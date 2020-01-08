Adele沙灘照暴瘦19kg引熱議　歷離婚低潮成動力　學會努力愛自己

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英國「靈魂歌手」Adele最近幾張曝光的沙灘照引起網民熱議，只因照片中Adele的身形幾乎是之前的一半，網友紛紛驚呼完全認不出來！去年9月經歷離婚風波，與前夫Simon Koneck結束8年情，Adele一掃離婚陰霾積極瘦身激減19kg，相當激勵人心！

Adele最新沙灘照引熱議　暴瘦幾乎變成第二個人？

Adele在2019年離婚後一直積極瘦身。（Adele@IG）

踏入2020新年，據悉一眾歐美明星包括Adele、Harry Styles、James Corden以及一大班朋友到熱帶島嶼度假，其中Adele在度假期間的沙灘照以及合照引起網民激烈討論，對比以前圓潤身形，照片中的Adele身材變得十分瘦削，臉部棱角分明，身形幾乎是之前的一半，瘦下來變得更美的Adele讓網友們驚嘆連連。

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離婚後積極減肥狂瘦19kg

2019年9月Adele與前夫Simon Konecki正式離婚，分道揚鑣，並共同撫養兒子Angelo。兩人在2011年相戀，於2016年秘密結婚，更誕下可愛的兒子Angelo，一家三口甚是幸福。可惜這段婚姻僅維持短短不到3年時間，婚姻最終以失敗告終。

Adele婚姻維持不到3年。（Adele@IG）

結束8年感情後，Adele幾乎在熒幕前消失，偶爾出現在一些公眾場合中，卻讓粉絲發現她瘦了一大圈，看來正在積極減肥瘦身的Adele並沒有受到離婚打擊，反而她的人生翻開新的一頁篇章，步入更積極健康的軌道。

Adele聖誕節PO相展現減肥成功的身材：

多年來，Adele一直以較豐腴身形示人，不過她一點也不在乎自己身材，也不在意外界的評價，甚至公開表示就算自己變瘦了，大概也不會展現身材，因爲身體是屬於自己的。她還提及自己討厭去健身房，毫不忌口喜歡吃美食，過去她也有抽煙喝酒的習慣。

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I used to cry but now I sweat.
Adele

據悉現在Adele請了私人教練，堅持鍛煉並嘗試進階版普拉提，讓流汗、運動成爲舒壓方法，早在誕下兒子後Adele就爲了愛子戒煙戒酒。而如今運動加上控制飲食，讓她瘦身十分有成效，減掉19kg猶如脫胎換骨。網友留言表示「認不出是Adele」、「Hello？It’s you？」、「也太瘦了吧！」等。

Adele參加派對照片光鮮亮麗。（officialadelefanpage@IG）

不過Adele激瘦得到的外界評價也褒貶不一，有網民指出還是喜歡她肉肉的樣子，也有人說減肥太快令胸部下垂，甚至有人擔心Adele的健康狀況。也有網民提出「鍵盤戰士」真的很煩人，肥也批評，瘦也批評，到底是想人家怎樣？相信Adele是爲了自己以及健康而積極瘦身，正如她説過不會爲了被人的眼光而減肥。身體是自己的，爲了新生活而減重著實值得鼓勵，網友也應該「嘴」下留情，期待Adele 的全新面貌。

據悉Adele半年減掉16kg。（Adele@IG）

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走過離婚陰霾 　重新定義人生放緩腳步愛自己

Adele曾在自己步入31歲時在IG上發文，感性透露自己的心路歷程。她提到自己在30歲經歷低潮，人生一直頻繁經歷改變而且錯綜複雜，她也在盡自己最大的努力挺身而進。而步入31歲Adele表示會放緩腳步，多點將時間花在自己身上，人生的幸福真諦就是真正地去熱愛自己！

Adele離婚後開啓人生新旅程。（Adele@IG）

Adele的人生哲學 給女生們的一些忠告

如果你的人生正經歷一些低潮，不要心灰意冷，那可能是推動你前進的動力。一向性格樂觀又幽默的Adele經歷人生劇變，依舊用積極態度面對，振作又積極的態度不但展現女性堅强面貌，更提醒著其他女生們要記得自己的價值，人生是為自己而活！

經歷離婚低潮更成為了Adele前進的動力。（Adele@IG）

30 tried me so hard but I’m owning it and trying my hardest to lean in to it all.
Adele

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