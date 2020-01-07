【一切從失婚開始】李麗珍趕30歲拍拖3個月急嫁　砍掉重來獲快樂

新年伊始，也是去年的結束。去舊，才能迎新，ViuTV真騷節目邀來一眾失婚過來人，包括趙頌茹、李麗珍、葉蘊儀、薛世恆與數位數人，分享如何一路走來－離婚，未必不堪。 數位藝人的離婚事情，並非新聞，節目不旨在八卦前塵是非，反倒是數位過來人，風風火火，雨過天晴，回過來分享一些拈拾。失婚女子，或許從來沒有失去甚麼，反倒是決定一刻，找到了全新的力量，再次重新出發。

節目嘉賓之一的李麗珍離婚二十年之久，在結婚前有許許多多的戀愛，事業跟愛情一樣顛簸，由純真少女形象，轉拍三級片，後來又轉戰歌壇。（《一切從失婚開始》劇照）

女生30歲要結婚生子？結婚不一定是快樂結尾

我們時時道舊社會不是，女子不該跟隨規範、不該追趕「時間表」，可是數十年前後，大多人口中說一套，做的又是另一套，還是暗暗追求在30歲前要結婚生子，生怕變「剩女」。

節目嘉賓之一的李麗珍離婚二十年之久，在結婚前有許許多多的戀愛，事業跟愛情一樣顛簸，由純真少女形象，轉拍三級片，後來又轉戰歌壇。在節目中，她提到當年跟拍拖3月的許願結婚，只覺得30歲便要結婚，婚後第二年便誕下女兒，惜4年後便離婚。今年53歲的李麗珍，跟另一位素人旅伴說起那段20年前的婚姻，不覺懷念，只覺女兒是她的支柱，使命是女兒養大成人。

另一位嘉賓，46歲葉蘊儀，婚姻只維持了五年，獨力照顧一對子女，在節目中大談婚姻：「社會有一個模式，灌輸左每位女性身上，到了某個年紀要結婚生子，當年我也是這樣做，做了後才發現原來這模式不合適自己，而原來很多人都不合適這模式。」

趙頌茹跟兩位素人一起同遊日本。（《一切從失婚開始》劇照）

婚禮只是一天 婚姻卻是往後的年年歲歲

很多人談婚論嫁，大多的人卻只是說婚禮，而不是婚姻。

在節目中，藝人與素人們走訪各地儀式，結婚離婚，各有禮儀。其中一位素人分享，大意是這樣－婚禮只是一天，婚姻卻是往後的年年歲歲。然而，大多人探討婚禮如何舉行，盛大或簡單，中式或西式，卻很少人談到婚後的日子要如何維繫。

趙頌茹當年因為家暴而跟前夫周永恒離婚。（yuchiu24x7@instagram）

結婚既是值得慶祝的事，那別離又如何？

趙頌茹當年因為家暴而跟前夫周永恒離婚，她在節目中剖白離婚的心路歷程，指當年拍拖7年，便自然地覺得眼前人是結婚對象，可是結婚後，卻感到十分恐懼，連收到對方的信息都會手震，每天都害怕丈夫會消失不見，如何對待女兒，不肯回家又會怎樣。她分享：「不能跟人談離婚，跟人傾訴就等於跟全部人說，所謂家醜不出外傳。因此便那麼不快樂，那麼消瘦。」但最後，為了兩個女兒的心靈健康，還是選擇了離婚。她說：「反而全世界人都知道時，我好像鬆了一口氣似地。」

離婚未必不堪，她分享：「你以為離婚這個標籤不好，其實未必。不要為了表面看起來很好，但維繫實際上是壞的東西。」快樂的形式多樣，有時候只有分離、砍掉重來，才能獲得真正的快樂，而自己從未如想像中懦弱，葉蘊儀分享：「你必定要面對的事，光想有多辛苦是多餘的，不如想想如何去面對，如何活得更加好。」