【就愛斷捨離】棄掉前度舊物仍心痛　如何跟美好回憶道別才無憾？

出演人氣泰國電影《出貓特工隊》中飾演天才少女的泰國新生代女演員茱蒂蒙 ( Chutimon Chuengcharoensukying )，高冷外表以及精湛演技在觀衆腦海裏留下了深刻的印象。今次她携手另一泰國男神演員Sunny，出演虐心愛情電影《就愛斷捨離》（Happy Old Year），探討如何丟棄與前任的「感情」，新穎題材引起共鳴。

斷捨離——面對前任的愛情課題

東西說丟就丟，那愛情呢？（ter_nawapol@IG）

捨去的是物品 抹不走的是回憶

你是否有過在房間整理物品時，看見某樣物品，突然勾起往日的記憶，繼而陷進一段又一段刻苦銘心的回憶中……

劇中茱蒂蒙飾演一名設計師。（oohho）

近年全球吹起了一陣「斷捨離」風潮，不僅簡約風格盛行，人們對於生活方式也走上「簡約之路」，奉行「斷絕不需要的東西、捨去多餘的事物、脫離對物品的執著」的宗旨，讓生活不再被瑣碎事物所牽絆。生活中有許多物品都能夠輕易丟棄，拿起再裝進垃圾袋裏不過須臾片刻，但是伴隨其歲月累積點點滴滴的感情與回憶，又怎能輕易抹去呢？

放下一個人 哪有這麼簡單 《就愛斷捨離》

茱蒂蒙在電影中飾演一位崇尚極簡主義的設計師「小琴」，她打算把房屋改造成簡約風格，在打算為房子進行一次大掃除時，她翻找出許多物品，往日回憶也湧上心頭。當她打算把不需要的舊物統統丟棄時，她發現前男友（Sunny 飾）送給他一部相機。原來三年前「小琴」甩了男友，讓她愧疚多年，她決心將相機還給前男友，為過去留下遺憾的愛情，好好說一聲「再見」。

「小琴」約前男友見面交還相機。（ter_nawapol@IG）

承載悲傷與快樂的回憶 真實才更刻苦銘心

當時平凡的照片，現在都是珍貴的回憶。 《就愛斷捨離》

該如何丟棄對前任的「感情」？（ter_nawapol@IG）

有時候不是人們太善忘，而是害怕想起，突然一下撥動記憶深處的心弦，湧出的情感一發不可收拾。與戀人分手後，許多人都會盡量丟棄那些與對方承載過共同回憶的物品，以免觸物感傷。只是人生中本來就交雜美好與傷悲，生命中的逝去才能帶領人生繼續走下去。不僅是愛情，親情、友情亦是如此，感情無法「大掃除」，既然如此就坦然地去擁抱那些摻雜歡笑與淚水的記憶吧！

情感是否也能夠「斷捨離」？（ter_nawapol@IG）

即使時光無法倒流，我們都曾經擁有過美好，被抛棄的感情、被抛棄的人、甚至是被抛棄的物件，都值得好好說再見。相信觀衆能與女主角「小琴」一起回味人生中快樂與痛苦，無論如何每一刻都十分珍貴。

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重量級泰國男女演員共同出演新電影

茱蒂蒙與Sunny合作出演新電影。（aokbab@IG）

《就愛斷捨離》另一大看點就是茱蒂蒙（Chutimon Chuengcharoensukying）和Sunny（Sunny Suwanmethanon）合作，前者因出演《出貓特攻隊》而爆紅，後者則是出演《大佬可以退貨嗎？》得到超高人氣，一躍成爲泰國實力男神。今次兩位演技功底深厚的泰國男女演員合作，譜寫揪心戀情。這次茱蒂蒙以清新短髮新造型示人，Suny則留了一臉性感鬍鬚，光看預告片就令人十分期待！

茱蒂蒙剪了清新短髮。（aokbab@IG）

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