女生年擔任9次「職業伴娘」每小時收費過千　有何「入職」條件？

婚禮上伴娘要顧及的事實在太多，加上並不是每個人都熟悉伴娘的工作，難免會有出錯的機會。聽過太多明明是好姊妹，卻於擔任對方婚禮伴娘後吵翻天，雖然做得成朋友，但大抵也會於心中形成刺。 有見及此，英國一名女生則開拓了一項新職業：職業伴娘。如果可以選擇，你會選擇閨密還是素未謀面的陌生人擔任你的伴娘？

你會希望誰人成為你的伴娘？（《新娘愛鬥大》劇照）

收費成為「職業伴娘」？

坊間有指一生人中只能擔任伴娘最多三次，否則將會嫁不出去。英國女生Tiffany除了過往多次的伴娘經驗，更於明年再準備擔任9次伴娘，在她的世界內從沒擔心過這樣的問題；相反，她卻認為伴娘的好處就是能穿上漂亮的伴娘裙、在婚禮中品嚐美味可口的蛋糕。除此之外，更可收取薪金，其原因是Tiffany是名專業的「職業伴娘」，負責於婚禮上協助新娘，確保當日所有大小事情都能順利。

英國女生Tiffany的職業為「職業伴娘」，收費負責於婚禮上協助新娘。(undercover.bridesmaid@Instagram)

「行規」需保守秘密？要做伴娘前先偽造友誼故事

「職業伴娘」雖是收費，但Tiffany於接受《Cosmopolitan UK》訪問時表示，自己的工作其實與一般伴娘無異，主要也是協助婚禮前以及進行期間沒有任何的差錯，例如先與新娘在婚前會面，了解她的背景與需要。她分享有99%的新娘都希望她能保守秘密，就連新郎也不能得知自己真正的身份：「我們會先約出來見面，塑造一段關於『我們』的友誼故事，通常會打造成因旅行而認識多年的朋友，而由於我居住於別的國家關係，故不會常見面。」

【點圖即看】「職業伴娘」工作範疇及收費==>

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工作條件：熟讀「陌生人」資料，就連初戀也要知道？​

在那次會面當中，除了新娘會簡單口述她的背景，更會將資料印成文件。在婚禮前，Tiffany必須熟讀有關新娘的一切，就如新娘何時初戀、曾經在哪間學校上課、家中有哪些成員等。試過與新娘只於婚前見過兩次面，也試過與一名新娘於婚前有過50多次會議。

過去的伴娘經驗，Tiffany都似是天衣無縫，僅試過一次被新娘的朋友問及她的背景、與新娘的關係；亦有一次是新娘自己於婚禮上因醉酒而衝口而出，令新娘的父親感到震驚。說到擔任「職業伴娘」的原因，Tiffany則在個人網站分享指並不是每個女生都想成為伴娘，即使希望擔任伴娘，也未必會是伴娘的材料，到時候只會增大婚禮上出錯的機會，亦會於整個過程為新娘帶來負擔。而她，則能盡一切努力幫助新娘。

無論是收費與否，Tiffany也是拿出真心幫助新娘。（《新娘愛鬥大》劇照）

整理婚紗、「頂酒」是基本，還包括其他工作？

婚禮期間履行伴娘的職責，陪伴於新娘身邊，無論是小事務都會替她解決，幫忙整理婚紗、「頂酒」是基本，但就連監視新郎朋友有否作出奇怪行為也在所不辭。亦會一直待到深夜，直至新娘已不需要她的幫忙。Tiffany試過陪伴新娘試穿婚紗時偷偷哭泣、新娘出門時落力玩遊戲、安排蜜月旅行，編排舞蹈、照顧新娘的心情以及應付新娘奶奶與親戚等煩人工作。

你會希望成為「職業伴娘」嗎？（《他其實沒有那麼愛你》劇照）

「職業伴娘」應該被當成是職業的一種嗎？大概，這件事只是你情我願，沒有對與不對，畢竟Tiffany也是拿出真心幫助別人，在過往的伴娘經驗中，Tiffany就與大部份客戶在後來都能成為真正的朋友。

如果是你，你又會選擇擔任陌生人的「伴娘」嗎？甚或相反，你結婚時又會希望在旁的伴娘是專業的陌生人還是偶爾漏洞百出的閨密？

（資料來源：Cosmopolitan UK, The Undercover Bridesmaid）