湯唯產後尿頻Ella失禁　醫生：少女同受困擾　紅莓抗尿道炎存爭議

湯唯日前為宣傳新電影《吹哨人》與男星雷佳音出席直播訪問，卻被對方指拍攝時因湯唯不斷上廁所而讓他難以入戲，湯唯的情緒被觸動而忍不住落淚。其實尿頻問題並非只見於產後，有泌尿外科醫生指，不少年輕女生也飽受尿頻的困擾。

湯唯於誕下女兒Doris後出現頻尿問題（IG＠tangwei11）

當主持人於直播上問及兩人最受不了對方甚麼事時，雷佳音表示在拍攝一場感情戲時湯唯頻頻上廁所，令他難以入戲。此話牽動了湯唯的情緒，忍不住於鏡頭前落淚。她其後解釋當時出現頻尿的情況是由於服食過多抗生素，造成身體部分機能失調而導致的。

【按圖看】雷佳音直播中調侃湯唯的尿頻問題導致他難以入戲：

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湯唯於2014年與韓國導演金泰勇結婚，婚後育有一女Doris，有消息指她於誕下女兒後出現頻尿問題。台灣女子組合S.H.E的Ella（陳嘉樺）也曾分享自己於產後因子宮及膀胱脫垂而出現失禁的經歷，當她打噴嚏、原地跳躍、跑步時，都會出現漏尿情況，嚴重影響日常生活，其後透過手術治療才得以改善。

台灣女子組合S.H.E的Ella（陳嘉樺）也曾分享自己於產後因子宮及膀胱脫垂而出現失禁的經歷。（IG＠him_ella0618）

港怡醫院泌尿外科名譽顧問醫生張皓琬 港怡醫院泌尿外科名譽顧問醫生張皓琬指，於一般情況下，每天日間小便次數超逾八次便屬於尿頻。尿頻是一種病徵，並非疾病，背後的原因有機會是泌尿系統發炎、腎結石、腫瘤、膀胱過度活躍症等，建議尿頻者盡早求醫。另外，懷疑自己患有膀胱過度活躍症的女生亦可參考香港泌尿外科學會的問卷，只需回答四條簡單的問題便可初步評估膀胱過度活躍徵狀。

每人每天所需的水份也不同 多喝水並非一定有益

不少女生平日工作忙碌，不知不覺間養成出忍尿的不良習慣。（《金秘書為何那樣》劇照）

尿頻問題對生活造成嚴重困擾，張皓琬醫生指出，受尿頻影響的年輕女性多是由壞習慣所致，包括習慣忍尿或只有少許尿意便會上廁所等不良的如廁習慣。舉個例子，在一般情況下，成人喝下一杯200毫升的水後，大概一個多小時後便會感到尿意。

而飲水習慣亦是值得注意的一點，張皓琬醫生解釋飲水過量亦會造成膀胱負擔。在沒有流汗的情況下，成年人的理想飲水量為「每公斤體重x 35毫升」。換句話說，一位體重達50公斤的女性，每日大概需要飲用1.8公升水分。

泌尿外科醫生指多喝水並非一定有益（《繼承者們》劇照）

尿頻其實也是婦科疾病－尿道炎的常見病徵，女性的尿道只有3 – 4厘米的長度，容易受到細菌感染。加上有些女生沒有喝水的習慣，若每天喝水少於1公升的話，排出的尿液則量少而濃郁，未能完全沖走細菌，提高患上尿道炎的風險。

尿道炎對生活造成嚴重困擾，具有復發的風險，應徵詢專業醫生的意見，對症下藥。（《金秘書為何那樣》劇照）

紅莓汁並非如傳聞中神奇

坊間有指多喝紅莓汁有助預防尿道炎，張皓琬醫生指這說法存在爭議性。她表示紅莓素的主要作用為減低大腸桿菌的活躍度，只為輔助性質。而且並非所有人也適合飲用紅莓汁，正服食薄血藥或腸胃較弱的女生尤其小心。紅莓汁的PH值屬酸性，容易引起胃部不適。加上紅莓汁含有草酸成份，有機會引致腎石。

尿道炎具有復發的風險，原因有可能是第一次感染時未有徹底根治、胡亂服用抗生素導致身體出現抗藥性的惡菌、或是身體潛在慢性疾病、腎結石等問題。如有任何疑問，切記徵詢專業醫生的意見，對症下藥。