數過多的大學生

南韓職業能力開發院勞動市場研究員潘甲莞(音譯，Ban Ga-woon)分析道，雖然世界上其他地方的年輕人也面對類似的困境，但南韓階級分明的企業文化和擁有同樣技能的大學生人數過多，讓南韓的問題更加嚴重。

55%人滿意自己的工作

根據經濟合作暨發展組織(OECD)2012年的資料，南韓在會員國中的工作任期是最短的，只有 6.6年，其他會員國平均起來有 9.4年，鄰國日本則是 11.5年。而在同一份調查報告中，只有 55%的南韓人滿意自己的工作，這個比例在會員國中敬陪末座。

在首爾的YouTuber訓練學校，講師劉會重(音譯，You Hoe-joong)正在教學員如何運鏡拍片。（路透社）

新年願望：辭職

今年一月，南韓主要的社群媒體網站上列出了民眾十大新年願望，其中一項就是「辭職」。然而，對南韓人而言，辭職並不如想像中簡單，有的人甚至得到學校裡學習如何辭職。

「辭職學校」教你離開公司

2016年開幕、擁有三間教室、位於首爾南部的「辭職學校」就是這麼一間教人如何發展新職涯的學校，從開業至今已經吸引了超過 7,000名學員。

今年 34歲的創辦人張洙韓(音譯，Jang Su-han)在 2015年從三星電子辭職，並且開辦了這所學校，現在提供了大約 50種課程，包含怎麼當YouTuber、管理認同危機，還有怎麼想出備用計畫等等。

「別告訴你的老闆」

在「辭職學校」的門口，校訓大大地寫到：「別告訴你的老闆，就算你遇到同事也不要說，直到你『畢業』前都不要被抓到。」「辭職學校」創辦人張洙韓說：「和認同有關的課程需求很大，畢竟我們許多人在年少時期都太忙於在補習班衝刺，沒有認真思考我們想做什麼。」

南韓主要的社群媒體網站上列出了民眾十大新年願望，其中一項就是「辭職」。然而，對南韓人而言，辭職並不如想像中簡單。（韓國觀光公社）

大公司依舊擠破頭

無論如何，薪水待遇佳的財閥集團工作仍舊搶破頭，尤其在南韓年輕人失業率創新高的現在更是如此。根據南韓人力銀行入口網站Saramin的調查，今年的畢業生仍視三星電子為工作首選。不過，越來越多進入職場的新鮮人不願再接受超時工作或應酬。

不願超時工作和應酬

倫敦人力仲介公司Robert Walters Plc.的南韓負責人哈里森(Duncan Harrison)說：「這一代進入職場者的心態和過去幾代很不一樣。」

受人歡迎的YouTuber不時會和演藝圈大咖跨界合作，被稱為「大圖書館」的南韓人氣YouTuber羅東炫(音譯，Na Dong-hyun)，就找來K-pop韓團Super Junior成員拍影片。（路透社）

一邊工作，一邊當YouTuber

然而，在南韓若想一邊保有穩定的工作，一邊當YouTuber呢？今年 32歲的YouTuber Doldi可能會要大家三思而後行，在網路上人氣很高的他在今年 2月14日宣布，他的YouTube頻道無限期停止更新，因為從事投資和金融工作的他被公司指控違規。

妨礙公司名譽被禁止

Doldi表示，他一開始做YouTuber並不是為了賺大錢，他也沒在頻道中上傳任何牽涉公司機密或是個人工作的內容。但是，公司表示Doldi的「興趣」可能妨礙公司名譽，因此給他下了最後通牒──辭職或是停止做YouTuber。

帶來不錯的業外收入

許多南韓地方企業對員工擔任YouTuber都有疑慮。然而，YouTube對領死薪水的員工來說，若是頻道經營得當，說不定還能帶來一筆不錯的業外收入，一旦經營的頻道破千人訂閱，並且影片觀看時數加起來達到 4,000個小時，YouTube的廣告機制就會開始分紅給YouTuber。

廣告分紅，不無小補

去年六月，一名 40多歲的房地產投資客開了YouTube頻道分享房產投資資訊，他說自己在一萬人訂閱時賺了 300萬韓圜(約港幣2萬元)、在三萬人訂閱時賺了 500萬韓圜(約港幣3萬元)。現在，他大約有 18萬4,700個訂閱者。

三星電子表示，他們不會禁止旗下員工利用下班時間經營YouTube頻道，只要不要干擾到他們日常的工作就沒問題。（VCG）

三星電子：不禁止也不鼓勵

面對員工在上班時間外經營YouTube頻道，三星電子、LG電子、CJ集團和愛茉莉太平洋集團等大公司都說，他們並沒有限制員工不能當YouTuber，但他們也不鼓勵員工這樣做。三星電子官方表示：「當然，員工當YouTuber的興趣不應該在上班時間干擾到他們的工作，他們上傳到網路的內容也不該造成社會上的道德倫理問題。」「除此之外，下班後在家經營線上頻道是可以的。」

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】