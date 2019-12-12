【減肥偏方】鄧麗欣踢走Baby Fat靠梳打餅 專家評營養差兼易暴躁

有愛情滋潤的女人特別漂亮，鄧麗欣（Stephy）絕對是最佳例證！Stephy跟男友王子邱勝翔拍拖後，經常大曬恩愛，非常甜蜜。不過，Stephy並沒有因而心廣體胖，對比初出道時的Baby Fat，現在反而清減不少，走時尚路線的她，變得愈來愈有美人味。原來她為了趕走Baby Fat下了不少苦功，想在這個冬天瘦得起就要一齊來學下！

Stephy與王子拍拖，幸福甜蜜，但卻沒有心廣體胖，仍然Keep得好fit。（鄧麗欣Instagram@stboo）

其實Stephy身材一直均稱，與「肥」這個字扯不上關係，只是初出道時有點包包面，上鏡時特別顯肥，而且Stephy當時對自己的身形也不太滿意，於是她便進行地獄式減肥。她試過在朋友大魚大肉的時候，卻在另一邊獨自吃梳打餅和雞蛋。

以為這樣能極速減肥？營養師吳耀芬卻指以「梳打餅和雞蛋」難以滿足個人食慾，令人產生抑壓感，很難長遠維持，即使體重下降了，回復正常飲食後也很容易反彈。而且進食梳打餅和蛋作為正餐，未能提供可維持5至6小時的飽足感，令人在餐與餐的飢餓感增加，更易進食額外的食物。而這個組合也未能提供足夠的營養，令人容易產生疲倦、精神不集中或暴躁的情緒，嚴重可能出現頭暈、四肢乏力等徵狀。

本來以為這樣減少食量又吃得清淡，就能達到減肥，但最後Stephy發現這樣下去不可行，餐單令她感覺得很累和不開心，於是還是選擇放棄。比起初出道時的Baby Fat，現在頻頻出席時裝Show的Stephy的確清瘦了不少，到底她是怎樣瘦下來的呢？

+ 5 + 4 + 3

第一招：齋啡助排水腫

Stephy愛喝咖啡，但她會選擇齋啡，即是走奶走糖的黑咖啡。咖啡有利尿作用，早上飽肚喝一杯不但能提神，還能有助排水腫。而且奶含有脂肪，而糖也會轉化之脂肪，所以奶和糖是咖啡致肥的元凶，所以齋啡是減肥時的好選擇。

齋啡利尿，有助排水腫。（鄧麗欣Instagram@stboo）

第二招：營養比份量重要 飽住瘦

以前的Stephy以為食量少就能減肥，實在大錯特錯！現在的Stephy更注重營養，識揀識食，減肥也可以吃得飽。Stephy閒時會自己煮食，並不時在社交網站上分享。她會自製牛油果芒果沙律，牛油果含不飽和脂肪酸，可降低壞膽固醇，預防心血管病的好脂肪，高纖健康又飽肚。

Stephy也愛閒時自煮，她喜歡吃牛油果芒果沙律。（鄧麗欣Instagram@stboo）

第三招：堅持運動 消脂減重

近年Stephy的形象改變了不少，由初出道的「青春MK」，到現在的「時尚硬朗」，電影《空手道》對她而言是一個轉捩點。《空手道》打入香港亞洲電影節，Stephy也獲選為香港電影評論學會大獎「最佳女演員」。為了準備電影拍攝，她用半年時間跟歐錦棠學習空手道，一切由零開始，現在已達到標準賽的水平，十分厲害。Stephy培養了運動習慣，平日努力Keep Fit，持之以恆減走最難減的Baby Fat！