傳芬蘭總理推四天工作周屬誤會　全球最筍工作福利部份女性限定？

芬蘭總理Sanna Marin早前以34歲之齡成為世界最年輕國家領袖，成為一時佳話，近日更有不少報導指她擬推4天工作周，每天只工作6小時，令不少上班一族大感羨慕。不過，原來這是個美麗的誤會，總理只是提到或有助提升工作效率，卻沒有說過要實施？

34歲的Sanna Marin沒有結婚，和男友去年生下女兒，女兒跟母姓。孩子出生後，她和男友輪流照顧孩子。（Twitter@William Doyle）

＊Sanna Marin被認為是鮮有的「Instagram世代」當選總理，她不時在Instagram分享生活日常：

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芬蘭總理未有計劃推四天工作周？

34歳的Sanna Marin於去年12月8日當選為芬蘭總理，當選時是全球現時最年輕的總理，也是芬蘭第三位女性領導人。她在當選後說：「我沒有想過我的年齡與性別，只是想到為何我會從政，以及我們是憑甚麼贏得選民的信任。」

早前不少報導指Marin每周工作4天和每天只工作6小時，令不少上班一族十分羨慕。不過，據News Now Finland的報導，Marin只在一次活動上，提過每周工作4天，或是每天工作6小時，都或能提高生產力，沒提過兩者同時實施。而於上月發表的政府政策計劃中，也沒有相關的建議，芬蘭政府官方網站亦未有相關的公布。

不過，芬蘭的生活方式一直令人趨之若騖，即使沒有「4天工作周」，但芬蘭的「SISU」精神－逆境中的自我修復與自強、閒時多在大自然、體驗勝過擁有的精神，也絕對值得我們學習，無需政府新政，也可實踐。

（emmablockillustration@instagram）

荷蘭有「法定Coffee Break」 彈性上班避塞車

芬蘭的「四天工作周」既是空歡喜一場，但也有好些國家實行的政策，確是令人羨慕，提升生活質素之餘卻不減工作效率。

以荷蘭為例，荷蘭人注重生活，工時是全球數一數二的少。工時少不等於效率低，全職員工工時每週約36至40小時，但卻四成的人只做兼職，工時在三十小時以下。在家工作當然有利員工，免去交通時間，同時亦有利在職父母照顧家庭；但對公司亦同樣有利，因為僱主可省去辦公室的開支。

另外，香港的辨公室文化各公司不同，有些較為自由，有些則較為嚴格。但在荷蘭，工作累了離開座位走動一下，卻是毎所公司必須的。在荷蘭，早上和下午都各有15分鐘的Coffee Break，是法定的休息時間。若連續工作超過5.5小時，至少要休息30分鍾。休息時候，公司便會有鐘聲響起，提醒員工要多走動。不過由於快完成工作，便能趕快下班，不少員工都慣了只利用三十分鐘吃掉簡單的三明治，變相爭取更多時間投入每日的家庭及私人生活。

【點圖看筍工】 除了一些國家的政策令人羨慕外，也有不少公司的福利十分吸引，部份更是「女性限定」？＝＝＞

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參考資料：《比工作更重要的事－荷蘭人快樂至上的生活哲學》, News Now Finland, Insider