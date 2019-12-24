徐子珊退出娛樂圈　「最醜港姐」多是非曾被指整容　仍堅持做自己

曾受大台力捧的「五大當家花旦」之一的徐子珊宣佈退出娛樂圈，繼續攻讀心理學博士學位，並移居歐洲生活。入行十五年來，徐子珊的負面新聞不斷，曾被指是「最醜港姐」，網民批評不斷，令她飽受壓力。如今她毅然放棄建立多年的事業去追求夢想，坦言這份勇氣是她送給自己四十歲的禮物。

徐子珊宣佈退出娛樂圈，繼續攻讀心理學博士學位，並移居歐洲生活。（微博圖片）

徐子珊於2004年參選香港小姐並成為四料冠軍，風頭一時無兩。當時她與胡杏兒、楊怡、鍾嘉欣與陳法拉同被大台捧為「五大當家花旦」，可惜她卻欠缺觀眾緣，一直星途平平。徐子珊個性大膽，曾於電台節目《性在有心》中大談性經驗，出位的言論被網民批評有損港姐形象，被公司「雪藏」了一段時間。

她於節目中以「攻守兼備」來形容自己於性愛中的態度：「我在美國讀書時認識的女生於床上都非常主動，而我則兩者兼備。」她續指理想的性愛時間為三十至四十五分鐘，而理想的性愛伴侶則要比自己高，因為若身材矮小，有些姿勢會不太方便。徐子珊特別喜歡會於床上說甜言蜜語的男生，認為溫柔於性關係中是不可以缺少的一種元素。

徐子珊於2004年參選香港小姐並成為四料冠軍，風頭一時無兩。（TVB）

徐子珊為人充滿自信，做事跟着感覺走，也許就是這種忠於自己的態度讓她於一眾花旦中與眾不同。自加入TVB後，徐子珊便參演了不同的角色。雖然曾經有報導指她拍攝時經常遲到，更因態度惡劣而得罪劇組人員，但徐子珊依然故我，對負面新聞不予理會。直到2012年，她終憑藉《雷霆掃毒》奮得了「最喜歡的電視女角色獎」，獲得觀眾認同。上台領獎時，她哭著表示自己入行多年所演出的角色都不是受到觀眾「喜愛」的，言語間盡見委屈心情。

【按圖看】從2004年出道至今，徐子珊的臉部輪廓愈見分明，被網民質疑有整容之嫌：

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2015年與TVB約滿後，徐子珊加盟到王祖藍旗下公司，計劃發展電影事業，並開拓大陸市場。雖然轉公司後曝光率大減，但也給予了徐子珊讀書進修的機會。三年間她分別完成了珠寶設計及彩色寶石課程與心理學碩士課程，並創立了個人品牌「KATETSUI」，品牌的理念與她的性格同出一轍，同樣強調與別不同的特質。「KATETSUI」堅持手工製作的原則，每一件作品都是獨一無二，正如徐子珊一直堅持自我，充滿稜角的性格未必人人喜歡，但這樣卻讓她感覺自己真正存在著。

【按圖看】徐子珊擔任自家首飾品牌的模特兒，拍攝了一系列的黑白廣告照：

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好學的徐子珊並未想過停下來，她於今年完成了香港大學的心理學碩士課程。最初她重返校園是認為修讀心理學課程對演藝事業有所幫助，可以訓練出多角度的思考方法，更能投入角色中。畢業後有志於心理學範疇中發展，故毅然宣佈退出娛樂圈，離開香港到荷蘭或德國繼續進修，而這份就是送給自己四十歲的禮物。

踏入女人四十，當同期的花旦已組織家庭、成為幸福人妻時，徐子珊仍然無懼變化，決心走出Confort zone追尋理想。這位從不妥協的個性女生以行動告訴世界，自己將要憑藉那點倔強去探索更多的可能性。