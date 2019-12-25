蕭亞軒素顔直播　捏鼻子下巴力證沒整容　承認只「動過一個地方」

1999年出道的蕭亞軒至今已經出道將近20年，現年40歲的她在娛樂圈經歷不少沉沉浮浮。多年來除了歌曲，她的感情經歷以及整容傳聞都備受大衆矚目。受到外界聲音的質疑與指責，沉積多年的委屈與不滿，讓蕭亞軒藉慶祝出道20週年發表新曲時，一次過爆發出來。

蕭亞軒直播反擊整容傳聞 坦言承受輿論壓力備受痛苦

你知道對一個女生來講，要承受這麽多人亂講話，有多痛苦嗎？ 蕭亞軒

蕭亞軒出道近20年。（蕭亞軒MISSELVA@微博）

近日，蕭亞軒在作化妝直播時展露素顔模樣，罕見回應整容傳聞，她强調自己只有縫過雙眼皮，鼻子和下巴都是「貨真價實」。同時她承認自己有打過玻尿酸、肉毒桿菌以及做雷射，沒有「動過其他手腳」。

【按圖看】點閱大圖查看蕭亞軒素顔：

蕭亞軒表示很討厭外人說她化妝化得很厚，或者臉上做了什麽東西（指整容）。面對外界質疑，蕭亞軒以坦誠心態回應，稱「我有就有，沒有就沒有」，甚至態度强硬地用粗言反擊「鍵盤戰士」的「酸言酸語」。多年承受外界輿論壓力，蕭亞軒真情剖白「你知道對一個女生來講，要承受這麽多人的亂講話，有多痛苦嗎？」

蕭亞軒表示自己只有縫雙眼皮。（騰訊網）

五年了，爲什麽要一直來踐踏我 蕭亞軒

直播途中，蕭亞軒反嗆「鍵盤戰士」，不喜歡我可以離開，爲什麽五年來一直踐踏她、傷害她，蕭亞軒無奈反問：「我哪一天傷害過別人？」看來多年來她累積不少委屈在心中，也曾受過不少抨擊和傷害。

蕭亞軒捏鼻子和下巴力證沒有整容：

蕭亞軒推出新專輯《Naked Truth》。（hsiaoelva@IG） 2017年蕭亞軒就曾做直播，捏鼻子澄清整形傳聞，看來兩年後網民仍然不放過她，仍然在社交網站留下各種批評言論，直指蕭亞軒「好醜」、「整壞了」、「走曬様，好醜，看見都想吐」。不過也有不少粉絲留言支持她勇敢做自己，「做真實的自己最美」、「很棒！繼續做自己」、「她真的很真實，很善良啊」。

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慶祝出道20週年發表新曲 認愛小16歲男友大方放閃

蕭亞軒大方認愛男友黃皓。（蕭亞軒MISSELVA@微博）

蕭亞軒違睽5年為慶祝出道20週年推出新專輯，並釋出新曲《當你和心跳一起出現》，歌曲MV更邀請男友黃皓擔任男主角，兩人在MV中癡纏談情，甜蜜模樣讓人臉紅心跳。曾經經歷生病與抑鬱症低潮的蕭亞軒，在螢幕前消失近3年，蕭亞軒表示男友陪她度過了低潮期，直播中她和男友當衆甜蜜放閃，更解釋新曲《當你和心跳一起出現》就是形容她在遇見男友黃皓的那一天。

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不要活在別人的口中

Let the truth be told. 蕭亞軒

蕭亞軒坦誠回應外界傳聞。（hsiaoelva@IG）

面對外界排山倒海的猜疑與批判，出道多年的蕭亞軒仍然需要時間去消化這些負面東西。這次新專輯見證她多年來的一個蛻變，這次她選擇用歌聲訴説人生中的故事，用歌聲把愛傳遞給歌迷。而蕭亞軒的坦誠，讓大家看見赤裸裸而又真實的那個「她」，同時鼓勵各位女生做最真實的自己，人生是自己的，不要活在別人的口中！