【Black Friday 2019】Chloé 大熱袋$6xxx入手　名牌優惠整合

11月對於購物狂來說，實在是值得高興的月份。剛過完雙十一的優惠不久，又到感恩節後的「黑色星期五（Black Friday）」。各大購物網站均會推出減價折扣，如果錯過了雙十一優惠的女生，就務必要把握機會了。

（《購物狂的異想世界》劇照）

「黑色星期五（Black Friday）」為每年美國感恩節（Thanksgiving）的翌日，而感恩節則是每年11月的第4個星期四，即今年的「黑色星期五（Black Friday）」是11月29日。然而，多個外國購物網站已開始了Black Friday的大優惠，有的更低至半價，相當吸引。

比起服裝，大部份女生對於手袋更有興趣，而且一個百搭的手袋款式更可用足幾季也沒有問題，不會如衣服一樣，身形稍有改變，便要將其放棄。芸芸購物網站中，又應如何入手？是次則選擇了3個近年於女生圈十分流行的品牌，再整理多個網站的優惠作購物攻略，方便大家進行搶購。

Loewe

Loewe成近年女生最愛之一，就籍「黑色星期五（Black Friday）」入手吧！(loewe@Instagram)

Loewe推出過許多經典款手袋，無論是外貌以至實用程度都迷到一眾女生，亦默默將Loewe加入Wish list中。不過，是次Black Friday，Loewe於各購物網站則不是提供太多選擇，暫時只有Net-A-Porter和24s設有Loewe減價品，而兩者比較下，24s網站較多款式，除提供20%折扣，當中減價款式更包括大熱Puzzle Bag與Gate Bag。

Puzzle系列於24s網站折後價由HK$13,560至HK$18,360，官網售HK$15,350至HK$29,550；而Gate crossbody bag系列折後價由HK$8,600至HK$16,640，官網售至HK$10,750至HK$22,450。Puzzle Bag容量較大，適合傾向喜歡實用型手袋的女生，而Gate Bag則外形較精緻，能為為造型帶來點綴，可按自己的需要而選擇。

Loewe於24s的部份減價款式：

+ 4 + 3 + 2

Balenciaga

經常出現於明星、KOL社交平台的Balenciaga Ville款式。(balenciaga@Instagram)

近幾年，不難發現明星們、時尚達人都將Balenciaga手袋列入IT Bags名單中，尤其是Cabas帆布款及Ville最受歡迎，如果同樣希望入手這兩個款式的女生，就要加倍留意了。Cabas帆布及Ville款式是次在Net-A-Porter和MATCHESFASHION均有折扣優惠，不過如果喜歡Ville款，則建議於MATCHESFASHION入手，無論於尺寸及顏色的選擇上都較Net-A-Porter多，價錢方面提供30%至40%折扣，折後售HK$4,958至HK$8,312，同樣的款式官方網站則售HK$10,200至HK$16,800。

至於，其他款式方面，MATCHESFASHION也提供30%至40%折扣；而Net-A-Porter則提供30%折扣，兩者所售的款式差不多，但Net-A-Porter的款式會較多元化；Matches Fashion上的款式則傾向黑色為主，建議可自行比較才入手，不過就要快了，因為MATCHESFASHION有部份款式經已售罄了。

Balenciaga於MATCHESFASHION的部份減價款式：

+ 2

Balenciaga於Net-A-Porter的部份減價款式：

+ 3 + 2

Chloé

許多女生都會愛上Chloé簡潔優雅的設計，Chloé手袋於Net-A-Porter、MATCHESFASHION、24s等網站均設有10%至40%折扣優惠。(chloe@Instagram)

Chloé近年來受到女生們的寵愛，簡潔又有特色的設計，百搭之餘亦見優雅氣質，重點是其價格亦未如其他奢侈品牌般昂貴，但款式又能見得世面。是次Black Friday，Chloé手袋於Net-A-Porter、MATCHESFASHION、24s等網站均設有10%至40%折扣優惠，不過要說到比較多款，而且多顏色選擇的，更是平日少見的顏色，筆者則建議MATCHESFASHION網站了。

Chloé手袋在MATCHESFASHION內均有30%折扣，而且款式亦算多，除較小眾的Annie以及Aby款式，大熱的Nile與Tess系列，以至新推出的Chloé C系列亦有減價，Mini C Bag折後售HK$6,720；而Tess Bags Small Size折後則售HK$7,245至HK$8,505，比官網售HK$14,200至HK$20,300，便宜了至少數千元。

Chloé於MATCHESFASHION的部份減價款式：