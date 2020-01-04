范冰冰情傷後罕有談愛情暗指李晨？未來真的不見得是非你不可

2018年因稅務問題而神隱百多天後，范冰冰在2019年逐漸出現在公眾視綫中，同年她也與相戀多年的圈内男友李晨宣告分手，這兩年范冰冰可謂經歷不少大大小小的風波。如今事業、感情都受重創的范冰冰，重新起步不斷發展公益以及美妝方面的活動，跨年錄製的影片罕有談及愛情，意味深長的話語讓人聯想她與前男友李晨的情感經歷。

范冰冰與母親和公司員工一起跨年

踏入2020年也代表著范冰冰人生翻開新的篇章，畢竟過去經歷低谷讓其身心都受到不少折磨，粉絲仍然欣慰她能振作起來，再積極發展各方領域事業。有公司員工將范冰冰與母親以及員工們在跨年時拍下的大合照分享到社交網站上，照片中范冰冰和母親都露出幸福洋溢的微笑，心情極佳。

范冰冰在跨年之前曬出美麗自拍回饋粉絲，送上新年祝福：

范冰冰美麗依舊。（范冰冰@微博）

范冰冰在微博為粉絲送上新年祝福。（范冰冰@微博）

范冰冰推薦電影《婚姻故事》感同身受

年末之際，范冰冰接受了「毒舌電影」的視頻專訪，談論以「如何看待成年世界裏分開這件事」為主題的看法。范冰冰受訪表示如果讓她今年只推薦一部電影，她會推薦《婚姻故事》（Marriage Story），更鮮有地表達自己對於愛情觀的看法。

范冰冰推薦電影《婚姻故事》。（范冰冰吧@微博）

由Netflix製作的電影《婚姻故事》由「黑寡婦」施嘉莉·祖安遜（Scarlett Johansson）與知名男星亞當·哉華（Adam Driver）飾演一對「從相愛相識到分離」的離婚夫婦。而電影細膩的拍攝手法以及演員情感真情流露，讓其獲得極佳口碑，更在第77届金球獎拿下6項提名。范冰冰評價該影片「拍出一個細膩、靜水深流的故事」，更讚賞男女主角用精湛演技呈現最佳表演。

《婚姻故事》最近掀起熱話。（《婚姻故事》劇照）

兩個人走在一起、生活過，一定是朝著愛情的方向出發的，但誰又知道走著卻又走出了愛情 范冰冰

在2019年與男友李晨各自在微博上發表分手言論，從相愛到分開，想必范冰冰在觀看《婚姻故事》時也會深有感觸。訪問中，范冰冰提到對她來説最有感觸的是如何去看待在成年世界裏分開這件事情，她表示即使一段關係的結束，仍然值得在内心收藏。她坦言當中會有傷感和不捨，但是日子仍然要繼續向前走，而當中一句「未來真的不見得是非你不可，但也是真心的希望，你一定要好好的」，似乎是在向李晨喊話。訪問中的一字一句，都令人聯想起她與李晨這段以遺憾告終的愛情。

范冰冰錄製影片談及愛情觀。（范冰冰吧@微博）

查看完整訪問内容：

一段美好成熟的關係，即使結束了，應該也是在内心裏面值得被收藏的，兩個人走在一起、生活過，一定是朝著愛情的方向出發的，但誰又知道走著卻又走出了愛情。 有時候會傷感、會不捨，但日子還是得往前走，未來真的不見得是非你不可，但也是真心的希望，你一定要好好的。 我們沒有在足夠的時間裏面做好準備，適應和接納這段關係的延續，但也因爲時間我們的記憶裏面，有過他的好、他的不好，但更多是介於兩者之間的真實、細節。 范冰冰

曾是人人稱羡的「神仙眷侶」

范冰冰與李晨2015年在微博上貼出合照，配文為「我們」公開戀情，消息一出即刻引爆整個娛樂圈，網上甚至出現仿效「我們」的貼文熱潮。戀愛期間兩人也在社交平台上高調「放閃」，2017年李晨在范冰冰生日派對上向她求婚，范冰冰含淚答允。這對天造地設的佳人當時收到不少圈内朋友以及網民粉絲祝福，幸福滿瀉。

兩人在微博公開戀情。（李晨@微博）

查看更多過去甜蜜合照：

我們不再是我們，我們依然是我們。

不過在范冰冰經歷逃稅風波後，兩人的婚禮「泡湯」，范冰冰經歷人生前所未有的磨難，不過當時處於風口浪尖上的兩人並未宣告分手。直至逃稅風波逐漸平息，兩人卻在2019年在微博上宣布已情斷，四年戀情告吹，貼文也從「我們」變成「我們不再是我們，我們依然是我們」。

整裝待發 重新出發

未來真的不見得是非你不可 范冰冰

如今范冰冰積極復出，在内地小紅書軟件上分析護膚保養心得而大受歡迎，她創立自家護膚品牌「Fan Beauty」，推出自家研發面膜，人氣不減。同時她也參加不少時裝、公益等活動，看來她的人生已經步入另一個新階段。而與李晨的舊情，正如范冰冰所説「一段美好成熟的關係，即使結束了，應該也是在内心裏面值得被收藏的」，兩人交叉的生命綫如今走向平行，今後的人生道路只剩彼此祝福。

范冰冰不時在小紅書上分享保養心得。(bingbing_fan@IG)

查看更多范冰冰近期照片：