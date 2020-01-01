【好習慣】一月一個新習慣：放棄購物、戒賴床　一年後結果如何？

2020年來到，新年伊始，就這樣又十個年頭，你有沒有變得更好？ 2010年的你在做甚麼？2019年訂立的目標又完成了沒有？不怕不怕， 改變永不怕遲，趁着新一年來臨，齊齊養成好習慣！

《一流人才的晨讀學習慣》一書最吸引筆者的一句是－作者中島孝志每天早讀一小時。（THE 5TH/unsplash）

《一流人才的晨讀學習慣》－每天晨早一小時閱讀

每人讀書目的不同，工具書與言情小說因此齊齊上暢銷榜。讀書是完完全全的獨處，而且，散文或論文，在前人千錘百鍊的文字中找共鳴或尋知識，總是有益的。問題是，生活忙碌，如何擠出時間看書呢？

《一流人才的晨讀學習慣》一書最吸引筆者的一句是－作者中島孝志每天早讀一小時，一年便看了3000本書。筆者不解，一年365天，一天一本都嫌囫圇吞棗，何來3000本而又能學以致用？原來，他分享他所閱讀的資料，不一定是一張一張、一頁一頁的書，學英語可以是洗澡時聽收音機、網路上的小知識文章也是「書」，重點不在形式，而是早早起來，善用晨早時間。

中島孝志畢業於早稻田大學，自家經營公司，同時也是顧問、經濟評論家、記者、作家，也在大學授課，他在很多領域也十分活躍，而他寫《一流人才的晨讀學習慣》一書，就是分享晨早的閱讀習慣：

他指出，在走進社會後要進步，就只能不斷地自我進修，若然埋怨沒時間讀書，不如每天早一小時起床。例如，早上讀書的節錄、收集資訊、甚至只是一早起來聽英文廣播，也是有益的。另外，他認為應該只讀有回報的書，提出「對打讀書法」－即有助自己去辯駁的書，以確定自己應該相信甚麼。而且，他也指出，讀書不作筆記，等於白讀。光聽都覺那必定有一定的成效，不過，習慣最重要的，還是在於「養成」，要是因為太嚴苛而失去動力，三分鐘熱度，計劃有多完美也沒用。

因此，筆者建議，萬事起頭難，還是由淺入深的好，先讀自己有興趣的書，就是只是每天十分鐘，能持續，也有一定成效。

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電影製片人、又時時分享「極簡生活」的「KOL」Matt D’Avella就在年首拍攝《12 Habits of LIfe》短片，一年過去，結果如何？（mattdavella_com）

「KOL」 一月一個「小挑戰」建立新習慣 結果哪個最有效？

電影製片人、又時時分享「極簡生活」的「KOL」Matt D’Avella就在年首拍攝《12 Habits of LIfe》短片，為新一年訂立目標，目的養成12種好習慣，一連三十日作一種習慣。他在短片中建議，一次過作出重大改變並不可行，不如把想養成的習慣分拆，每月只專心、連續地做好一件事情。好習慣如下：

+ 8 + 7 + 6

2019走到尾聲，到底這些好習慣是否可行？哪個又最有效？Matt於今月再拍短片總結，12種習慣當中，有些他堅持下來了，但更多的是他弄得一團糟，更指不是所有好習慣都適合自己。例如，有網民回應指寫日記與每早五時起床是最能改變他們的習慣，但Matt卻指出，於他而言，這兩項於他而言卻成效不大，甚至是惡夢，是負擔多於進步。雖然很多名人或成功人士都有這樣的習慣，但成功因素很多，不一定適合於你的成功。

＝＝》以下是他在為期一年的「好習慣實驗」中得出得結論，到底哪個最有效？

+ 2

俗套一點說，2019年走到尾聲，我們或許變得好了，或許沒有，但最重要的是有作出改變的勇氣與毅力。Matt指出，12種「好習慣」，並非必然，成功與否，也不是最重要，而是當你覺得生活了無生趣、欠缺熱情與動力的時候，這些一天一點點的小改變，或許便是改變你人生方向的重要路標。不怕做那些會令你有「一點點不舒服」的事，或許已是進步的一種。

參考資料：Matt D'Avella