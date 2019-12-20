奇洛李維斯「白髮女友」堅拒染髮　懶理批評IG剖白：只為一個原因

現年55歲的奇洛李維斯一公開新戀情頓時熱議四起，皆因他單身19年，經歷過痛失愛人的陰霾後，終於找到「心靈歸宿」。而擄獲男神芳心的是一位女藝術家，現年46歲的Alexandra Grant。令人意想不到的是Alexandra以一頭白髮的形象示人，外表似乎比年長一些的奇洛李維斯還要蒼老。不過Alexandra近日公開表示絕不會染髮的原因是……

奇洛李維斯拖着藝術家女友Alexandra Grant出席紅地氈。（Getty Images）

奇洛李維斯出席洛杉磯藝術博物館主辦的LACMA Art + Film Gala活動時，公開與Alexandra的戀情，讓許多粉絲感到吃驚，亦都紛紛送上祝福。據悉Alexandra曾兩次為奇洛李維斯撰寫的詩集《Ode to Happiness》及《Shadows》繪畫插圖，已有多年交情，如今「開花結果」令人欣慰。

點閱查看更多甜蜜合照：

不過許多人對於Alexandra的白髮並不「買賬」，甚至有人嘲笑她像76歲的影后海倫美雲（Helen Mirren）。而近日Alexandra對大眾的評論作出「反擊」，她在社交網站上分享了一篇《Newsweek》報道的文章「Breast Cancer Linked To Permanent Hair Dye And Chemical Hair Straighteners In Study Of Almost 50,000 Women」，向大眾解釋她拒絕染髮的原因。

有人嘲笑Alexandra像76歲的影后海倫美雲（Helen Mirren）。（grantalexandra@IG）

更多Alexandra Grant的照片：

經常「染髮」的女性容易增加「乳癌」風險？

Alexandra Grant指不同年齡的女士，都有選擇自己想要的外貌的權利。（grantalexandra@IG） Alexandra分享她從20歲開始已經開始長出白頭髮，至此之後開始不斷染髮，直至她的身體無法再承受染髮劑中的有毒物質，她決定讓自己的頭髮自然生長，而變成如今的「白髮」。這項調查的數字也讓Alexandra感到吃驚，這項包含5萬受調查女性的研究顯示，永久染髮劑及直髮化學物料與乳癌有關聯。

Alexandra在社交網站上分享報道：

日前她在社交網站親解拒絕染髮的原因。（grantalexandra@IG）

活出自己的「樣子」

Every womxn can choose how she wants to look at every age Alexandra Grant

Alexandra表示不同年齡層的女人都有權利去選擇她們想要變成的樣子，一個女人如果因爲年長而偏離了審美標準，那就應該要去反思這些所謂的「審美標準」，因爲每一個女人都值得被愛。

日前傳出奇洛李維斯已和女友Alexandra訂婚，不過消息未被當時人確認。（Alexandra Grant Instagram）

染髮劑的傷害性到底有多大？

經常使用永久性染劑染髮的女性，罹患乳癌風險可能增加60％。（Unsplash） 根據《International Journal of Cancer》上刊登的美國國立衛生研究院（National Institutes of Health）的一項研究報告顯示，經常使用永久性染劑染髮的女性，罹患乳癌風險可能增加60％。 這項調查的研究對象包含接近5萬名女性，歷時8年的追蹤，發現女性使用永久性染劑染髮以及化學直髮與乳癌有相關性。

研究發現，經常染髮女性罹患乳癌的機率高了9％；其中，非裔女性患乳癌的風險更高，經常染髮的非裔女性患乳癌的風險會增加45%，若每隔5至8星期就染髮一次，更會增加60%。而不染髮女性，以及使用暫時性染髮劑或半永久染髮劑女性的罹患乳癌風險，則沒有差異。另外，深色的染劑要比淺色的染劑帶來的傷害更大。

另外，化學燙髮劑同樣對身體有害，任何種族的女性，如果每5到8週使用一次燙髮劑，罹患乳癌風險就會升高30％，結果驚人。

化學燙髮劑同樣對身體有害。（Unsplash）

一次認清染髮劑中的有毒物質危害性（點閱大圖查看）：

參考資料：Newsweek/Dailymail